IVA Technologies представила новую версию сервера видеоконференцсвязи IVA MCU

IVA Technologies представила новую версию сервера видеоконференцсвязи IVA MCU. Обновление 26.0 включает масштабное развитие функционала клиентских приложений IVA Connect Web 22.0 и IVA Connect iOS 22.0, обновление серверных компонентов, а также поддержку арабского и китайского языков в системе распознавания речи IVA Terra.

Серверная часть IVA MCU 26.0 получила расширенные возможности администрирования: добавлена поддержка пользовательской статистики по комнатам и участникам, управление временем хранения данных удаленных пользователей, а также новые языки в системе распознавания речи IVA Terra – китайский и арабский, включая зеркальное отображение для арабского языка.

В новой версии IVA Connect Web 22.0 реализовано управление видеораскладками, позволяющее модераторам и организаторам задавать отображение видео для всего мероприятия или отдельных участников. Поддерживаются режимы мозаики, селектора, постоянного присутствия, фиксированного расположения и выбора пользователем. Такое управление видеопотоками позволяет проводить масштабные совещания, конференции и дистанционные обучающие мероприятия с четкой визуальной структурой, что особенно востребовано в корпоративных и государственных организациях. Появилась возможность изменения подписки при редактировании мероприятий, усовершенствован механизм «мягкого мьюта» с отображением запрета трансляции аудио и видео, а также добавлена поддержка реакций, повышающих вовлеченность участников. Добавлена поддержка китайского и арабского языков для управления субтитрами и формирования файлов стенограммы для системы распознавания IVA Terra.

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают
Веб-сервисы

Мобильное приложение IVA Connect iOS 22.0 получило ряд улучшений: поддержку p2p-звонков и удержания, автоматические субтитры на русском, английском, китайском и арабском языках, новый раздел «Файлы» для просмотра и скачивания материалов, улучшенную навигацию без прерывания видеосвязи и возможность выхода из комнаты через карточку мероприятия. Обновление делает приложение полноценным инструментом для участия в конференциях и совещаниях любого масштаба — без ограничений по функциональности и качеству связи.

«Версия 26.0 — это не просто функциональные улучшения, а новый этап развития сервера видеоконференцсвязи IVA MCU. Улучшенные клиентские приложения и расширенные аналитические инструменты позволяют обеспечить ещё более высокий уровень качества связи и удобства для пользователей. В планах компании — дальнейшее развитие мультиязычности, внедрение ИИ-инструментов и расширение функциональных возможностей платформы», — отметил Виктор Петров, заместитель генерального директора по исследованиям и разработке IVA Technologies.

