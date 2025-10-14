IVA Mail — это решение для организации корпоративной электронной почты, календарей и управления коммуникациями. Продукт создан как часть технологической экосистемы IVA и интегрирован с другими решениями компании IVA Technologies, включая платформу для бизнес-коммуникаций и совместной работы IVA One.