Система распознавания речи IVA Terra включена в реестр российского ПО

Программный комплекс IVA Terra компании IVA Technologies включен в реестр российского программного обеспечения 12 февраля 2025 г.. Продукт получил регистрационный номер 26281 и был отнесен к классу 04.06 – «Средства разработки на основе нейротехнологий и искусственного интеллекта». Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

IVA Terra – это разработанное на базе искусственного интеллекта инновационное решение, которое автоматизирует работу с аудио- и видеоконференциями. Сервис позволяет трансформировать аудиопотоки в текст, создавать протоколы и саммари по итогам онлайн-мероприятий, а также генерировать субтитры и обеспечивать перевод в реальном времени во время видеоконференций. Новый интеллектуальный онлайн-переводчик запускается нажатием одной кнопки после старта видеоконференции и выполняет перевод с английского на русский язык и наоборот.

IVA Terra помогает снизить затраты на ручную обработку информации, а также ускорить создание документации по результатам встреч – формирование текстовой расшифровки занимает около двух минут. Одной из ключевых особенностей продукта является точность распознавания речи, которая составляет более 96%. Система автоматически создает текстовые расшифровки аудио- и видеоконференций с указанием времени и имени спикера, поддерживает распознавание многоголосой речи и специфической лексики в таких областях, как финансы, медицина и промышленность. Продукт также позволяет создавать саммари, протоколы, ставить задачи по итогам встреч, а также предоставляет возможность кастомизации шаблонов протоколов под корпоративные требования.

IVA Terra интегрируется с сервером профессиональной видеоконференцсвязи IVA MCU и платформой для бизнес-коммуникаций IVA One, что позволяет пользователям использовать все возможности для оптимизации рабочих процессов и совместной работы в одной экосистеме. Программа поддерживает формат DOCX для выгрузки отчетов и протоколов, а также предоставляет возможность дообучения модели под индивидуальные запросы клиентов. Все процессы сопровождаются гарантией высокой конфиденциальности данных.

Генеральный директор компании IVA Technologies Станислав Иодковский: «Включение IVA Terra в реестр российского ПО — это значимое признание для нашей команды и важный шаг для развития отечественных технологий. Мы гордимся, что можем предложить корпоративным пользователям решение, которое не только соответствует самым высоким стандартам качества, но и эффективно решает задачи, связанные с автоматизацией работы с информацией. Внедрение искусственного интеллекта в корпоративные процессы — это не просто тренд, а необходимость для компаний, стремящихся к максимальной эффективности. IVA Terra станет незаменимым инструментом для организаций, которые ценят скорость, точность и безопасность».