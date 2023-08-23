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Российская компания создала аналог ПК по цене монитора с низким потреблением электроэнергии

В современном бизнесе все больше компаний стремятся к экономии ресурсов и снижению расходов. Одной из таких компаний является российская организация ООО «ИБИК», которая разработала программу под названием АСТЕР. Ее основной особенностью является возможность подключения нескольких рабочих мест к одному компьютеру с низким потреблением электроэнергии, что позволяет значительно сэкономить как на затратах, так и на электроэнергии. Версия программы для Windows уже используется почти в 70 странах мира.

Одной из главных особенностей АСТЕР является возможность использования нескольких рабочих мест, используя только один центральный процессор. Это означает, что для работы на 12 рабочих местах достаточно всего одного персонального компьютера. Именно благодаря этому решению компания ООО «ИБИК» смогла значительно уменьшить стоимость рабочих мест, сравняв их цену с стоимостью обычного монитора.

Благодаря такой системе подключения, расход электроэнергии сокращается в два-пять раз, что является значительным достижением в сфере энергоэффективности. Таким образом, помимо экономии на стоимости оборудования, использование АСТЕР позволяет сэкономить и на электроэнергии, что в конечном итоге приводит к снижению нагрузки на энергетические ресурсы и уменьшению негативного воздействия на окружающую среду.

Таким образом, российская компания ООО «ИБИК» представляет новый подход к организации рабочих мест с использованием программы АСТЕР.

Программа АСТЕР зарегистрирована в реестре отечественного ПО, а сама технология многопользовательского компьютера защищена российским патентом.

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