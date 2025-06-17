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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177519
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Проценко Антон


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 «Яндекс» научил искусственный интеллект расшифровывать голосовые звонки 1
16.06.2025 «Яндекс» внедрил функции на основе ИИ в «Мессенджер»: сервис научился расшифровывать и конспектировать звонки 1
16.06.2025 «Яндекс Мессенджер» получил функции на основе ИИ: сервис научился расшифровывать и конспектировать звонки 1
16.04.2025 Корпоративным пользователям «Яндекс 360» станут доступны конспекты видеовстреч 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Проценко Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7826 4
TrueConf - ТруКонф 410 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 337 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4191 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 266 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 407 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15336 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3580 4
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1061 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7639 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2147 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13037 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24984 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8431 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2618 2
Речевые технологии - VoiceTech - STT - S2T - Speech-to-text - Транскрибация - Технология преобразования речи в текст - Transcribe - "расшифровка" (транскрибирование) аудиозаписей - Голосовой набор текста 64 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2584 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2161 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 849 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8312 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8940 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4680 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3438 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8135 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21979 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 194 4
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 162 1
VK Teams 74 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 267 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 122 1
TrueConf AI Server 2 1
IVA Terra 5 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1218 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 226 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6132 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6489 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11311 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1038 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367553, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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