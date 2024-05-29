Российского «убийцу Zoom» на бирже оценят в 30 миллиардов

Ценовой коридор при размещении акций IVA Technologies составит от 280 до 300 руб. за одну ценную бумагу. Капитализация компании составит от 28 до 30 млрд руб. IVA Technologies - разработчик ПО для видеоконференцсвязи, и после ухода с российского рынка иностранных игроков претендует на занятие доли ВКС-продуктов Zoom и Mocrosoft Teams и др.

Параметры IPO IVA Technologies

Компания IVA Technologies объявила параметры предстоящего первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже. Ценовой коридор составит от 280 до 300 руб. за одну акцию. При такой оценке капитализация составит от 28 до 30 млрд руб.

В ходе размещения инвесторам будет предложено 11 млн акций (11% от общего числа). Продавцами выступят существующие акционеры, которые по итогам размещения сохранят мажоритарные пакеты акций. В течение 30 дней после размещения средства от продажи 1 млн акций могут быть использованы для стабилизации цены на акции.

В течение 180 дней после размещения компания и ее существующие акционеры берут на себя обязательства не продавать принадлежащие им акции. Перед размещением IVA Technologies запустила новую программу мотивации и передала ключевым разработчикам 850 тыс. акций (0,9%). Эти акции не будут продавать в ходе размещения: на их продажу наложен двухлетний мораторий (до 2026 г.).

Старт торгов начнется 4 июня 2024 г. Эмитентом выступает ПАО «Ива» - ключевое юридическое лицо IVA Technologies. Торги будут происходить под тикером IVAT.

Аллокация заявок на покупку акций IVA Technologies

В части аллокации (доля удовлетворенных заявок на покупку акций при размещении) в IVA Technologies сообщили, что на сотрудников и партнеров компании придется 25% от общего объема размещения.

В части остального объема продающие акционеры будут стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами. При этом в компании предупредили, что инвестор, подавший более пяти заявок, не получит аллокации – идентификация будет осуществляться по паспортным данным.

Владельцы и финансовые показатели IVA Technologies

В группу компаний IVA Technologies, помимо ПАО «Ива», входят также АО «Вкурсе» (51% акций приобретены в 2021 г.) и ООО «Научно-технический центр» (НТЦ, приобретена на 100% в 2023 г.).

Основными акционерами IVA Technologies являются: гендиректор компании Станислав Иодковский (20,8%), советник гендиректора по корпоративным вопросам Николай Ивенев (31,5%), советник гендиректора по искусственному интеллекту Евгений Терентьев (17,9%) и Андрей Зокин (26%).

Сравнение линейки продуктов основных разработчиков решений в сфере корпоративных коммуникаций

Зарубежные решения Стратегические конкуренты Ближайшие конкуренты на рынке IVA Zoom Microsoft Teams Cisco Trueconf «МТС Линк» VK Dion Sber Jazz Vinteo Express «Яндекс.Телемост» Eltex ВКС + + + + + + + + + + + + + On-premise ВКС + - + + + + + - - + + - + Корпоративная телефония + + + + - - _ - - - - - + Корпоративные мессенджинг + + + + + + + + + - + - + Почта + + + - _ _ + - - - - + - Облачная платформа + + + + + + + + + - - + -

Источник: CNews Analytics

Выручка IVA Technologies в 2023 г. составила 2,45 млрд руб., увеличившись за год на 77%. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) вырос на 83% до 1,95 млрд руб. Рентабельность по данному показателю составила 80%.

Чистая прибыль выросла за год на 137% и составила 1,28 млрд руб. Чистый денежный поток составил 54 млн руб., чистый долг имеет отрицательное значение - минус 43 млн руб. Рентабельность собственного капитала (RoE) составляет 55%.

В IVA Technologies работает 200 ИТ-специалистов. В 2023 г. количество проданных лицензий выросло на 39% и составило 115.8 тыс. Количество клиентов (государственные структуры и крупные коммерческие компании) в 2023 г. выросло более чем в два раза и составило 357.

Российский и мировой рынки унифицированных коммуникаций

Рынок унифицированных компаний, на котором работает IVA Technologies, состоит из нескольких сегментов: ВКС (видео-конференц-связь, сегмент включает в себя оборудование, облачно ПО, on-premise ПО); корпоративная телефония; корпоративный мессенджер; корпоративные почтовые решения. В 2023 г. мировой рынок унифицированных коммуникаций составил $122,5 млрд.

