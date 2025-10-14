Разделы

IVA Technologies Аймэйл IVA Mail


IVA Mail — это  решение для организации корпоративной электронной почты, календарей и управления коммуникациями. Продукт создан как часть технологической экосистемы IVA и интегрирован с другими решениями компании IVA Technologies, включая платформу для бизнес-коммуникаций и совместной работы IVA One.

УПОМИНАНИЯ


14.10.2025 IVA Technologies выводит на рынок новую почтово-календарную систему IVA Mail 1
29.05.2024 Российского «убийцу Zoom» на бирже оценят в 30 миллиардов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

IVA Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 470 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4418 1
Cisco Systems 5206 1
Yandex - Яндекс 8224 1
Microsoft Corporation 25151 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13889 1
TrueConf - ТруКонф 420 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 105 1
Eltex - Предприятие Элтекс 178 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 294 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1765 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2615 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13235 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2333 1
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 118 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 937 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17037 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71633 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8411 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13315 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8742 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22441 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8165 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31552 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22651 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1155 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12061 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 244 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 69 1
IVA Technologies - IVA Connect 37 1
ХайТэк - ВКурсе 22 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 133 1
IVA Technologies - IVA GPT 14 1
IVA Technologies - IVA MS - система управления и мониторинга 6 1
IVA Technologies - IVA CS - IVA Communications Server - сервер корпоративной телефонии - VoIP-шлюз телефонии 11 1
IVA Technologies - IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 20 1
IVA Technologies - IVA SBС - пограничный контроллер сессий 8 1
IVA Technologies - IVA Terra 10 1
IVA Technologies - IVA Advanced - IVA Video - серия IP-телефонов 4 1
Microsoft Teams - MS Teams 606 1
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 103 1
IVA Technologies - IVA Largo - Видеотерминал 28 1
Иодковский Станислав 100 1
Ивенев Николай 14 1
Терентьев Евгений 8 1
Зокин Андрей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 154504 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1690 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54324 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14820 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31375 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17190 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2653 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6456 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 355 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6585 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3745 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7746 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2044 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1044 1
