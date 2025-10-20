IVA Terra – это разработанное на базе искусственного интеллекта решение, которое автоматизирует работу с аудио- и видеоконференциями. Сервис позволяет трансформировать аудиопотоки в текст, создавать протоколы и саммари по итогам онлайн-мероприятий, а также генерировать субтитры и обеспечивать перевод в реальном времени во время видеоконференций.