«Синергия» открыла Центр трансфера технологий для вывода новых разработок на рынок

Корпорация «Синергия» открыла в России Центр трансфера технологий. Он будет упаковывать новые технологические разработки в коммерческие продукты и выводить их на рынок, в том числе на экспорт. В 2024 г. планируется реализовать до 20 проектов. Об этом CNews сообщили представители университета «Синергия».

«У России высокий научный потенциал и сильная инженерная школа. Только в прошлом году было подано порядка 27 тыс. заявок на патенты, большинство из них поступило от вузов. Но отечественные университеты зачастую не умеют превращать новые разработки в коммерческий продукт и выводить их на рынок. Именно этим и будет заниматься Центр», — сказал президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Единая площадка объединит производителей новых технологий (научные лаборатории, ведущие российские вузы, стартап-студии) и заказчиков (промышленные предприятия). По запросам компаний и госкорпораций Центр будет подбирать необходимые технологические решения и помогать внедрять их в производство. Для новых разработок, которые находятся в начальной стадии, организация будет проводить научно-исследовательские и конструкторские работы, а затем трансформировать их в бизнес-продукт.

Параллельно с этим Центр будет изучать НИОКР в России и выводить в серийное производство наиболее перспективные разработки. Мониторинг охватит 317 университетов, 20 научно-исследовательских институтов, 12 научно-образовательных центров мирового уровня и другие организации.

Особенностью Центра трансфера технологий Корпорации «Синергия» является межотраслевая специализация. В отличие от распространенной модели, при которой вузы и научные институты занимаются разработками в конкретной сфере, работа Центра включает ряд ключевых направлений. В их числе биотехнологии, медицина, продовольственные, экологические, передовые производственные, аграрные технологии, а также технологии возобновляемой энергетики и ИТ в области искусственного интеллекта и информационной безопасности.

Новые технологии в этих сферах будут искать техноброкеры Центра. Специалисты будут отслеживать разработки в региональных вузах и научных институтах, оценивать степень их готовности и применимость под запросы заказчика. Затем они будут формировать пакет предложений по выводу технологий на рынок и серийной коммерциализации, а также сопровождать внедрение результатов исследований в производство.

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Для подготовки таких узкопрофильных специалистов в 2024 г. на базе Центра откроют сетевую магистратуру по техноброкерству и наукоемкому предпринимательству. Практикующие специалисты Центра трансфера технологий научат студентов оценивать преимущества технологических проектов и выводить их на коммерческий рынок.

«Главной целью Центра трансфера технологий станет достижение технологического суверенитета страны. На фоне санкций вопрос импортозамещения и создания собственных технологий стал критически важным для российской экономики. Мы будем системно решать эту задачу: заниматься замещением иностранных решений российскими аналогами, а также поставками отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью на экспорт», — отметил Вадим Лобов.

По его словам, еще один вектор работы Центра направлен на трансфер зарубежных технологий и их адаптацию под потребности российских компаний. Это может быть как импорт готовых решений, так и приобретение разработок в рамках патента за рубежом.

«Работа с иностранными организациями может развиваться на базе наших представительств в разных странах, в частности в кампусе университета “Синергия” в Дубае. Мы будем сотрудничать с зарубежными компаниями, инжиниринговыми центрами, научными лабораториями», — сказал Вадим Лобов.