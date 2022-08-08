Российская программа «Астер» будет использоваться в учебных организациях Южной Кореи

Российская компания «Ибик» подписала контракт с системным интегратором Linkable Technology Co. Ltd об использовании многопользовательской программы «Астер». Такое решение позволит обеспечить создание учебных лабораторий в школах Южной Кореи, предназначенных для изучения программирования микроконтроллеров в среде Arduino в рамках государственной программы всеобщего обучения программированию. Использование «Астер» поможет значительно снизить стоимость оборудования лаборатории и упростить ее обслуживание, поскольку для 12 рабочих мест потребуется только 1 системный блок. Ранее для этой же цели использовался MS Windows Multipoint Server, но «Астер», как утверждают его разработчики, превзошел его по большинству параметров.

Возможность снизить закупки системных блоков стала крайне актуальной, особенно в условиях санкционного давления и всеобщей высокой инфляции. «Астер» сможет решить не только этот вопрос, но и сократить время, необходимое на администрирование компьютерных мест и исключить задержки сети за счет прямого доступа рабочих мест к компьютеру без использования сети. Также при использовании программы уменьшатся траты времени и денег на административную работу: апдейты программного обеспечения, апгрейды компонентов, проверку на вирусы и сетевое администрирование.

Чтобы создать дополнительные рабочие места, достаточно подключить к системному блоку несколько мониторов, клавиатур и мышек и запустить программу. Большим преимуществом «Астер» стала совместимость со всеми версиями Windows: от Windows 7 до Windows Server 2022. В данный момент программа востребована в учебных, медицинских и производственных организациях, а также пользуется спросом в семьях с детьми и среди студентов.

«Астер» имеет интуитивно понятный графический интерфейс и защищена от санкций, поскольку является российским продуктом и занесена в реестр отечественного ПО. Программа способствует компьютеризации и цифровизации общества и осуществляет частичное импортозамещение, уменьшая использование зарубежного ПО и оборудования. Ее внедрение способно обеспечить меньшее количество электромагнитного излучения и утилизированных компьютеров, а также увеличить эффективность использования процессоров в компьютерах.

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Помимо этого, «Астер» дает конечному пользователю следующие преимущества: больше свободного пространства без системного блока; уменьшение стоимости владения организацией; уменьшение трат электроэнергии; окупаемость лицензии сразу после начала использования; меньше пыли, которая копится в системных блоках; экологичность продукта; возможность создания смарт-ТВ из обычного ТВ; меньше шума от кулеров системных блоков; меньше затрат на кондиционирование за счет меньшего нагрева помещения; возможность бесплатно восстановить лицензию и за меньшие деньги восстановить компьютерные места в случае кражи; меньше затрат на амортизацию; использование меньшего количества проводов и удлинителей.