Платформа виртуализации рабочих мест Space VDI совместима с сервером ВКС IVA MCU

Компании «Даком М» и IVA Technologies подтвердили полную совместимость своих программных продуктов. В результате испытаний установлено, что сервис профессиональной видеоконференцсвязи IVA MCU стабильно и корректно работает в виртуальной среде на базе Space VDI.

Тестирования проводились на стенде компании «Даком М» и включали ключевые сценарии использования: подключение к виртуальному рабочему столу, проброс аудио- и видеоустройств, участие в видеоконференциях, демонстрацию экрана, обмен сообщениями и файлами. По итогам испытаний были подтверждены корректная работа проброса веб-камер и микрофонов, высокая стабильность видеосвязи, отсутствие шумов и помех, а также полноценное функционирование всех сервисов IVA MCU в виртуальной среде Space VDI.

В «Даком М» (бренд Space) подчёркивают, что интеграция IVA MCU с платформой Space VDI имеет стратегическое значение для развития экосистемы Space и расширения возможностей корпоративных пользователей. Подтверждённая совместимость позволяет заказчикам объединять преимущества защищённой виртуальной инфраструктуры с профессиональной видеоконференцсвязью, не жертвуя качеством связи и безопасностью данных.

Такое сочетание особенно востребовано в организациях с распределённой структурой, в том числе в госсекторе и крупном бизнесе, где критично обеспечить стабильный доступ к видеосервисам в защищённых ИТ-контурах, а также возможность масштабирования без зависимости от зарубежных решений.

IVA MCU — профессиональное решение для корпоративной видеоконференцсвязи. Система отвечает самым строгим требованиям безопасности, а также обладает широким функционалом, позволяющим организовать бизнес-коммуникации в удаленном режиме. IVA MCU может быть использована для проведения совещаний, лекций, опросов, обмена файлами и сообщениями, планирования мероприятий и осуществления их записи. Решение интегрируется с сервисом распознавания речи на базе искусственного интеллекта IVA Terra и входит в Единый реестр российского программного обеспечения.

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно
ИТ в банках

Space VDI — отечественная платформа виртуализации рабочих столов, обеспечивающая безопасный и стабильный удалённый доступ к корпоративным приложениям, рабочим столам и сервисам из любой точки мира. Решение поддерживает работу с физическими и виртуальными машинами в единой инфраструктуре, интеграцию со службами каталогов (LDAP, AD), двухфакторную аутентификацию, проброс периферийных устройств, работу с графикой до 4K и CAD-приложениями. В платформу встроен проприетарный протокол доступа GLINT, оптимизированный для работы в защищённых каналах связи и на низкоскоростных линиях, что обеспечивает комфортную работу пользователей любых сетевых условиях.

Заместитель генерального директора IVA Technologies по исследованиям и разработке Виктор Петров отметил: «Мы считаем, что совместимость IVA MCU с виртуальной инфраструктурой критически важна для крупных корпоративных заказчиков и организаций, работающих в закрытых и защищенных ИТ-контурах. Подтверждение совместимости с платформой Space VDI — это еще один шаг к построению устойчивой, безопасной и современной цифровой среды для бизнеса».

«Совместимость IVA MCU и Space VDI — это не просто успешный результат тестирования. Это шаг, который укрепляет ценность нашей платформы для корпоративных и государственных заказчиков. Мы видим растущий запрос на безопасные и надёжные инструменты для удалённой коммуникации, и теперь можем предложить решение, которое объединяет мощь виртуализации Space с высоким качеством видеосвязи IVA MCU в едином технологическом контуре», – сказал Руслан Белов, директор по продукту Space VDI.

