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ISG
Integrated Services Group
АйЭсДжи


07.09.2021 Lenovo представляет инновации для отказоустойчивых периферийных вычислений 1
27.08.2021 RuVDS и Lenovo договорились о начале стратегического партнерства 1
27.04.2021 Lenovo представила 8 новых серверов Thinksystem V2 1
02.03.2020 Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах 1
21.05.2019 Экс-руководитель «Сбертеха» стала главной по цифровым технологиям в СИБУРе 1
09.06.2017 Ветеран Сбербанка возглавил его ИТ-«дочку» 1
31.05.2017 Расходы на облачные услуги в Европе превысили 1 млрд евро за квартал 1
16.02.2017 Dell EMC запускает новую интегрированную партнерскую программу 4
01.04.2014 ГАС «Управление» срывает очередные сроки 1
12.03.2014 Женщины года в отрасли ИТ 2014. ФОТО 1
26.08.2013 ISG открыла практику построения комплексных бизнес-решений на платформе 1С 1
23.07.2013 ISG оснастила ИТ-оборудованием многофункциональный информационный центр ХМАО — Югры 1
08.07.2013 Почему ГАС «Управление» не взлетела 1
01.07.2013 Из «Сбербанк-Технологий» увольняется гендиректор 1
28.06.2013 Краснодарский филиал ISG выполнил ряд крупных проектов по поставке и интеграции оборудования 1
30.05.2013 ISG представила новые решения по обеспечению безопасности 2
13.11.2012 ISG поставила планшеты Fujitsu для Счетной палаты РФ 2
10.10.2012 ISG открыла офис в Тюмени 2
15.08.2012 ISG модернизировала систему безопасности здания Верховного Cуда РФ 3
27.07.2012 ISG открыла представительство в Краснодаре 1
13.07.2012 ISG возвращается: назначен новый гендиректор 5
11.07.2012 ISG завершила модернизацию комплексной системы безопасности Счетной палаты РФ 1
28.11.2011 SAP зафиксировал цены в России: ПО из «облака» можно использовать за 6 евро в день 1
04.03.2011 Топ-менеджер SafeData перешёл в StoreData на пост гендиректора 2
20.10.2010 TPI: Рынок аутсорсинга восстанавливается медленнее, чем экономика в целом 1
22.04.2010 Как добиться наибольшей отдачи от ЦОД 1
11.01.2010 Путин: ИС для контроля чиновников появится в 2012 году 1
02.12.2009 ISG построила второй ЦОД в Москве за 140 млн руб. 1
30.10.2009 «Ситроникс» открыл дочернюю компанию в Башкортостане 1
08.10.2009 В «Синтерре» назначен директор Департамента бюджетирования и финансового анализа 1
06.10.2009 Ликвидирован регулятор особых экономических зон 1
02.10.2009 «Связьинвест» строит ЦОДы по всей России 1
30.09.2009 Запущен крупнейший в Сибири ЦОД 1
24.07.2009 Российский рынок ЦОД боится дорогого обслуживания 1
21.05.2009 В «Центре системы мониторинга рыболовства и связи» новый руководитель 1
16.01.2009 2008: Топ-10 российских игроков рынка коммерческих ЦОД 1
03.12.2008 ИТ-компании мигрируют в Дубну 1
28.10.2008 Россия: кризис собрал ИТ-аутсорсеров в стаю 2
22.09.2008 Первый год работы ЦОД ISG в Москве: итоги 1
29.07.2008 Московский дата-центр ISG выдержал испытания жарой 3

Публикаций - 53, упоминаний - 83

ISG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 8
Синтерра - Synterra 570 5
Microsoft Corporation 11168 3
SAP SE 3220 2
Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 61 2
iTeco - Ай-Теко 720 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Rambler Group - Рамблер ГК 487 2
Verysell Проекты - Verysell Project 43 1
NetApp 486 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
Lenovo ISG - Lenovo Infrastructure Solutions Group 5 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 319 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
Lenovo Group 1641 1
SUSE 168 1
Cisco Systems 2056 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Открытие ФК 538 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 1
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 39 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 26 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 192 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 148 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 390 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Linux LVM - Logical Volume Manager - Менеджер логических томов 9 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
NetApp Data Fabric Solutions 18 1
Amazon EBS - Amazon Elastic Block Store 19 1
Microsoft Azure SSD Managed Disks 1 1
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 27 1
Lenovo Neptune Thermal Transfer Module 8 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 75 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Номоконов Василий 8 1
Мельникова Алиса 29 1
Агапкин Алексей 9 1
Левашов Александр 88 1
Мякишева Марина 84 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 8
Россия - СФО - Новосибирск 1980 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 3
Германия - Федеративная Республика 3674 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Казахстан - Республика 2650 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Европа 3788 2
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Восточная Европа 1691 1
Индия - Республика 2181 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 167 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
Forbes - Форбс 442 1
CNews Analytics 1991 3
Gartner 2197 1
IDC - International Data Corporation 2729 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768974, в очереди разбора - 672658.
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