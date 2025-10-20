IVA Technologies и «АЛМИ Партнер» подтвердили совместимость своих решений

Российские компании — разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies и разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения «АЛМИ Партнер» — завершили тестирование и подтвердили совместимость операционной системы «АльтерОС» с профессиональным сервером видеоконференцсвязи IVA MCU. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Сертификат совместимости был подписан по итогам испытаний, проведенных специалистами обеих компаний. Тестирование подтвердило стабильную работу приложений и корректное взаимодействие всех функциональных модулей.

«АльтерОС» — российская операционная система на базе ядра Linux, предназначенная для решения широкого спектра прикладных задач. Она соответствует всем отечественным стандартам, управляет вычислительными процессами и распределяет ресурсы, обеспечивая стабильную работу как с российским, так и с зарубежным программным обеспечением. Система включена в Единый реестр российского ПО, сертифицирована ФСТЭК и востребована в государственном и корпоративном секторах.

IVA MCU — решение для корпоративной видеоконференцсвязи. Система отвечает требованиям безопасности, а также обладает функционалом, позволяющим организовать бизнес-коммуникации в удаленном режиме. IVA MCU может быть использована для проведения совещаний, лекций, опросов, обмена файлами и сообщениями, планирования мероприятий и осуществления их записи. Решение интегрируется с сервисом распознавания речи на базе искусственного интеллекта IVA Terra и входит в Единый реестр российского программного обеспечения.

«Для нас подтверждение совместимости операционной системы "АльтерОС" с профессиональным решением для корпоративной видеоконференцсвязи IVA MCU — это важный шаг в развитии отечественной экосистемы программных решений. Совместная работа с IVA Technologies демонстрирует эффективность интеграции наших продуктов и их готовность обеспечивать стабильную и качественную работу в корпоративной среде. Мы уверены, что такое партнерство открывает новые возможности для российских организаций, позволяя им использовать современные и безопасные инструменты коммуникаций, отвечающие высоким стандартам отрасли», — сказала Светлана Спирина, коммерческий директор «АЛМИ Партнер».

«Совместимость IVA MCU с операционной системой "АльтерОС" — важный результат для наших корпоративных и государственных заказчиков. Мы стремимся к тому, чтобы продукты экосистемы IVA беспрепятственно интегрировались с ведущими российскими решениями, формируя единое технологическое пространство. Такое взаимодействие обеспечивает организациям устойчивую и безопасную работу коммуникационных сервисов, полностью соответствующую требованиям импортонезависимости и информационной безопасности», — сказал Виктор Петров, заместитель генерального директора по исследованиям и разработке IVA Technologies.