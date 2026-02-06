Больше половины проектов перехода на новую ERP SAP выходят за рамки бюджета и срывают сроки склонны недооценивать сложность проекта, допускают его дальнейшее разрастание и не учитывают внутренние ограничения, пишет The Register со ссылкой на исследование компании Information Services Group (ISG). В ходе исследования эксперты ISG опросили 200 руководителей высшего звена, занятых в крупных глобальных компаниях, а также выяснили, что лишь 20% организаций повторно внедряют бизн

Назначен новый глава инфраструктурного подразделения Lenovo в России Lenovo объявила о назначении Андрея Кутукова на должность руководителя представительства Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG) в России, Восточной Европе и Центральной Азии. Андрей будет отвечать за развитие бизнеса и операционное управление подразделения ISG, рост доли компании на рынке инфраструктурных ре

ISG открыла практику построения комплексных бизнес-решений на платформе 1С Компания ISG (Integrated Services Group) сообщила о расширении спектра услуг и открытии направления по

ISG оснастила ИТ-оборудованием многофункциональный информационный центр ХМАО — Югры Компания Integrated Services Group (ISG) завершила проект по оснащению ИТ-оборудованием многофункционального информационного цент

Краснодарский филиал ISG выполнил ряд крупных проектов по поставке и интеграции оборудования Краснодарский филиал Integrated Services Group (ISG) принял участие в государственных тендерах, по итогам которых за последние несколько меся

ISG представила новые решения по обеспечению безопасности rvices Group представила новые решения в области обеспечения безопасности, разработанные компаниями ISG-consulting и Appsolution, входящими в ГК ISG. Так, ISG-consulting продемонс

ISG поставила планшеты Fujitsu для Счетной палаты РФ Компания Integrated Services Group (ISG) поставила для Счетной палаты РФ партию планшетных компьютеров производства Fujitsu Techn

ISG открыла офис в Тюмени Компания Integrated Services Group (ISG) в рамках новой стратегии развития расширяет свое региональное присутствие — так, с 1 окт

ISG модернизировала систему безопасности здания Верховного Cуда РФ Компания ISG — системный интегратор инженерных и ИТ-решений — завершила очередной этап работ по модернизации систем безопасности здания Верховного Cуда РФ. Проект реализовывался на основании государстве

ISG открыла представительство в Краснодаре Компания Integrated Services Group (ISG) в рамках стратегии по расширению регионального присутствия объявила об открытии представ

ISG возвращается: назначен новый гендиректор Новым генеральным директором системного интегратора ISG (Integrated Service Group) стал Андрей Гнездилов. Занимавший ранее этот пост Константин Гутара весной 2012 г. перешел в компанию «Форс» на должность заместителя директора. Как рассказал CNe

ISG завершила модернизацию комплексной системы безопасности Счетной палаты РФ Компания ISG завершила последний этап работ по созданию комплексной системы безопасности здания Счетной палаты РФ. Государственный заказчик выбирал исполнителя на конкурсной основе, проект был реализова

ISG построила второй ЦОД в Москве за 140 млн руб. Компания «Центр Хранения Данных», партнер компании ISG, объявила о запуске второго московского дата-центра. В сентябре 2007 г. в эксплуатацию был запущен первый центр обработки данных, предназначенный для обслуживания вычислительных мощностей к

ISG строит третий ЦОД в Москве с привлечением инвестиций клиентов ЦХД, дочерняя компания российского ИТ-интегратора ISG, объявила о начале строительства третьего Центра обработки и хранения данных в Москве с привлечением инвестиций клиентов. Новый дата-центр будет одним из самых высокотехнолог

Первый год работы ЦОД ISG в Москве: итоги 19 сентября 2008 г. исполняется ровно год с момента открытия первого центра обработки данных (ЦОД) компании ISG в Москве, предназначенного для обслуживания вычислительных мощностей крупных корпоративных клиентов. ЦОД ISG отвечает высоким требованиям индустриальных стандартов (в частности TIA -

