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Три российские компании перешли на работу с CRM-системой Synergy Soft

Созданная российскими разработчиками система Synergy CRM ежедневно помогает более 30 компаниям оптимизировать процессы благодаря автоматизированному подходу в управлении клиентами и продажами. Из них уже три компании получили первые результаты.

«Система Synergy CRM показала эффективность в работе с десятками российских компаний. Благодаря различным инструментам компании смогли: увеличить объемы продаж, повысить эффективность работы и сократить цикл сделок», — отметил президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Для ИП Минина, компания которого занимается подбором банковских гарантий, была настроена интеграция с телефонией и почтой, а также выстроена передача заявок с сайта в CRM, что позволило создать омниканальность общения, улучшить эффективность работы и сократить вероятность потери потенциальных клиентов. С учетом потребностей компании были настроены воронки продаж и 19 сценариев автоматизации для обработки обращений и взаимодействия с клиентами. В результате: сокращение цикла сделок, повышение качества услуг и конверсии в продажах, усиление маркетинговых инструментов за счет удобной аналитики.

«Техноресурс», компания по аренде спецтехники, после внедрения Synergy CRM повысила операционную эффективность и увеличила продажи, а ее сотрудники стали оперативнее обрабатывать заявки. Эти показатели были достигнуты за счет создания удобного каталога, интеграции с почтой и телефонией, настройки более 100 сценариев автоматизации и разработки уникальной сущности «Транспорт».

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Компания «Айти Ка» занимается подбором ИТ-специалистов. Для нее была настроена интеграция с телефонией для оперативной связи с клиентами, контроля истории взаимодействия с ними и анализа качества звонков. Также был настроен парсинг резюме, что позволило сократить цикл сделки в 2 раза. Разработка более 100 сценариев автоматизации повысила конверсию продаж на 12% и оптимизировала процесс подбора персонала, а три настроенные воронки продаж улучшили работу с клиентами. Благодаря CRM компания кратно увеличила выручку и повысила операционную эффективность.

Всего Synergy CRM состоит из 9 модулей: коммуникация с клиентами, управление продажами, аналитика и контроль, управление задачами, документооборот и база знаний, роботизация и автоматизация процессов, управление финансами, персоналом и складом. Среди новых решений: речевая аналитика, голосовые роботы и текстовые боты, чат-центр, мониторинг выездных и удаленных сотрудников.

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