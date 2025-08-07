Совладелец российского «убийцы» Zoom вышел из бизнеса. Его пакет стоит миллиарды

Совладелец IVA Technologies Николай Ивенев продал принадлежавшие ему 21,66% акций компании партнерам по бизнесу. Рыночная стоимость проданного пакета составляет 3,8 млрд руб.

Изменения среди акционеров IVA Technologies

Совладелец IVA Technologies, российского разработчика решений для унифицированных коммуникаций, Николай Ивенев продал принадлежащую ему долю акций в компании своим партнерам. Об этом говорится в сообщении IVA Technologies. Ранее Ивеневу принадлежало 21,66% акций компании.

В результате сделки, завершенной 5 августа 2025 г., Ивенев вышел из капитала IVA Technologies. Теперь гендиректору компании Станиславу Иодковскому принадлежит 21,5% акций компании, Евгению Терентьеву - 18,65%, Андрею Зокину - 37,4%. В свободном обращении находится 11% акций IVA Technologies, остальные акции принадлежат миноритарным акционерам, включая сотрудников компании.

Сумма сделки не раскрывается. Исходя из котировок акций IVA Technologies на 5 августа 2025 г. на Московской бирже (177 руб. за одну акцию), рыночная стоимость проданного пакета составляет 3,8 млрд руб. В конце 2024 г. Иодковский владел в компании 17,3% акций, Ивенев - 22,3%, Зокин - 22,9%, Терентьев - 15,8%, Сергей Черных - 5,8%, Виктор Петров - 3,5%.

Ивенев заявил, что планирует сосредоточится «на личных инициативах и инвестициях в социально значимые технологии, которые позволят создавать проекты для развития общества и страны в целом».

Новым председателем совета директоров IVA Technologies стал Андрей Зокин. Он отметил, что компания недооценена, и одной из своих приоритетных целей он видит в создании стоимости для акционеров и менеджмента компании. Также компания планирует выход на международную арену и создание интонационных продуктов.

IPO и финансовые показатели IVA Technologies

IVA Technologies (юридическое лицо - ПАО «Ива») - летом 2024 г. провела IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже. Объем размещения составил 3,3 млрд руб., продавцами выступили акционеры компании.

В 2024 г. выручка компании составила 3,33 млрд руб., валовая прибыль - 2,8 млрд руб., показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) - 2,4 млрд руб., чистая прибыль - 1,9 млрд руб.

В июле 2025 г. Фонд технологических инвестиций, созданный Екатериной Тихоновой, заключил соглашение о сотрудничестве с IVA Technologies, подразумевающее развитие экосистемы корпоративных коммуникаций и расширение присутствия на международных рынках. В рамках данного соглашения Фонд технологических инвестиций приобрел 1% в IVA Technologies.

Как гендиректор IVA Technologies просил Путина ограничить иностранные коммуникационные сервисы

В мае 2025 г. гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский на встрече представителей российского бизнеса с Президентом России Владимиром Путиным пожаловался, что Zoom и Microsoft «не до конца ушли» из России, в связи с чем российские разработчики теряются миллиарды. Особенно проблема наблюдается в массовом сегменте (B2C), где сохраняются пользовательские привычки.

«Надо их душить, говорю без всякого стеснения, - заявил Путин. - Они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью». Президент также попросил Иодковского дать список тех, «кто от этих вредных привычек не может избавиться». Позднее Президент России поручил Правительству проработать дополнительные ограничения на использование в России программного обеспечения, включая коммуникационные сервисы, созданные в недружественных государствах.