Черных Сергей


УПОМИНАНИЯ


07.08.2025 Совладелец российского «убийцы» Zoom вышел из бизнеса. Его пакет стоит миллиарды 1
14.06.2024 Сергей Черных на ПМЭФ 2024: «Интеграторы – кровеносная система ИТ рынка» 1
11.06.2024 ТГУ и «Хайтэк-Интеграция» заключили cоглашение о стратегическом сотрудничестве 1
Рынок ИТ: итоги 2020 1
22.07.2022 Российского разработчика чипов и беспроводной подводной связи хотят обанкротить 1
18.01.2022 Банки просят ИТ: траты финсектора на информационные технологии растут, несмотря на пандемию 1
23.11.2021 Удаленка и импортозамещение: как обезопасить себя, сотрудников и вывернутый наизнанку офис? 1
11.06.2021 Станислав Иодковский -

Бизнесу всегда непросто трансформироваться в условиях неопределенности

 1
16.11.2020 Россияне создали систему беспроводной связи под водой. Аналогов в мире нет 1
06.11.2020 В России создана оригинальная процессорная архитектура, способная потеснить NVidia 1
06.04.2020 Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya 1
11.11.2019 ЕБС будет распознавать лица с помощью решения IVA CV 1
01.06.2018 «Хайтэк» создал вычислительный комплекс для НПО «Энергомаш» 1
17.04.2018 «Домодедово» внедрит автоматизированное распознавание лиц в систему безопасности аэропорта 1
05.08.2014 «Рексофт» создал «Сайт регистрации агентов» и систему управленческой отчетности для банка «Хоум Кредит» 1
16.10.2009 В Москве прошёл форум Informatica Day 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Черных Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ХайТэк - Hi-Tech 212 12
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 277 7
Ростелеком 10067 3
Cisco Systems 5176 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3269 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2064 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1193 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 228 3
Ростех - РТ-Информ 142 3
Ростех - Автоматика Концерн 1697 3
ХайТэк Интеграция 23 3
Microsoft Corporation 24990 2
HP Inc. 5727 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1478 2
Veeam Software 322 2
ИКС 353 2
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 101 2
Softline - Софтлайн 3072 2
Neoflex - Неофлекс 239 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 104 2
Broadcom - VMware 2427 1
Dell EMC 5056 1
Meta Platforms - Facebook 4487 1
Intel Corporation 12381 1
IBM - International Business Machines Corp 9495 1
Yealink Network Technology 72 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 427 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 657 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 927 1
Галактика - Корпорация 1491 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 609 1
AMD Xilinx 95 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 123 1
Google LLC 12041 1
Nvidia Corp 3618 1
CenTaur 30 1
AnyVision 6 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 349 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 53 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Bank of America - Банк Америки 265 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 531 1
РЖД - Российские железные дороги 1954 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7815 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
ПСБ - Промсвязьбанк 877 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2575 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 80 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2050 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3394 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3207 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1391 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3469 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 3
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 69 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12325 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3027 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 432 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3061 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3275 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4588 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 745 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 229 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 430 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5059 1
Судебная власть - Judicial power 2355 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1037 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1953 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1419 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 88 1
Фонд Росконгресс 19 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 96 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 278 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 98 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69853 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15955 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29940 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21576 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54445 8
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2595 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8541 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31061 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13094 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1734 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21417 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22211 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5666 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16494 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21400 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5026 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25125 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32644 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3059 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8351 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7025 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11596 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12568 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3586 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3132 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2493 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1145 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8183 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1761 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10945 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5522 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12046 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3614 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6459 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6702 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3263 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 605 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 610 2
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 183 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1590 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 96 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1154 4
IVA CV 7 3
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 45 3
IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 20 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1892 2
Ростех - Автоматика - IVA S/W - мобильный радиокомплекс подводной связи 6 2
IVA TPU - тензорный процессор 8 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 965 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 364 1
Intel x86 - архитектура процессора 1936 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 110 1
Baidu 287 1
Nvidia Jetson Xavier NX 13 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 1
ResNet - Residual Neural Network 14 1
MLPerf 7 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 377 1
IVA Stag - серия коммутаторов 2 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 282 1
Сбер - BI.Zone AntiFraud - BI.Zone BFP - BI.Zone Fraud Prevention - Bi.Zone BCFP - Bi.Zone Cloud Fraud Prevention 16 1
Logitech Rally System 10 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 317 1
IVA ЯРъ СХД 3 1
Microsoft Windows 16055 1
IVA Connect 36 1
GetFinance - Единая факторинговая онлайн‑платформа 7 1
Logitech Tap 4 1
IVA UC - IVA R - платформа унифицированных коммуникаций 13 1
Liferay EE - Liferay Enterprise Portal 4 1
Недобросовестная конкуренция 50 1
Ильягуева Ольга 5 4
Месропов Юрий 5 4
Безиев Адам 5 4
Ивенев Николай 14 3
Иодковский Станислав 97 3
Смирнов Максим 56 2
Мальков Антон 45 1
Савенков Денис 6 1
Ярыгин Денис 2 1
Бронников Алексей 1 1
Бишкиревич Илья 6 1
Комаров Виктор 1 1
Вихров Сергей 8 1
Соболев Александр 12 1
Фомичев Андрей 72 1
Хайретдинов Рустэм 84 1
Вайсблюм Игорь 17 1
Фролов Виктор 11 1
Толкачев Алексей 6 1
Козлов Денис 10 1
Ишмамедов Константин 5 1
Лихницкий Павел 58 1
Попов Александр 53 1
Клявин Владимир 51 1
Волков Роман 18 1
Стащук Татьяна 1 1
Арцименя Сергей 1 1
Попов Сергей 143 1
Кононов Михаил 4 1
Ромашкин Алексей 15 1
Пелевин Алексей 13 1
Ушаков Александр 1 1
Шерстобитов Сергей 56 1
Гольцов Александр 81 1
Терентьев Евгений 7 1
Яковлев Сергей 46 1
Черноволенко Сергей 34 1
Любимов Алексей 32 1
Антонов Андрей 21 1
Романенко Андрей 91 1
Россия - РФ - Российская федерация 151732 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17709 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44711 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14330 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52847 3
Европа 24468 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 791 1
США - Калифорния 4689 1
Казахстан - Республика 5705 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3564 1
Ближний Восток 3005 1
Америка Латинская 1857 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18106 1
Украина 7709 1
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 80 1
Новая Зеландия 723 1
Грузия 1266 1
Африка - Африканский регион 3535 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1365 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1531 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1599 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 929 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53477 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30788 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49927 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6470 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3727 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4810 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6122 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5666 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25174 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7137 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3056 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2714 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19638 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6038 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2388 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9530 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16944 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2612 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6932 2
Образование в России 2438 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5788 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14465 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11236 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 588 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3277 1
Здравоохранение - Нервная система - ДЦП - Детские церебральные параличи - Infantile cerebral palsy 29 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2600 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 478 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5822 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8803 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2202 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5436 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7680 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4572 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2939 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7592 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7171 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 845 1
N+1 - Издание 173 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3384 2
IDC - International Data Corporation 4927 1
Gartner - Гартнер 3587 1
CNews Fast рейтинг 48 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 70 1
РАЭК - Экономика Рунета 19 1
CNews Рынок ИТ-услуг 168 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 289 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 637 1
ТГУ - Томский государственный университет 199 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 625 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 345 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 27 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 605 1
