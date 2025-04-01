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Лобов Вадим


01.04.2025 Университет «Синергия» представил креативный ИИ-редактор для авторов цифрового контента 1
21.10.2024 РФРИТ поддержал российского разработчика ПО «Синергия Софт» 1
21.10.2024 Три российские компании перешли на работу с CRM-системой Synergy Soft 1
17.06.2024 «Синергия» и «ХайТэк» будут вместе создавать ИТ-продукты для образования и бизнеса 1
26.04.2024 Рост EdTech-выручки «Синергии» трехкратно превысил средний показатель рынка 1
06.12.2023 «Синергия» открыла Центр трансфера технологий для вывода новых разработок на рынок 1
01.09.2011 В Рунете запущен сервис для создания и управления своим огородом через интернет 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Лобов Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

HubSpot 9 1
Ай Огород - i-Огород 1 1
Техноресурс 9 1
Синергия Инновации - венчурный фонд 2 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14197 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20043 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6932 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1805 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3124 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12689 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2024 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 860 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3047 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12731 1
Parsing - Парсинг - Parser - Парсер 42 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 442 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1076 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24485 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5394 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31305 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 894 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7222 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13466 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28304 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1580 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4078 1
Трансфер технологий 152 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51735 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10434 1
Синергия Университет - Synergy LMS 3 2
Шапошников Данила 3 1
Ивенев Николай 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 146794 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43704 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 423 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29627 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4048 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13830 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8772 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48669 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 394 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18902 1
Образование в России 2252 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5870 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3474 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5156 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5514 1
Энергетика - Energy - Energetically 5170 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 482 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 519 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3684 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 26 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 53 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 100 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 863 1
VK Skillbox - Скилбокс 114 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350375, в очереди разбора - 761303.
Создано именных указателей - 172049.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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