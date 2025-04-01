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Лобов Вадим
Лобов Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 146794 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43704 1
|ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 423 1
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Ключевых фраз выявлено - 1350375, в очереди разбора - 761303.
Создано именных указателей - 172049.
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