IVA Terra – это разработанное на базе искусственного интеллекта  решение, которое автоматизирует работу с аудио- и видеоконференциями. Сервис позволяет  трансформировать аудиопотоки в текст, создавать протоколы и саммари по итогам онлайн-мероприятий, а также генерировать субтитры и обеспечивать перевод в реальном времени во время видеоконференций. 

20.10.2025 IVA Technologies и «АЛМИ Партнер» подтвердили совместимость своих решений 1
22.08.2025 IVA Technologies выпустила обновленную версию сервиса распознавания речи IVA Terra 2.0 1
18.08.2025 Платформа для бизнес-коммуникаций IVA One 1.0 стала доступна для внедрения 1
15.08.2025 Платформа виртуализации рабочих мест Space VDI совместима с сервером ВКС IVA MCU 1
05.08.2025 IVA Technologies представила IVA MCU 25.0 1
17.06.2025 «Яндекс» научил искусственный интеллект расшифровывать голосовые звонки 2
20.03.2025 IVA MCU сегодня и завтра: как российская платформа видеконференцсвязи изменилась за год и что ждет ее впереди 1
18.02.2025 Система распознавания речи IVA Terra включена в реестр российского ПО 1
18.11.2024 Вышла новая версия платформы видеоконференций IVA MCU 1
29.05.2024 Российского «убийцу Zoom» на бирже оценят в 30 миллиардов 1

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 296 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4423 3
Cisco Systems 5211 2
Yandex - Яндекс 8241 2
TrueConf - ТруКонф 420 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 473 2
Microsoft Corporation 25161 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13924 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 105 1
Eltex - Предприятие Элтекс 180 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5211 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 407 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1082 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 377 1
Dr.Web - Доктор Веб 1274 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2366 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 106 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 328 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1767 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8755 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17115 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71758 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12080 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8189 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31583 4
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 943 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22497 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22686 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6926 3
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 191 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9222 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25729 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8414 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5271 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1801 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2615 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13240 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3938 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3688 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14267 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4518 2
Онлайн-переводчик 49 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5291 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14278 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3664 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56121 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2309 2
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 491 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9890 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 434 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2377 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 679 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1160 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1712 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2336 1
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 118 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2685 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2202 1
Оповещение и уведомление - Notification 5259 1
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 104 8
IVA Technologies - IVA Connect 37 4
IVA Technologies - IVA One 29 4
Microsoft Teams - MS Teams 608 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 860 2
ХайТэк - ВКурсе 22 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 133 2
IVA Technologies - IVA Advanced - IVA Video - серия IP-телефонов 4 1
IVA Technologies - Аймэйл - IVA Mail 2 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1244 1
IVA Technologies - IVA Largo - Видеотерминал 28 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 245 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 69 1
IVA Technologies - IVA GPT 14 1
IVA Technologies - IVA MS - система управления и мониторинга 6 1
IVA Technologies - IVA CS - IVA Communications Server - сервер корпоративной телефонии - VoIP-шлюз телефонии 11 1
IVA Technologies - IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 20 1
TrueConf AI Server 3 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 222 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 192 1
IVA Technologies - IVA SBС - пограничный контроллер сессий 8 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1330 1
Google Android 14556 1
Apple iOS 8167 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 221 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1769 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 176 1
VK Teams 79 1
МСК Групп - Даком М - Space VDI 38 1
Иодковский Станислав 100 2
Проценко Антон 4 1
Чередников Роман 3 1
Ивенев Николай 14 1
Терентьев Евгений 8 1
Зокин Андрей 3 1
Петров Виктор 24 1
Белов Руслан 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 154699 6
Английский язык 6846 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9977 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11346 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54381 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6794 2
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 355 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6593 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3748 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7746 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2046 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14846 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 188 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31408 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17200 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1692 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2657 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6458 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3662 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6263 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 908 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1045 2
