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Индексная книга (каталог) CNews*
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Речевые технологии VoiceTech STT S2T Speech-to-text Транскрибация Transcript Стенография Стенограмма



10.02.2025 Таймлист на конференции «Технология искусственного интеллекта»: автоматизация и протоколирование встреч с помощью ИИ 1
28.12.2024 Монопродукты для бизнес-коммуникаций уходят в прошлое. Будущее — за ИИ и комплексными решениями 1
17.12.2024 Как приручить джинна: Почему GenAI нужен науке и бизнесу, несмотря на сложный характер 1
30.07.2024 Вышла новая версия платформы IVA MCU 1
07.12.2023 В Санкт-Петербурге программный робот обработал архивные записи с грампластинок времен блокады 1
13.11.2023 Группа ЦРТ представила новый релиз продукта для протоколирования совещаний 1
31.10.2023 Уход западных вендоров и санкции спровоцировали рост российского рынка СЭД 1
21.06.2023 ВКС в огромной стране оптимизирует ресурсы 1
03.01.2023 ИИ научили доводить плохие диктофонные записи до студийного качества. Инструмент бесплатный 1
02.12.2021 В Новосибирске оцифрованы списки больных и умерших в госпиталях в годы Великой Отечественной войны 1
23.03.2021 Онлайн-защита диссертаций легализована в России навсегда 1
23.10.2020 Acer представила ИИ-переводчик для платформы Planet9 1
09.07.2020 Microsoft серьезно обновила своего «убийцу» Zoom. Что в нем нового? 1
19.10.2016 «Элар» оцифровала рассекреченные документы из фонда «Сталин» 1
23.02.2016 НАСА опубликовало "странную музыку" с Луны 1
18.01.2016 Путин распорядился создать единую базу данных о гражданах России 1
16.12.2015 IBM открыла глобальную штаб-квартиру Watson Internet of Things для продвижения когнитивных решений в сфере IoT 1
28.10.2015 Новый официальный сайт Москвы mos.ru посетили уже 70 тыс. пользователей 1
27.10.2014 ИТ-компании попросили Минкомсвязи не разрушать отрасль 1
07.07.2014 Путин дал поручения по итогам встречи с интернетчиками 1
26.11.2013 Государство и бизнес: инновации для завтра 1
04.09.2012 О чем Путин говорил с министром Никифоровым в Ново-Огарево. Стенограмма 1
14.02.2011 Медведев призвал милицию быть с интернетом пожестче 1
02.09.2010 Российские ИТ-специалисты начали оценивать преимущества SaaS 1
01.09.2009 Запущен новый сайт Дмитрия Медведева 1
07.06.2008 Компьютер распознает чиновничью речь 1
29.03.2006 Вышел апрельский номер журнала CNews 1
18.06.2002 Телевизионный канал ТВС представил собственный портал 1
28.02.2002 Свидетельские показания по делу Microsoft станут доступны общественности 1
29.01.2001 IRG проводит онлайновые фокус-группы 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

Речевые технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24656 4
8256 3
IBM - International Business Machines Corp 9445 2
X Corp - Twitter 2848 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 2
Oracle Corporation 6704 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1010 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 2
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4904 1
Samsung Electronics 10280 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1420 1
МегаФон 8915 1
SAP SE 5280 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 1
Yandex - Яндекс 7398 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 1
Apple Inc 12132 1
Intel Corporation 12212 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
HP Inc. 5689 1
GitHub 826 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2554 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1182 1
Крок - Croc 1777 1
Haulmont - Хоулмонт 109 1
Directum - Директум 1098 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1053 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Adobe Systems 1550 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
Цифра ГК 2435 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1351 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Prostor Capital - Простор Капитал 28 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 1
Зазеркалье - детский музыкальный театр 6 1
АСК 42 1
Ростелеком - РТК РосТелеКонтент 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 981 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5947 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 4
Судебная власть - Judicial power 2318 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4986 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2003 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2756 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2863 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1395 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2720 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
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Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 918 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3059 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 328 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 133 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 289 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 82 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 39 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 293 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 486 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 206 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 437 1
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Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 88 1
Администрация Санкт-Петербурга - Архивный комитет Санкт-Петербурга и Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, ЦГА СПб - ЦГАКФФД СПб - Центральный государственный архив кинофотофонодокументов  4 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
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WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 10 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 293 1
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