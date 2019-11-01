Безопасность
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Мобильность
Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес
Новое в СХД
От гиперконвергентности к мультиоблаку — что нового предлагают в сфере VDI

Спецпроекты

ЦОДы StoreData модернизировали охранную систему

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Дата-центры StoreData начали процесс внедрения интегрированной системы охраны «Орион». На первом этапе завершена модернизация системы контроля и управления доступом, что позволило повысить безопасность ЦОДов. Стало известно, какие еще усовершенствования ждут центры обработки данных в ближайшем будущем.

В начале сентября в дата-центрах StoreData был завершен первый этап внедрения интегрированной системы охраны «Орион» на базе оборудования НВП «Болид». Внедрение ИСО «Орион» в дата-центрах началось с модернизации системы контроля и управления доступом. Современная СКУД призвана решить три основные задачи: организация контроля за перемещением персонала, усовершенствование системы учета рабочего времени и охрана ЦОД.

Антон Платонов, заместитель генерального директора ЦОД StoreData, отметил: «Высокий уровень безопасности — один из основных приоритетов компании. Нам важно, чтобы клиенты дата-центров StoreData были уверены в безопасности данных, которые они доверили нам. Для поддержания бесперебойной работы всех инженерных систем на протяжении уже десяти лет мы проводим регулярную модернизацию оборудования ЦОД, внедряя современные надежные решения».

Кроме того, в ближайшие планы модернизации дата-центров входит интеграция в ИСО «Орион» систем охранно-тревожной сигнализации, автоматического пожаротушения и видеонаблюдения.

Другие материалы рубрики

Huawei разворачивает в России производство серверов

МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» требуют у властей деньги на «закон Яровой»

ФТС строит главный таможенный ЦОД за 850 миллионов

Почему облачные провайдеры используют бэкап-сервисы с российскими корнями

Умер гендиректор Oracle Марк Херд

Эксклюзивный ИТ-поставщик «Газпрома» создал загадочного конкурента СУБД Postgres Pro

Техника

Выбираем беспроводную мышь для ноутбука: 8 лучших моделей

Первый взгляд на гибкий смартфон Huawei Mate X: китайский ответ Galaxy Fold

Первый взгляд на Samsung Galaxy Fold: революционный смартфон с гибким экраном

Обзор МФУ и принтеров Brother: ваш современный офис
Показать еще
Тема месяца

Обзор: ИКТ в госсекторе

Рейтинги CNews

• Топ-100 ИКТ-тендеров для федеральных ведомств • Крупнейшие поставщики • ИКТ-бюджеты регионов

Стратегия месяца

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

Рынок средств управления мультиоблачными и гибридными моделями стремительно растет.

Как облака меняют вендоров, интеграторов и сам ИТ-бизнес Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта