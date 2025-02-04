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ИБИК IBIK
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 8, упоминаний - 8
ИБИК и организации, системы, технологии, персоны:
|Почта России ПАО 2354 2
|Столичные аптеки 12 1
|Ак Барс Банк 283 1
|Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 147 1
|Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
|Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
|Стешов Василий 3 1
|Ногтев Игорь 1 1
|Колескин Тимур 13 1
|Бобылев Максим 7 1
|Галкин Дмитрий 27 1
|Колесников Юрий 10 1
|Дьяков Петр 12 1
|Барашов Андрей 3 1
|Антонов Андрей 21 1
|Маляревский Павел 3 1
|Логинов Игорь 3 1
|Кондратьев Сергей 28 1
|Санин Павел 2 1
|Зудин Дмитрий 2 1
|Андрианова Ольга 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456446, в очереди разбора - 727550.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456446, в очереди разбора - 727550.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.