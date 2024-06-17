«Синергия» и «ХайТэк» будут вместе создавать ИТ-продукты для образования и бизнеса

Корпорации «Синергия» и «ХайТэк» договорились о совместной разработке и внедрении технологий искусственного интеллекта и ИТ-сервисов в сферах образования и бизнеса.

Партнеры намерены развивать умные технологии, направленные на повышение эффективности образовательных и бизнес-процессов, проводить совместные исследования, научные конференции, семинары и симпозиумы, а также обмениваться специалистами.

«Дочерняя компания нашей корпорации “Синергия Софт” давно занимается разработкой ИТ-продуктов для внутреннего пользования и внешнего рынка. Так, один из наших ключевых продуктов Synergy LMS позволил во время пандемии оперативно перевести всех учащихся на дистанционное обучение. Эта разработка и сейчас востребована в образовательной сфере. Также у нас есть сервисы для передачи контента, для анализа данных. Мы активно внедряем ИИ в образовательные и бизнес-процессы. Уверен, что объединение усилий с коллегами из “ХайТэк” поможет нам совершить качественный скачок в отрасли», ― отметил президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Еще одним направлением сотрудничества станет популяризация использования ИИ и повышение технологической грамотности граждан. Согласно исследованию «Ромир», в настоящее время лишь треть россиян положительно относятся к внедрению нейросетей. При этом наиболее оптимистично настроены молодежь и люди с высоким уровнем образования.

«В качестве многопрофильной корпорации мы ставим перед собой смелые цели, охватывающие различные отрасли, и для их реализации нам требуются существенные экспертные знания. Стратегическое партнерство с корпорацией «Синергия», одним из ведущих институтов развития, предоставит нам возможность объединить накопленный опыт и экспертность, реализовать задуманное, выявить перспективные направления развития и создать новые успешные бизнес-модели. Я уверен, что запланированные совместные медиапроекты и просветительские инициативы в таких сферах, как искусственный интеллект, подготовка кадров для ИТ-индустрии, история российского ИТ, а также партнерство по экспорту российских ИКТ-продуктов и услуг дадут положительные результаты в ближайшем будущем и послужат отличным началом для нашего сотрудничества», ― сказал председатель совета директоров корпорации «ХайТэк» Николай Ивенев.