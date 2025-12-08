Разделы

Создан полноценный дистрибутив Linux, который «весит» как фотография со смартфона

Разработчики создали дистрибутив Tiny Core Linux, который после установки «весит» всего 23 МБ. Обычные дистрибутивы Linux занимают примерно в 150-200 раз больше места, и это еще до установки. «Вес» Tiny Core Linux сопоставим с размерами файла фотографии со смартфона в высоком разрешении и без сжатия.

Когда места на диске совсем мало

Разработан сверхкомпактный дистрибутив Linux под названием Tiny Core Linux, который после установки занимает всего лишь 23 МБ (мегабайта дискового пространства), пишет Tom’s Hardware. Это примерно в 1100 раз меньше объема, занимаемого только что установленной Windows 11. Схожий объем имеют фотографии, снятые на современные флагманские Android-смартфоны в высоком разрешении и без экономии качества.

При этом система полноценна – у нее есть функциональный оконный интерфейс, напоминающий одновременно и Windows благодаря острым углам окон, и macOS за счет небольшой док-панели внизу экрана. Tiny Core Linux располагает даже собственным установщиком программ – он подключается к серверу и открывает доступ к десяткам приложений.

Что еще более примечательно, ISO-образ Tiny Core Linux «весит» больше, нежели полностью установленная система – 25,1 МБ.

cor63.jpg

Tiny Core Linux
Магазин приложений для Tiny Core Linux

Опционально можно выбрать версию без графического интерфейса – ее ISO-образ «весит» 19,4 МБ, а после установки такая система займет на диске 17 МБ.

Архаизм не в моде

Разработчики Tiny Core Linux подчеркивают, что создают современную операционную систему. Они указывают на то, что ОС основана на ядре Linux 6.12 – одном из самых современных на момент выхода материала. Она вышла в ноябре 2024 г., а после нее были релизы 6.13 (январь 2025 г.) – 6.19 (ноябрь 2025 г.).

Помимо этого, разработчики обещают поддержку современных версий актуальных программ. Также, по их словам, система гарантированно будет работать на современных компьютерах – как раз за счет нового ядра.

Поддержка старого «железа» в списке преимуществ, наоборот, отсутствует. Вероятно, ввиду того, с течением времени в ядре Linux остается все меньше кода, отвечающего за работу системы с техникой, которой от 20 лет и больше.

Обычным пользователям не подойдет

Tiny Core Linux – не единственный ультракомпактный дистрибутив Linux в мире. В отличие от многих других в том числе SliTaz и Slax, он нацелен в большей степени не на обычного пользователя, а на тех, кто довольно хорошо знает Linux и не боится командной строки.

cor61.jpg

Tiny Core Linux
Панель управления

Последней в Tiny Core Linux придется пользоваться часто, отмечают эксперты Tom’s Hardware. После установки система предоставит лишь ядро, пакет утилит BusyBox, а также простенький графический интерфейс. Весь остальной софт придется устанавливать вручную, благо, сделать это будет проще, чем на Windows. Последняя располагает собственным магазином приложений Microsoft Store, в котором нет и 20% всех существующих под Windows программ, так что многие из них приходится искать вручную на всем известных сайтах.

Tiny Core Linux тоже располагает своим магазином приложений, только более насыщенным. В нем можно найти все необходимое – от браузера до текстового редактора, которые намеренно отсутствуют в готовой сборке, чтобы ее «вес» оставался минимальным.

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда
ит в банках

Фактически, Tiny Core Linux можно назвать модульной системой, ведь по умолчанию в ней нет ничего, а каждую нужную программу можно считать отдельным модулем. Но такой подход, как пишет Tom’s Hardware, в действительности потребует от пользователя повышенного уровня знаний. Ведь он должен будет понимать, какой именно софт ему необходим, а также он должен будет уметь вручную, в том числе и через командную строку, настраивать систему. Понимание принципов работы файловых систем в Linux тоже может пригодиться.

Упомянутые SliTaz и Slax после установки занимают значительно больше места, нежели Tiny Core Linux, за счет встроенного дополнительного ПО. Впрочем, и они «весят» в разы меньше Windows и более известных Linux-дистрибутивов.

cor62.jpg

Tiny Core Linux
Частичка классических версий Windows

В сентябре 2024 г. CNews писал о Linux-дистрибутиве OneFileLinux, состоящем буквально из одного файла. Его можно хранить в системном EFI-разделе, откуда он и будет загружаться. «Весит» OneFileLinux немного больше Tiny Core Linux – всего 26 МБ. За ним стоит Павел Жовнер, автор гаджета Flipper Zero, также известного как российский «тамагочи для хакеров».

Но ни 24 МБ, ни 17 – не предел для тех, кто хочет уменьшить Linux до минимума. В мае 2021 г. разработчик Кшиштоф Кристиан Янковски (Krzysztof Krystian Jankowski) создал сверхкомпактный дистрибутив Linux под названием Floppinux. Проект ориентирован на встраиваемые системы и в базовой комплектации занимает менее 1,44 МБ, то есть с легкостью умещается на гибком магнитном диске. Проект построен на базе свежайших версий ПО, при этом быстро запускается на «железе» тридцатилетней давности.

Геннадий Ефремов

