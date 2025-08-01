В Intel полетели головы. Новый гендиректор начал зачистку в рядах топ-менеджеров

Увольнения в Intel добрались до вице-президентов

Трое руководителей высокого ранга покинут корпорацию Intel. По сообщению Reuters, отставка топ-менеджеров связана с масштабными перестановками, инициированными генеральным директором компании Лип-Бу Таном (Lip-Bu Tan).

Во вторник, 29 июля 2025 г., Intel уведомила сотрудников о том, Кайзад Мистри (Kaizad Mistry) и Райан Рассел (Ryan Russell), корпоративные вице-президенты группы развития технологий, а также Гэри Паттон (Gary Patton), корпоративный вице-президент Design Technology Platform с опытом работы в IBM, более не занимают перечисленные должности.

В Intel также обсудили изменения, ожидающие группу развития технологий, которая ведет работу над разработкой новых производственных процессов. Американский чипмейкер намерен провести сокращения в команды, которая ответственно за планирование объема мощностей, необходимых для дальнейшего производства продукции, а также урезать численность команды инженеров.

Intel Увольнения в Intel добрались до вице-президентов

Intel отказалась от комментариев относительно изменений в составе руководства.

С чего начиналась реорганизация производственного подразделения

Производственным подразделением Intel в настоящее время руководит Нага Чандрасекаран (Naga Chandrasekaran), назначенный на должность около года назад по инициативе тогдашнего генерального директора Пэта Гелсингера (Pat Gelsinger).

В марте 2025 г., после прихода в компанию Лип-Бу Тана, в сферу его ответственности вошли группы по развитию технологий разработки и производства. Впоследствии Чандрасекаран провел реорганизацию персонала, находящегося в его подчинении, которая в том числе предусматривала увольнение части сотрудников в рамках сокращения штата, затронувшего всю компанию целиком. Как сообщил CNews, в планах корпорации было увольнение до 24 тыс. человек, что составляло около 22% от совокупной численности ее штата.

Сокращение штата и более ответственный подход к инвестициям в производство

В финансовом отчете Intel за II квартал 2025 г. (1 апреля – 30 июня) говорится, что к концу 2025 г. штат компании уменьшится до 75 тыс. человек. Какие именно подразделения лишатся сотрудников, в документе отражено не было.

По итогам отчетного периода в Intel пообещали избрать более ответственный подход к инвестициям в производство.

Intel объявила о том, что может приостановить разработку своего самого передового технологического процесса производства чипов по норме 14А либо же вовсе отказаться от нее. Условием продолжения работы над ним является появление крупного клиента со стороны, который будет заинтересован в выпуске собственной продукции на базе инфраструктуры Intel в соответствии с этим техпроцессом.

Кроме того, выступая перед инвесторами, CEO Intel заявил, что техпроцесс 18А способен хоть как-то отбить затраты на его разработку только при использовании его в производстве исключительно собственной продукции компании. Американский чипмейкер рассматривал возможность отказаться от предоставления услуг контрактного производства микросхем по норме 18А внешним клиентам в пользу техпроцесса 14А.

Intel планирует начать массовое производство чипов по норме 18А уже в 2025 г. Первой линейкой продуктов, выполненной по ней, должно стать семейство процессоров для ноутбуков под кодовым именем Panther Lake. Их появление на рынке ожидается во второй половине 2025 г.

Успехов Лип-Бу Тана как кризисного менеджера пока не видно

Патрик Гелсингер был смещен с должности, поскольку за три года так и не сумел приблизиться к достижению поставленной ему амбициозной цели – стать главным производителем чипов в мире, предварительно отделив подразделения по разработке и производству микросхем друг от друга.

Под руководством Гелсингера, настоящего ветерана Intel, корпорация не стала контрактным производителем уровня TSMC или Samsung, зато получила крупнейший на тот момент квартальный убыток в своей истории в размере $2,8 млрд. Как сообщал CNews, он был установлен в I квартале 2023 г.

По итогам более чем трех месяцев работы Лип-Бу Тана особого улучшения ситуации, по крайней мере для внешнего наблюдателя, в Intel не заметно. II квартал 2025 г. компания завершила с новым антирекордом, отчитавшись о чистом убытке в размере $2,9 млрд. На фоне публикации финансовых данных котировки акций Intel упали на 5%.