Московский дата-центр ISG выдержал испытания жарой Начавший работу в сентябре прошлого года центр обработки и хранения данных ISG, заполненный на 100% клиентским оборудованием, продемонстрировал свою надежность в условиях, когда стрелка уличного термометра поднималась до 32 градусов Цельсия. В московском дата-центре <

В московском дата-центре ISG запущена холодильная машина В московском центре обработке данных компании ISG запущена холодильная машина, использующая инновационную энергосберегающую технологию turbocor. Это первая установка оборудования такого типа в России. Инновационная технология turbocor позв

ISG строит второй ЦОД в Москве Компания Integrated Services Group (ISG) приступила к строительству еще одного центра обработки данных (ЦОД) в Москве. Первый ЦОД

ISG подготовила четыре поглощения на $20 млн Компания Integrated Services Group (ISG) подвела финансовые итоги 2007 г. Выручка составила $153 млн., что почти на 50% больше, ч

Выручка ISG в 2007 г. выросла на 50% Integrated Services Group (ISG) - российская компания, предоставляющая сервисные и консалтинговые услуги в сфере высоких

ISG купила российского разработчика управленческих ИС Компания ISG объявила о покупке прав на программный комплекс ДИОН - инновационное решение в области управленческих и информационных технологий. Формирование идеологии ДИОН произошло в процессе выполнени

ISG построит дата-центр в Дубне стоимостью 1 млрд. руб. Российская компания Integrated Services Group (ISG) объявила открытый конкурс на участие в полном цикле архитектурного проектирования крупне

Компания ISG помогает Альфа-Банку бороться с мошенниками Компания ISG реализовала проект по внедрению решения по предотвращению кредитного мошенничества для Блока розничного бизнеса Альфа-Банка. Целью проекта являлось снижение возможных потерь за счет выявлен

ISG построит сеть дата-центров в РФ стоимостью 1 млрд руб. Российская компания Integrated Services Group (ISG) приступила к строительству сети дата-центров на территории РФ, сообщает РБК. К 2010 г. п

ISG приступила к строительству сети ЦОД в России Integrated Services Group (ISG), российская компания, предоставляющая интегрированный сервис в сфере высоких технологий,

ISG: итоги 2006 года и планы на 2007 год Компания Integrated Services Group (ISG), предоставляющая услуги в сфере высоких технологий, подвела финансовые итоги 2006 года:

Digital Design спроектировал сервисную диспетчерскую для ISG Компания Digital Design завершила создание автоматизированной системы сервисной в компании ISG диспетчерской на базе HP Open View ServiceDesk 4.5. Компания ISG осуществляет комплексный консалтинг, включая построение и реформирование бизнес-процессов, реализует проекты в област

Cisco предложила интеллектуальный сервисный шлюз ISG Чикаго выставки-конференции GLOBALCOMM-2006 компания Cisco Systems объявила о появлении на рынке новой функции для маршрутизаторов Cisco 10000, Cisco 7200 и Cisco 7301. Эта функция получила название ISG (Intelligent Services Gateway — интеллектуальный сервисный шлюз). Cisco ISG учитывает особенности абонентов, позволяет лучше управлять имеющимися ресурсами и более эффективно ко

ISG получила лицензии ФСБ ятельность компании в области информационной безопасности. Лицензии, выданные ФСБ РФ, дают компании ISG право на следующую деятельность: по разработке, производству шифровальных (криптографичес

Назначен новый замгендиректора по развитию в ISG Компания ISG сообщила, что заместителем генерального директора по развитию BSS назначена Елена Феликсовна Айзина. Елена Айзина родилась в Москве. Закончила факультет радиосвязи и радиовещания Московског

В ISG назначен замдиректора по работе с госструктурами Integrated Services Group объявляет о том, что пост 1-го заместителя генерального директора ISG по работе с государственными структурами с 1 декабря 2005 г. занимает Владимир Хрупов. На