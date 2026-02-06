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ISG Integrated Services Group АйЭсДжи

СОБЫТИЯ

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06.02.2026 Больше половины проектов перехода на новую ERP SAP выходят за рамки бюджета и срывают сроки

склонны недооценивать сложность проекта, допускают его дальнейшее разрастание и не учитывают внутренние ограничения, пишет The Register со ссылкой на исследование компании Information Services Group (ISG). В ходе исследования эксперты ISG опросили 200 руководителей высшего звена, занятых в крупных глобальных компаниях, а также выяснили, что лишь 20% организаций повторно внедряют бизн
02.08.2021 Назначен новый глава инфраструктурного подразделения Lenovo в России

Lenovo объявила о назначении Андрея Кутукова на должность руководителя представительства Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG) в России, Восточной Европе и Центральной Азии. Андрей будет отвечать за развитие бизнеса и операционное управление подразделения ISG, рост доли компании на рынке инфраструктурных ре
26.08.2013 ISG открыла практику построения комплексных бизнес-решений на платформе 1С

Компания ISG (Integrated Services Group) сообщила о расширении спектра услуг и открытии направления по
23.07.2013 ISG оснастила ИТ-оборудованием многофункциональный информационный центр ХМАО — Югры

Компания Integrated Services Group (ISG) завершила проект по оснащению ИТ-оборудованием многофункционального информационного цент
28.06.2013 Краснодарский филиал ISG выполнил ряд крупных проектов по поставке и интеграции оборудования

Краснодарский филиал Integrated Services Group (ISG) принял участие в государственных тендерах, по итогам которых за последние несколько меся
30.05.2013 ISG представила новые решения по обеспечению безопасности

rvices Group представила новые решения в области обеспечения безопасности, разработанные компаниями ISG-consulting и Appsolution, входящими в ГК ISG. Так, ISG-consulting продемонс
13.11.2012 ISG поставила планшеты Fujitsu для Счетной палаты РФ

Компания Integrated Services Group (ISG) поставила для Счетной палаты РФ партию планшетных компьютеров производства Fujitsu Techn
10.10.2012 ISG открыла офис в Тюмени

Компания Integrated Services Group (ISG) в рамках новой стратегии развития расширяет свое региональное присутствие — так, с 1 окт
15.08.2012 ISG модернизировала систему безопасности здания Верховного Cуда РФ

Компания ISG — системный интегратор инженерных и ИТ-решений — завершила очередной этап работ по модернизации систем безопасности здания Верховного Cуда РФ. Проект реализовывался на основании государстве
27.07.2012 ISG открыла представительство в Краснодаре

Компания Integrated Services Group (ISG) в рамках стратегии по расширению регионального присутствия объявила об открытии представ
13.07.2012 ISG возвращается: назначен новый гендиректор

Новым генеральным директором системного интегратора ISG (Integrated Service Group) стал Андрей Гнездилов. Занимавший ранее этот пост Константин Гутара весной 2012 г. перешел в компанию «Форс» на должность заместителя директора. Как рассказал CNe
11.07.2012 ISG завершила модернизацию комплексной системы безопасности Счетной палаты РФ

Компания ISG завершила последний этап работ по созданию комплексной системы безопасности здания Счетной палаты РФ. Государственный заказчик выбирал исполнителя на конкурсной основе, проект был реализова
02.12.2009 ISG построила второй ЦОД в Москве за 140 млн руб.

Компания «Центр Хранения Данных», партнер компании ISG, объявила о запуске второго московского дата-центра. В сентябре 2007 г. в эксплуатацию был запущен первый центр обработки данных, предназначенный для обслуживания вычислительных мощностей к
24.11.2008 ISG строит третий ЦОД в Москве с привлечением инвестиций клиентов

ЦХД, дочерняя компания российского ИТ-интегратора ISG, объявила о начале строительства третьего Центра обработки и хранения данных в Москве с привлечением инвестиций клиентов. Новый дата-центр будет одним из самых высокотехнолог
22.09.2008 Первый год работы ЦОД ISG в Москве: итоги

19 сентября 2008 г. исполняется ровно год с момента открытия первого центра обработки данных (ЦОД) компании ISG в Москве, предназначенного для обслуживания вычислительных мощностей крупных корпоративных клиентов. ЦОД ISG отвечает высоким требованиям индустриальных стандартов (в частности TIA -
29.07.2008 Московский дата-центр ISG выдержал испытания жарой

Начавший работу в сентябре прошлого года центр обработки и хранения данных ISG, заполненный на 100% клиентским оборудованием, продемонстрировал свою надежность в условиях, когда стрелка уличного термометра поднималась до 32 градусов Цельсия. В московском дата-центре <
07.06.2008 В московском дата-центре ISG запущена холодильная машина

В московском центре обработке данных компании ISG запущена холодильная машина, использующая инновационную энергосберегающую технологию turbocor. Это первая установка оборудования такого типа в России. Инновационная технология turbocor позв
09.04.2008 ISG строит второй ЦОД в Москве

Компания Integrated Services Group (ISG) приступила к строительству еще одного центра обработки данных (ЦОД) в Москве. Первый ЦОД
03.04.2008 ISG подготовила четыре поглощения на $20 млн

Компания Integrated Services Group (ISG) подвела финансовые итоги 2007 г. Выручка составила $153 млн., что почти на 50% больше, ч
03.04.2008 Выручка ISG в 2007 г. выросла на 50%

Integrated Services Group (ISG) - российская компания, предоставляющая сервисные и консалтинговые услуги в сфере высоких
21.03.2008 ISG купила российского разработчика управленческих ИС

Компания ISG объявила о покупке прав на программный комплекс ДИОН - инновационное решение в области управленческих и информационных технологий. Формирование идеологии ДИОН произошло в процессе выполнени
30.01.2008 ISG построит дата-центр в Дубне стоимостью 1 млрд. руб.

Российская компания Integrated Services Group (ISG) объявила открытый конкурс на участие в полном цикле архитектурного проектирования крупне
03.12.2007 Компания ISG помогает Альфа-Банку бороться с мошенниками

Компания ISG реализовала проект по внедрению решения по предотвращению кредитного мошенничества для Блока розничного бизнеса Альфа-Банка. Целью проекта являлось снижение возможных потерь за счет выявлен
19.09.2007 ISG построит сеть дата-центров в РФ стоимостью 1 млрд руб.

Российская компания Integrated Services Group (ISG) приступила к строительству сети дата-центров на территории РФ, сообщает РБК. К 2010 г. п
19.09.2007 ISG приступила к строительству сети ЦОД в России

Integrated Services Group (ISG), российская компания, предоставляющая интегрированный сервис в сфере высоких технологий,
12.04.2007 ISG: итоги 2006 года и планы на 2007 год

Компания Integrated Services Group (ISG), предоставляющая услуги в сфере высоких технологий, подвела финансовые итоги 2006 года:

22.03.2007 Digital Design спроектировал сервисную диспетчерскую для ISG

Компания Digital Design завершила создание автоматизированной системы сервисной в компании ISG диспетчерской на базе HP Open View ServiceDesk 4.5. Компания ISG осуществляет комплексный консалтинг, включая построение и реформирование бизнес-процессов, реализует проекты в област
08.06.2006 Cisco предложила интеллектуальный сервисный шлюз ISG

 Чикаго выставки-конференции GLOBALCOMM-2006 компания Cisco Systems объявила о появлении на рынке новой функции для маршрутизаторов Cisco 10000, Cisco 7200 и Cisco 7301. Эта функция получила название ISG (Intelligent Services Gateway — интеллектуальный сервисный шлюз). Cisco ISG учитывает особенности абонентов, позволяет лучше управлять имеющимися ресурсами и более эффективно ко
08.02.2006 ISG получила лицензии ФСБ

ятельность компании в области информационной безопасности. Лицензии, выданные ФСБ РФ, дают компании ISG право на следующую деятельность: по разработке, производству шифровальных (криптографичес
16.12.2005 Назначен новый замгендиректора по развитию в ISG

Компания ISG сообщила, что заместителем генерального директора по развитию BSS назначена Елена Феликсовна Айзина. Елена Айзина родилась в Москве. Закончила факультет радиосвязи и радиовещания Московског
06.12.2005 В ISG назначен замдиректора по работе с госструктурами

Integrated Services Group объявляет о том, что пост 1-го заместителя генерального директора ISG по работе с государственными структурами с 1 декабря 2005 г. занимает Владимир Хрупов. На
10.11.2005 В России создан новый ИТ-гигант

На российском рынке ИТ-аутсорсинга появился новый игрок — компания ISG (Integrated Services Group), которая займется своей деятельностью в промышленных масштаба

Публикаций - 93, упоминаний - 114

ISG и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Group 2446 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Ростелеком 10948 10
Microsoft Corporation 25775 10
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 10
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 8
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 8
HP Inc. 5883 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
Крок - Croc 1964 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 7
SAP SE 5601 6
Cisco Systems 5372 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
Lenovo ISG - Lenovo Infrastructure Solutions Group 9 5
9594 5
Ростелеком - Связьинвест 1719 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 4
EGAR Technology - ЕГАР Текнолоджи - ЕГАР Технологии 22 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 4
Oracle Corporation 7074 4
Fujitsu 2105 4
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных - ЦХД инжиниринг 62 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 4
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 3
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 110 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 3
Dell EMC 5180 3
Intel Corporation 12811 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Lenovo Motorola 3566 3
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Альфа-Банк 1979 5
Газпром ПАО 1493 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 2
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
General Atlantic - GA 28 1
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 33 1
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 1
Роснефть - РН-Краснодарнефтегаз 5 1
Томскнефть ВНК 9 1
Восток - Энергосбытовая компания - Тюменьэнергосбыт 7 1
Русская тройка 3 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Лукойл ПАО - Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 21 1
Selecty - Селекти 22 1
Halyk Bank - Москоммерцбанк 22 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Kempinski - Кемпински 34 1
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 33 1
Барщевский и Партнёры 12 1
Миэль ГК 38 1
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 1
Финнам Менеджмент УК 2 1
МРЦБ Консультационная фирма 11 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Связной ГК 1401 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Федеральное казначейство России 1949 6
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U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
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ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
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Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 4
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 49 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 3
Apple iPhone 6 4861 3
Lenovo IDG - Lenovo Intelligent Device Group 12 2
Google Android 15243 2
Linux OS 11533 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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