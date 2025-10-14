Получите все материалы CNews по ключевому слову
IVA Technologies Аймэйл IVA Mail
IVA Mail — это решение для организации корпоративной электронной почты, календарей и управления коммуникациями. Продукт создан как часть технологической экосистемы IVA и интегрирован с другими решениями компании IVA Technologies, включая платформу для бизнес-коммуникаций и совместной работы IVA One.
УПОМИНАНИЯ
|14.10.2025
|IVA Technologies выводит на рынок новую почтово-календарную систему IVA Mail 1
|29.05.2024
|Российского «убийцу Zoom» на бирже оценят в 30 миллиардов 1
IVA Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1765 1
|Иодковский Станислав 100 1
|Ивенев Николай 14 1
|Терентьев Евгений 8 1
|Зокин Андрей 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392748, в очереди разбора - 733119.
Создано именных указателей - 184375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.