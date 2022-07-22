Российского разработчика чипов и беспроводной подводной связи хотят обанкротить

Компанию «Хайтэк» хотят признать банкротом. Заявление об этом было подано в суд в июле 2022 г. акционерным конструкторским бюро «Якорь». Разбирательства между ИТ-компанией и истцом начались в июле 2020 г. В 2021 г. судебные тяжбы затихли, но вновь разгорелись в июне 2022 г. Тогда «Якорь» подал сразу два иска о взыскании задолженностей.

«Хайтэк» хотят признать банкротом

Как выяснил CNews, в Арбитражный суд Москвы было подано заявление о признании ИТ-интегратора «Хайтэк» банкротом. В суд 8 июля 2022 г. обратилось акционерное конструкторское бюро (АКБ) «Якорь». Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

К рассмотрению иск пока не принят; его подробности в публичных документах пока не отражены.

Представители «Хайтэка» на момент публикации данного материала сообщить CNews причины банкротного иска не смогли. В «Якоре» прокомментировать CNews свой иск отказались, упомянув при этом «мораторий о банкротстве».

По всей видимости, имеется в виду мораторий на банкротство по требованию кредиторов, который был введен Правительством с 1 апреля 2022 г. на последующие полгода. До истечения этого срока суды не вправе возбуждать дела о несостоятельности физических и юридических лиц.



Под именем «Хайтэк» работает группа компаний, которая занимается поставкой и внедрением решений в сфере ИБ, телекоммуникаций, а также проектированием инженерных систем и объектов ИТ-инфраструктуры. Одна из организаций группы, IVA Technologies известна выпуском системы беспроводной связи под водой и разработкой программно-аппаратной платформы связи, на создание которой Минпромторг выделил 503,3 млн руб. в виде субсидий.



Встречные иски

АКБ «Якорь» впервые подало иск к «Хайтэку» в июле 2020 г. Сумма исковых требований составила 41,1 млн руб. Судебное разбирательство по иску откладывалось с января 2021 г. (последнее определение об отложении разбирательства было опубликовано в картотеке судов в августе 2021 г.). В итоге истец отказался от иска.

«Хайтэк» пытаются обанкротить

В ноябре 2020 г. «Якорь» опубликовал на «Федресурсе» текст сообщения о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании «Хайтэк» банкротом. Это послужило поводом для обращения ИТ-интегратора в суд за признанием не соответствующими действительности распространенные «Якорем» сведения на портале, следует из решения служителей Фемиды по этому иску. «Хайтек», как следует из судебных документов, посчитал, что это порочит деловую репутацию компании. Иск был подан в ноябре 2020 г. Однако суд с этим не согласился и отказал в удовлетворении иска, сославшись на то, что в январе 2021 г. «Якорь» аннулировал свое обращение на «Федресурсе». «Хайтэк» подал апелляционную жалобу, но и она осталась без удовлетворения.

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На этом судебные тяжбы между компаниями не закончились, и 10 июня 2022 г. «Якорь» подал сразу два иска на общую сумму 12,2 млн руб. Третьим лицом по двум искам выступает ИТ-компания «Эр лайн».

Параметры бизнеса «Хайтэка» и «Якоря»

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Хайтэк» зарегистрировано 21 ноября 2013 г. в Москве. Гендиректором компании заявлен Евгений Брянцев. Учредителями компании являются Адам Безиев (ему принадлежит 30% долей), Юрий Месропов (30%), также 30% сосредоточено в руках Ольги Ильягуевой и 10% находятся у Сергея Черных.

По данным базы «Контур.фокус», выручка компании по результатам 2021 г. составила 1,6 млрд руб., что на 30% ниже, чем по итогам 2020 г. При этом чистая прибыль «Хайтэка» в 2021 г. достигла 50,3 млн руб. В базе также содержится информация о 134 госконтрактах на общую сумму 1,3 млрд руб.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Акционерное конструкторское бюро Якорь» зарегистрировано 28 апреля 1994 г. Гендиректором компании заявлен Александр Ушаков.

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Финансовые показатели «АКБ Якорь», согласно «Контур фокусу», не такие впечатляющие как у «Хайтэка». По итогам 2021 г. выручка «АКБ Якорь» составила 80,6 млн руб., что на 218% выше, чем по результатам 2020 г. Чистая прибыль достигла 9 тыс. руб. Согласно ЕГРЮЛ, компания занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.