«Яндекс» научил искусственный интеллект расшифровывать голосовые звонки

«Яндекс 360» добавил в корпоративный мессенджер функцию расшифровки разговора с помощью технологий искусственного интеллекта. В том числе будет обеспечено предоставление краткого содержимого разговора.

Искусственный интеллект в корпоративном мессенджеры «Яндекса»

Компания «Яндекс» сообщила, что в корпоративный мессенджер облачной платформы «Яндекс 360» была добавлена функция на базе искусственного интеллекта (ИИ). Теперь, после завершения звонка, участники переговоров получат на почту полную текстовую расшифровку беседы и ее краткое содержание.

Как пояснил руководитель ИИ-направления «Яндекс 360» Антон Проценко, компания создала инструмент, который значительно упрощает процесс документирования деловых переговоров. «Теперь вместо ведения конспектов или многочасового прослушивания записей сотрудники получают готовый отчет, где перечислены ключевые темы и зафиксированы договоренности», - говорит Проценко. - Это - не просто транскрипция - это интеллектуальная обработка содержания».

«Яндекс» Яндекс » добавил в свой мессенджер функцию расшифровки разговора с помощью ИИ

Помимо расшифровки, в корпоративном мессенджеры «Яндекс 360» появятся другие функции для комфортной работы. Например, появится возможность настроить систему так, чтобы при подключенных наушниках рингтон выводился на динамик компьютера. Это поможет не пропустить входящий вызов, если по какой-то причине пришлось снять гарнитуру.

Возможности звонков в корпоративном мессенджеры «Яндекса»

Звонки в корпоративном мессенджеры «Яндекс 360» можно осуществлять напрямую из чата. Во время звонка пользователи могут демонстрировать экран в разрешении до 4K, общаться в чате и использовать функцию «поднять руку».

Для компаний, активно взаимодействующих с партнерами, в мессенджере есть функция «Федерация». Она позволяет объединить несколько организаций в единое информационное пространство с общей политикой безопасности. Это упрощает поиск нужных сотрудников: например, можно найти бухгалтера или менеджера проекта из дружественной компании «так же легко», как и коллегу их своего отдела.

Российский рынок унифицированный коммуникаций

В 2023 г. российский рынок унифицированных коммуникаций составил 81 млрд руб., увеличившись за год на 22%. По прогнозам J’Son & Partners, рынок будет расти на 15% в год. Доля российских разработчиков с 2021 по 2023 гг. выросла с 29% до 45%. К 2028 г. объем рынка составит 164 млрд руб., доля российских разработчиков - 91%.

Данный рынок состоит из следующих сегментов: ВКС (видеоконференцсвязь), корпоративная телефония, корпоративный мессенджер, корпоративные почтовые решения. Сегмент корпоративного мессенджинга в 2023 г. составил 11,1 млрд руб., увеличившись за год на 18%. При среднегодовом темпе роста 2% данный сегмент к 2028 г. составит 30,3 млрд руб., доля российских разработчиков на нем вырастит с 25% до 93%.

Помимо «Яндекс 360», свои решения для корпоративного мессенджинга предлагают Iva Technology, «МТС Линк», Trueconf, VK, Dion (проект Т1), Sber Jazz и Express.

Решения конкурентов

В Trueconf сообщили CNews, что в решениях компании уже два года присутствует отдельный продукт Trueconf Ai Server, который обеспечивает протоколирование конференций на базе технологий ИИ с гарантией безопасности обработки внутри корпоративной сети. «Мы зарабатываем за счет on-premise решений, поэтому ИИ сделали тоже автономным, она не уходит в интернет, а расшифровывает конференции в сети заказчика, И «саммаризпацию» делает аналогично (понимает, кому и какая задача была назначена и потом пишет это в кратких или расширенных итогах»).