В 2023 г. объем российского рынка унифицированных коммуникаций, по данным J’Son & Partners, составил 81 млрд руб. (рост за год - 22%). Пандемия коронавируса и необходимость организации бесшовной работы сотрудников компаний в режиме удаленного доступа способствовали взрывному развитию спроса на решения в области корпоративных коммуникаций и ИТ-платформ для удаленной работы, а также к появлению новых решений и стремительному развитию существующих решений в области ВКС.

Сравнение функциональности основных продуктов в области корпоративных коммуникаций

Стратегические конкуренты Ближайшие конкуренты на рынке Зарубежные решения IVA Trueconf «МТС Линк» VK Dion Sber Jazz Vinteo Express «Яндекс телемост» Eltex Zoom Microsoft Teams Cisco Помощник ИИ + - - - - - + - - - + + + Автоматические синхроперевод + - - - - - - - - - - - - Стенографирование + + + - - + - - - - - - - Большие мероприятия (более 2 тыс.) + - - - - - - - - - - - - Единая экосистема + + + + + + - + + + + + + Двухфакторная аутентификации + + - + - + - + - _ + + +

После массового ухода иностранных вендоров с российского рынка в 2022 г. на отечественном рынке унифицированных коммуникаций сложились «беспрецедентные» условия для развития отечественных разработчиков, связанные с необходимостью замещения иностранных игроков и занятию ими рыночных ниш. Одним из драйверов роста рынка является переход крупнейших игроков на отечественные ВКС-решения при поддержке государства.

Доля российских разработчиков на рынке унифицированных коммуникаций с 2021 по 2023 гг. выросла с 29% до 45% (с 21,3 млрд руб. до 37 млрд руб.). Российский рынок будет расти на 15% в год и к 2028 г. составит 164 млрд руб., доля российских разработчиков составит 91% (ежегодный темп роста - 33%).

Конкуренты IVA Technologies

Основными конкурентами IVA Technologies являются зарубежные продукты - Zoom, Microsoft Teams, Cisco - и ряд российских разработок (TrueConf, «МТС Линк», VK). Также ближайшими конкурентами являются Dion, SberJazz, Vinteo, eXpress, «Яндекс.Телемост» и Eltex.

Наиболее сильные позиции IVA Technologies занимает в сегменте ВКС. В направлении on-premise ВКС присутствует множество сильных игроков с активными продвижением (TrueConf, МТС Линк, SberJazz). Рынок облачных ВКС характеризуется наличием большого количества бесплатных решений с лидерством Zoom, при этом Zoom постепенно проигрывает долю рынка другим бесплатным решениям.

Более низкий уровень конкуренции наблюдается на рынке ВКС-терминалов, где открыто «окно возможностей» для российских производителей в связи с уходом западных компаний. При этом наблюдается сильная конкуренция со стороны отдельных зарубежных игроков и небольшую конкуренцию со стороны серого импорта.

В направлении IP-телефонов присутствуют высокие барьеры для входа в виде требуемых производственных мощностей и отраслевых компетенций. На рынке on-premise ПО для корпоративной телефонии много сильных действующих игроков, при этом консолидация рынка невысокая. Рынок ВАТС (виртуальная АТС) также отличается высокой конкуренцией; его основными игроками являются крупные телеком-компании с сильными возможностями.

На рынке корпоративного мессенджинга также много игроков с отсутствием явного лидера, многие крупные компании и вендоры ВКС разрабатывают свои мессенджеры. На рынке корпоративных почтовых решений ключевыми сроками являются «Яндекс» и VK, которые активно разрабатывают собственные решения для усиления позиций в корпоративном сегменте. Однако они не могут полноценно заменить зарубежные решения, в частности, Microsoft, полагают в IVA Technologies.

Основные продукты и разработки IVA Technologies

Основной продукт IVA Technologies - платформа для проведения корпоративных видеоконференцию и вебинаров IVA MCU. Также в линейке продуктов компании присутствуют: корпоративный клиент с функцией мессенджеры и видеозвонков IVA Connect, IP-телефоны (IVA Advanced, IVA Advanced M, IVA Video); онлайн-платформа с мессенджеров для проведения мероприятий «Вкурсе» (IVA 365); сервер VoIP-телефонии IVA Communications Server (IVA CS); пограничный контроллер сессий IVA SBC и IVA GW; платформа корпоративной электронной почты IVA Mail; система мониторинга и управления IVA MS; видеотерминал для видеоконференцию IVA Largo и IVA Room; разработки в сфере искусственного интеллекта - IVA GPT и IVA Terra.

Ключевой технологической разработкой IVA Technologies является IVA Media Processor, распределенная по процессам мультизадачная система. Также компания разработала голосовой модуль обработки травка для телефонии IVA Traffic Switcher, модуль искусственного интеллекта экосистемы IVA GPT, а также дополнительные сервисы управления и мониторинга экосистемой IVA.