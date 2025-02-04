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ИБИК IBIK

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.02.2025 ИБИК выпускает бесплатную версию АСТЕР для отечественных ОС на базе Linux 1
15.01.2025 Lenovo представляет инновационную концепцию Hybrid Office совместно с компанией «ИБИК» 1
23.08.2023 Российская компания создала аналог ПК по цене монитора с низким потреблением электроэнергии 1
08.08.2022 Российская программа «Астер» будет использоваться в учебных организациях Южной Кореи 1
05.04.2022 Таблетка от санкций: ПО позволяет снизить закупки компьютеров 1
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

ИБИК и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Group 2431 2
Intel Corporation 12782 2
Linkable Technology 1 1
Seiko Epson Europe B. V. 24 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 632 1
IBM - International Business Machines Corp 9683 1
AMD - Advanced Micro Devices 4625 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3003 1
Citrix Systems 867 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9484 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1422 1
БАРС Груп 574 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 438 1
Eaton - Tripp Lite 16 1
Seiko Epson Corporation 908 1
Arduino Software 74 1
НЛМК ИТ - НЛМК Информационные технологии - НЛМК Лаборатория совместных инноваций 15 1
Масштабные решения 19 1
CloudEyE 8 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 915 1
Почта России ПАО 2354 2
Столичные аптеки 12 1
Ак Барс Банк 283 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 147 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16932 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12754 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22455 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25342 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33244 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10590 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15376 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2700 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27230 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2789 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5482 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2344 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1177 1
Принтер струйный - Inkjet printer 737 1
Монохромное изображение - Monochrome image 642 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2874 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1258 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1369 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13422 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 362 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1847 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2283 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4994 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6453 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18000 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12778 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8175 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34527 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26590 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64465 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1250 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28097 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8669 1
CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 24 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3290 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25917 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7132 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6489 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 702 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10140 1
ИБИК - АСТЕР 7 6
Microsoft Windows 16823 4
Microsoft RDP - Microsoft Windows MultiPoint Server 13 2
Microsoft Windows 7 2006 2
Microsoft Windows Server 2022 28 1
Seiko Epson Open Platform 2 1
Lenovo Hybrid Office 2 1
MyQ - MyQ Print Server 10 1
IBM - TrackPoint - Pointing stick - PointStick - Track Stick - StickPoint - Трекпойнт - Тензометрический джойстик - "сосок" 66 1
Linux OS 11457 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2164 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 485 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1671 1
Intel x86 - архитектура процессора 2141 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1002 1
Broadcom - VMware vSphere 611 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 680 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 122 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 1
SUSE openSUSE 103 1
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 42 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 68 1
Huawei ECS - Huawei AI Elastic Cloud Servers 7 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
Seiko Epson PrecisionCore 12 1
Linux - Debian GNU 564 1
Seiko Epson WorkForce - Seiko Epson WF - серия принтеров 31 1
Intel VTune Amplifier - Intel VTune Performance Analyzer 29 1
Стешов Василий 3 1
Ногтев Игорь 1 1
Колескин Тимур 13 1
Бобылев Максим 7 1
Галкин Дмитрий 27 1
Колесников Юрий 10 1
Дьяков Петр 12 1
Барашов Андрей 3 1
Антонов Андрей 21 1
Маляревский Павел 3 1
Логинов Игорь 3 1
Кондратьев Сергей 28 1
Санин Павел 2 1
Зудин Дмитрий 2 1
Андрианова Ольга 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 165017 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19001 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54527 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4184 1
Европа 24911 1
Южная Корея - Республика 7026 1
Индия - Bharat 5844 1
Европа Восточная 3138 1
Бразилия - Федеративная Республика 2508 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11498 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3111 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3965 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1877 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4489 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6558 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7734 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3816 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 497 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 426 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2458 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4575 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5729 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21472 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5083 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6121 1
Экономический эффект 1323 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3553 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57296 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15923 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8178 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3827 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53125 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33485 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18043 1
Энергетика - Energy - Energetically 5813 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1828 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 964 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1492 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4620 1
Аудит - аудиторский услуги 3407 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11227 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 639 1
Импортозамещение - параллельный импорт 615 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8567 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 90 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456446, в очереди разбора - 727550.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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