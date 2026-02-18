Разделы

ФТИ Фонд технологических инвестиций


СОБЫТИЯ

18.02.2026 Бывший топ-менеджер МТС и «Роснефти» возглавил российского «убийцу» Zoom 1
07.08.2025 Совладелец российского «убийцы» Zoom вышел из бизнеса. Его пакет стоит миллиарды 1
22.07.2025 ФТИ и IVA Technologies объявили о стратегическом партнерстве 3

Публикаций - 3, упоминаний - 5

ФТИ и организации, системы, технологии, персоны:

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 327 2
Microsoft Corporation 25342 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1814 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73938 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2644 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13337 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3352 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1000 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1152 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18840 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57606 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8955 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23291 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8515 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5846 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 1
Pixabay 210 1
IVA Technologies - IVA One 34 1
Иодковский Станислав 102 2
Ивенев Николай 14 1
Черных Сергей 16 1
Петров Виктор 30 1
Терентьев Евгений 9 1
Тихонова Екатерина 4 1
Зокин Андрей 3 1
Орлова Дина 17 1
Путин Владимир 3390 1
Дмитриев Алексей 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 158624 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46156 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4922 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2710 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 398 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6515 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6698 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7816 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2077 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3768 1
