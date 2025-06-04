Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176043
ИКТ 13710
Организации 10683
Ведомства 1462
Ассоциации 1000
Технологии 3456
Системы 25685
Персоны 75537
География 2855
Статьи 1522
Пресса 1224
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2640
Мероприятия 854

Зокин Андрей


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 CNews.Миллиардеры: опубликован первый рейтинг самых богатых владельцев публичных цифровых компаний России 1
04.06.2024 Российского «убийцу» Zoom оценили на бирже в 30 миллиардов 1
29.05.2024 Российского «убийцу Zoom» на бирже оценят в 30 миллиардов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Зокин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Eltex - Предприятие Элтекс 164 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 260 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 393 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13271 2
Yandex - Яндекс 7755 2
Cisco Systems 5157 2
МТС Линк - Vinteo - Винтео 98 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4154 2
TrueConf - ТруКонф 408 2
Diasoft - Диасофт 937 1
Microsoft Corporation 24864 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1692 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 729 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7493 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11492 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2580 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 833 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8298 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8383 2
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 116 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15044 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12997 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20807 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30608 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21861 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1128 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12908 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2231 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3728 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 222 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 67 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 118 2
Microsoft Teams - MS Teams 577 2
IVA MS - система управления и мониторинга 6 1
ХайТэк - ВКурсе 22 1
IVA GPT 14 1
IVA CS - IVA Communications Server - сервер корпоративной телефонии - VoIP-телефонии 9 1
IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 19 1
IVA SBC 4 1
IVA Terra 4 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 87 1
IVA Largo - Видеотерминал 27 1
IVA Connect 35 1
Pixabay 151 1
Ивенев Николай 14 2
Иодковский Станислав 92 2
Терентьев Евгений 7 2
Орлова Дина 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2004 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16738 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1646 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2571 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6295 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5599 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 533 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 353 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3706 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6368 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52687 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14156 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30226 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 995 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще