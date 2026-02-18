Получите все материалы CNews по ключевому слову
ФТИ Фонд технологических инвестиций
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
ФТИ и организации, системы, технологии, персоны:
|IVA Technologies - ИВА - ИВКС 327 2
|Microsoft Corporation 25342 1
|Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1814 1
|Pixabay 210 1
|IVA Technologies - IVA One 34 1
|Иодковский Станислав 102 2
|Ивенев Николай 14 1
|Черных Сергей 16 1
|Петров Виктор 30 1
|Терентьев Евгений 9 1
|Тихонова Екатерина 4 1
|Зокин Андрей 3 1
|Орлова Дина 17 1
|Путин Владимир 3390 1
|Дмитриев Алексей 67 1
|Россия - РФ - Российская федерация 158624 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46156 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420172, в очереди разбора - 726071.
Создано именных указателей - 190745.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.