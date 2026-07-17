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Платонов Антон

СОБЫТИЯ


17.07.2026 Исследование «Родной Речи» и «Авито Рекламы»: реклама стала фактором доверия для 79% потребителей 1
01.11.2019 ЦОДы StoreData модернизировали охранную систему 1
15.04.2019 Storedata запустила собственный конфигуратор серверного оборудования 1
18.12.2017 Дата-центр StoreData запускает новую услугу по установке оборудования клиентов 1
31.10.2017 Дата-центр StoreData подтвердил, что может надежно хранить персональные данные 1
21.08.2017 В дата-центре StoreData доступен серверный шкаф нового типа для размещения по PCI DSS 1
26.07.2017 Дата-центр StoreData модернизировал систему видеонаблюдения 1
15.11.2016 ЦОД StoreData сертифицирован по стандарту PCI DSS 1
30.03.2012 Дата-центр StoreData подготовлен к летнему сезону 2
04.03.2011 Топ-менеджер SafeData перешёл в StoreData на пост гендиректора 1
02.12.2009 ISG построила второй ЦОД в Москве за 140 млн руб. 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Платонов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData - научный инновационный центр 23 9
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 93 2
Hikvision - Хиквижн 73 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 227 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных - ЦХД инжиниринг 62 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 142 1
Болид НВП - Bolid 103 1
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 1
Deiteriy - Дейтерий 75 1
Элтел Нетворкс 57 1
Родная Речь - RoRe Group - ex. Publicis Groupe - RoRe Tech - Роре Тех 15 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1614 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12812 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33314 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16075 4
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 571 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 993 3
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 461 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4604 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9368 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2208 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1340 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1608 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22116 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1588 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1337 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13565 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6233 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 477 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5338 1
Кибербезопасность - ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 508 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1722 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1270 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3034 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12131 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26212 1
Калькулятор - Calculator 395 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2903 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7873 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2396 1
Онлайн-опрос - Online survey - Онлайн-викторины - Quizzes - Конструктор тестов - Test Constructor 138 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 5
Avito - Авито Реклама - Авито AdTech 100 1
Пейсахзон Яков 71 1
Шуршалин Сергей 10 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47428 5
Россия - РФ - Российская федерация 165315 2
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 102 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1697 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5550 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2661 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 472 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53207 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33564 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6625 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 690 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3083 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458301, в очереди разбора - 728320.
Создано именных указателей - 197894.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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