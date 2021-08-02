Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

HPE Hewlett Packard Enterprise Development LP HPE Software

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.08.2021 Назначен новый глава инфраструктурного подразделения Lenovo в России 1
06.08.2020 Никому нельзя верить. Преимущества тактики ZeroTrust в корпоративных сетях 1
08.09.2016 Micro Focus объявила о намерении слияния с софтверным подразделением Hewlett Packard Enterprise 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

HPE и организации, системы, технологии, персоны:

HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 4
OpenText - Micro Focus 122 3
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 2
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 37 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 93 1
Lenovo ISG - Lenovo Infrastructure Solutions Group 9 1
OpenText - Micro Focus - Attachmate 28 1
OpenText - Micro Focus - Serena Software 12 1
Broadcom - VMware 2610 1
Cisco Systems 5372 1
Lenovo Group 2447 1
HPE Aruba Networks 98 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 1
Radware 61 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 785 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 385 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1115 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 438 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
OpenStack 560 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 1
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 257 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 327 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 954 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 951 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 1
HPE Helion OpenStack 30 1
HPE Helion Eucalyptus Business Applications - HPE Helion Eucalyptus Development Platform 18 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
OpenText - Micro Focus Operations Manager i - Micro Focus OMi 2 1
HPE Aruba SD-WAN - Silver Peak Unity EdgeConnect SD-WAN 6 1
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 51 1
HPE Aruba ClearPass Device Insight 3 1
Linux OS 11533 1
Loosemore Kevin - Лузмор Кевин 2 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 1
Filippo Di - Филиппо Ди 3 1
Кутуков Андрей 10 1
Brauckmann Nils - Браукманн Нильс 13 1
Di Filippo Giovanni - Ди Филиппо Джованни 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Европа Восточная 3138 1
Канада 5082 1
Израиль 2856 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 1
Украина 7928 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Cybersecurity Ventures 11 1
Universitaire Te Antwerpen - University of Antwerp - Антверпенский университет - Университет Антверпена 16 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще