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Lenovo представляет инновационную концепцию Hybrid Office совместно с компанией «ИБИК»

Компания Lenovo продемонстрировала концепцию Hybrid Office, разработанную на основе программы АСТЕР от российской компании ООО «ИБИК». Об этом CNews сообщили представители «ИБИК».

Концепция Hybrid Office предусматривает использование моноблоков средней мощности для выполнения повседневных офисных задач. Для выполнения ресурсоемких задач, таких как 3D-моделирование, эти моноблоки могут подключаться к мощному ПК в режиме дополнительного монитора. Этот подход позволяет работать с ПК напрямую, избегая ограничений, присущих удаленному доступу, что значительно повышает производительность и упрощает администрирование системы.

Для реализации этой инновационной идеи Lenovo разрабатывает специальные моноблоки, способные переключаться в режим монитора при получении видеосигнала через HDMI. Кроме того, Lenovo планирует предустанавливать программное обеспечение АСТЕР на свои мощные ПК. Первая тысяча лицензий АСТЕР уже передана для тестирования партнерам Lenovo.

АСТЕР включена в реестр отечественного программного обеспечения, что подтверждает ее соответствие российским стандартам.

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