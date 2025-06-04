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Ивенев Николай


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 CNews.Миллиардеры: опубликован первый рейтинг самых богатых владельцев публичных цифровых компаний России 1
18.06.2024 Новый финансовый инструмент для ИТ-рынка от «ХайТэк» и экосистемы финансово-лизингового бизнеса 1
17.06.2024 «Синергия» и «ХайТэк» будут вместе создавать ИТ-продукты для образования и бизнеса 1
07.06.2024 «Иннопрактика» и корпорация «ХайТэк» вместе поддержат «Национальных чемпионов» 1
05.06.2024 «Ростелеком» и «ХайТэк» объединяют усилия для развития экосистемы цифровой экономики 1
04.06.2024 Российского «убийцу» Zoom оценили на бирже в 30 миллиардов 1
29.05.2024 Российского «убийцу Zoom» на бирже оценят в 30 миллиардов 1
16.11.2020 Россияне создали систему беспроводной связи под водой. Аналогов в мире нет 1
06.11.2020 В России создана оригинальная процессорная архитектура, способная потеснить NVidia 1
06.04.2020 Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya 1
23.05.2019 ГК «ХайТэк» и InfoWatch создадут интеллектуальные системы безопасности на основе искусственного интеллекта 1
03.10.2018 В России появился сверхзасекреченный тензорный процессор — конкурент чипа Google 1
08.06.2018 «Ростех» и «Хайтэк» будут совместно разрабатывать новые ИТ-системы 1
19.05.2017 Экс-директор NetApp возглавил российского вендора IVA technologies 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Ивенев Николай и организации, системы, технологии, персоны:

ХайТэк - Hi-Tech 204 10
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 260 8
Ростех - Автоматика Концерн 1673 5
Cisco Systems 5157 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3251 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2059 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1181 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 226 4
Ростех - РТ-Информ 141 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 3
Microsoft Corporation 24864 2
AMD Xilinx 95 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13271 2
Yandex - Яндекс 7755 2
TrueConf - ТруКонф 408 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4154 2
МТС Линк - Vinteo - Винтео 98 2
Eltex - Предприятие Элтекс 164 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 393 2
Meta Platforms - Facebook 4468 1
Intel Corporation 12316 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
InfoWatch - Инфовотч 1045 1
HP Inc. 5717 1
Yealink Network Technology 72 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 419 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 646 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 896 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 606 1
Google LLC 11961 1
Nvidia Corp 3573 1
CenTaur 30 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1307 1
NetApp - Network Appliance 640 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 1
Mitel Corp - Mitel Networks 58 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 595 1
Nortel - Bay Networks 23 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1692 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ГИЛК - Городская инновационно-лизинговая компания 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Балтийский лизинг 8 1
Контрол лизинг - Ctrl лизинг 6 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 729 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3425 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2027 4
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 62 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3090 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 88 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12068 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2754 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 289 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 90 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5572 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 274 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15044 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20807 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8383 7
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CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21212 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5352 4
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Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2308 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3907 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1869 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1057 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 87 5
IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 19 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1133 4
IVA TPU - тензорный процессор 8 3
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 42 3
IVA CV 7 2
Ростех - Автоматика - IVA S/W - мобильный радиокомплекс подводной связи 6 2
IVA Stag - серия коммутаторов 2 2
IVA ЯРъ СХД 3 2
Microsoft Teams - MS Teams 577 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 222 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 67 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 118 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 950 1
Intel x86 - архитектура процессора 1912 1
Google TensorFlow 92 1
Baidu 285 1
Nvidia Jetson Xavier NX 13 1
Google TPU - Google Tensor Processing Unit - Google TPU Coral Dev Board Edg - Тензорный процессор 6 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1777 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 1
ResNet - Residual Neural Network 13 1
MLPerf 7 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 366 1
IVA Connect 35 1
IVA Largo - Видеотерминал 27 1
ХайТэк - ВКурсе 22 1
IVA GPT 14 1
IVA MS - система управления и мониторинга 6 1
IVA CS - IVA Communications Server - сервер корпоративной телефонии - VoIP-телефонии 9 1
Синергия Университет - Synergy LMS 3 1
Pixabay 151 1
IVA Terra 4 1
IVA SBC 4 1
Ильягуева Ольга 5 4
Месропов Юрий 5 4
Адам Безиев 5 4
Черных Сергей 15 3
Иодковский Станислав 92 3
Терентьев Евгений 7 3
Зокин Андрей 3 2
Касперская Наталья 298 1
Сахненко Сергей 89 1
Волков Роман 18 1
Ермаков Валерий 128 1
Попова Наталья 14 1
Лобов Вадим 7 1
Орлова Дина 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17486 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3026 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 580 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 780 1
США - Калифорния 4681 1
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 80 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1509 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 1
Африка - Африканский регион 3519 1
Ближний Восток 2983 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52687 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6368 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30226 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16738 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4050 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3518 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3706 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2004 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1646 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2571 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6295 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5599 2
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 477 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 829 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7039 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1622 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4139 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1126 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2509 1
Биология - Альгология - Водоросли 83 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14156 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1318 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 871 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 593 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4248 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4778 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1992 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 533 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 405 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 214 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2346 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 713 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 353 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 995 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 114 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 287 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 55 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 621 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 143 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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