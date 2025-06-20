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Козлов Денис


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 Интегратор Ferrum IT Group за год увеличил выручку в пять раз 1
03.04.2024 Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании 2
14.11.2023 Рынок ИТ в финсекторе разделился на два лагеря: пострадавшие и выигравшие от санкций 1
14.11.2023 Лидер российского рынка ИТ в финсекторе забрал себе треть выручки 1
30.12.2022 Поставщики ИТ для финсектора ставят новые рекорды и антирекорды 1
18.01.2022 Банки просят ИТ: траты финсектора на информационные технологии растут, несмотря на пандемию 2
12.01.2022 Nexign завершила внедрение BSS для узбекского оператора Ucell 1
11.11.2021 Лучшие цифровые решения для комфортной жизни в Москве получат 10 млн рублей 1
19.05.2011 Компьютерного пирата из Сочи посадили в колонию строгого режима 1
27.10.2010 Автосервис «Самурай» контролирует наличие запчастей с помощью «БИТ:Управление автосервисом 8» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

Козлов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 5
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 5
ИКС 344 4
Softline - Софтлайн 3015 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 3
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 100 3
Корус Консалтинг ГК 1266 3
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 102 3
Т1 Иннотех 183 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1342 2
Diasoft - Диасофт 940 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 514 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 561 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1473 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 680 2
iCore - Ай Ко ЗАО 57 2
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 25 2
Neoflex - Неофлекс 238 2
8529 2
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 57 2
SimbirSoft - СимбирСофт 83 2
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 2
Крок - Croc 1786 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 336 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 391 2
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 51 2
Umbrella IT - Амбрелла Альянс 8 2
iFellow - АйФэлл 43 2
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 83 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 364 1
ХайТэк - Hi-Tech 208 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 47 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 103 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Microsoft Corporation 24889 1
Adobe Systems 1561 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 843 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7703 2
eKassir - Екассир Банковские Системы 28 1
Visa International 1955 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1889 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 523 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 51 1
ПСБ - Промсвязьбанк 873 1
Альфа-Банк 1802 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2598 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4993 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68726 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53467 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21036 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5566 4
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11937 1
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HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1062 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 312 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 610 1
Часы - Watch 965 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 514 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1882 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 524 1
Сбер - BI.Zone AntiFraud - BI.Zone BFP - BI.Zone Fraud Prevention - Bi.Zone BCFP - Bi.Zone Cloud Fraud Prevention 12 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2337 1
МегаФон - Nexign CBSS - Nexign Converged BSS 5 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 454 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 780 1
Apple iPhone 6 4863 1
Crosstech DSS - Crosstech Docs Security Suite 13 1
Google Play - Google Store - Android Market 3358 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 172 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 722 1
Apple - App Store 2942 1
Горелова Марина 6 2
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Крылов Павел 23 1
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Феофанов Алексей 1 1
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Самофеев Илья 3 1
Вайсбанд Елена 3 1
Маковский Максим 14 1
Семенов Александр 163 1
Думикян Арсен 18 1
Черепенников Антон 84 1
Лобас Аркадий 35 1
Машнин Сергей 1 1
Стрельников Антон 3 1
Афанасьева Екатерина 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 149964 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52670 3
Казахстан - Республика 5666 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44378 2
Узбекистан - Республика 1790 2
Южная Корея - Республика 6741 1
Армения - Республика 2328 1
Беларусь - Белоруссия 5854 1
Германия - Федеративная Республика 12795 1
Франция - Французская Республика 7906 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1750 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1548 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1595 1
Европа Восточная 3109 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1619 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 419 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 164 1
Европа 24414 1
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1090 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14278 1
Азия - Азиатский регион 5625 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1308 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 492 1
Турция - Турецкая республика 2427 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49463 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3247 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4785 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3711 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3024 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2181 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9234 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3407 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52915 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14229 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2908 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5044 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4791 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4156 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5274 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30400 1
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Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1314 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3321 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 894 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 475 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1007 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 220 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 337 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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