Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ISG
Integrated Services Group
АйЭсДжи
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Публикаций - 53, упоминаний - 83
ISG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
|Открытие ФК 538 1
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
|ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
|Номоконов Василий 8 1
|Мельникова Алиса 29 1
|Агапкин Алексей 9 1
|Левашов Александр 88 1
|Мякишева Марина 84 1
|Forbes - Форбс 442 1
|CNews Analytics 1991 3
|Gartner 2197 1
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768974, в очереди разбора - 672658.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768974, в очереди разбора - 672658.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru