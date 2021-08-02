Назначен новый глава инфраструктурного подразделения Lenovo в России

Lenovo объявила о назначении Андрея Кутукова на должность руководителя представительства Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG) в России, Восточной Европе и Центральной Азии. Андрей будет отвечать за развитие бизнеса и операционное управление подразделения ISG, рост доли компании на рынке инфраструктурных решений и финансовых показателей.

Также на этом посту особое внимание будет уделено росту компании на рынке решений для гипермасштабирования, высокопроизводительных вычислений, а также технологий с использованием искусственного интеллекта.

«Направление Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG) входит в тройку крупнейших поставщиков инфраструктурных решений в России. Согласно финансовому отчету за 2020-2021 г. подразделение показывает быстрые темпы роста: выручка увеличилась на 32% в годовом исчислении, демонстрируя устойчивый рост пятый квартал подряд. Это происходит во многом благодаря усилиям и российского представительства. Мы уверены, что значительный опыт и знания Андрея в области трансформации и развития бизнеса будут способствовать достижению желаемых результатов и выходу компании на новый уровень успешного устойчивого роста», – отметил Джованни Ди Филиппо, президент Lenovo ISG EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка).

«Мы продолжим укреплять позиции компании на рынках инфраструктурных решений, расширять присутствие Lenovo ISG в России, Восточной Европе и Центральной Азии и подтверждать лидерство в области инновационных разработок для успешной цифровизации бизнеса наших клиентов», — отметил Андрей Кутуков. Он будет подчиняться напрямую Джованни Ди Филиппо, президенту Lenovo ISG EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка).

Андрей начинал карьеру с позиции менеджера по работе с корпоративными клиентами в 2004 г. в компании HP/HPE. Пройдя ряд преобразований и руководящих должностей, стал управляющим директором HPE Software в России и СНГ. До прихода в Lenovo был вице-президентом и генеральным директором в Micro Focus в России и СНГ.

Андрей имеет более чем 20-летний опыт работы в ИТ-индустрии в сегментах инфраструктурных решений и программного обеспечения на руководящих должностях. Он получил степень магистра Московского инженерно-физического института, а также степень EMBA Школы менеджмента Университета Антверпена.