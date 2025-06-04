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Ивенев Николай
УПОМИНАНИЯ
Ивенев Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Ильягуева Ольга 5 4
|Месропов Юрий 5 4
|Адам Безиев 5 4
|Черных Сергей 15 3
|Иодковский Станислав 92 3
|Терентьев Евгений 7 3
|Зокин Андрей 3 2
|Касперская Наталья 298 1
|Сахненко Сергей 89 1
|Волков Роман 18 1
|Ермаков Валерий 128 1
|Попова Наталья 14 1
|Лобов Вадим 7 1
|Орлова Дина 12 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 995 2
|Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 114 1
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