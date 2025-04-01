Университет «Синергия» представил креативный ИИ-редактор для авторов цифрового контента

Университет «Синергия» представил редактор GPT.Synergy, который позволяет автоматизировать процесс создания контента, анализа трендов и адаптации текстов под конкретные задачи пользователя. Об этом CNews сообщили представители университета «Синергия».

По данным исследования HubSpot, сегодня более 64% компаний уже используют искусственный интеллект для создания контента, а 85% отмечают рост эффективности маркетинговых кампаний благодаря его внедрению. Но эти высокие показатели породили новую проблему — однообразие сгенерированных нейросетью текстов. Зачастую материалы, созданные искусственным интеллектом, оказываются поверхностными и повторяющимися, содержат большое количество «воды». Новая разработка «Синергии» решает эту проблему.

Платформа GPT. Synergy не просто компилирует данные из интернета, а анализирует топовые источники, выстраивает логическую структуру и адаптирует контент под конкретные задачи: SEO-оптимизацию, продвижение мультимедиаконтента или создание делового доклада. Также система избегает сухих, роботизированных формулировок и умеет добавлять креативные выражения, которым она была обучена на материале научных статей и художественной литературы.

«Мы поддерживаем внедрение современных технологий, которые позволяют сотрудникам сократить время выполнения рутинных задач, чтобы перевести фокус на креативные, с которыми нейросеть не справляется. Внедрение ИИ-редактора в работу компании ускоряет работу ряда отделов и открывает новые возможности для развития проектов», — отметил президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

В работу ИИ-редактора включены пять ключевых этапов: парсинг (сбор данных из 10 разных источников и анализ информации); разработка структуры текста (пользователь может ее изменить, но в 80% случаев система предлагает лучший вариант); генерация материала (создание интересных и креативных текстов); проверка на уникальность (если она ниже 90%, система рекомендует добавить новые источники); автопостинг статей на подключенных к сервису ресурсах.

Несмотря на объемный процесс, генерация ответа на запрос пользователя происходит почти мгновенно, после чего материал годен для публикации на разных ресурсах.

«Разрабатывая наш редактор, мы делали акцент на качестве подготовляемых нейросетью материалов. ИИ-редакторов, пишущих “воду”, в интернете полно, а действительно стоящих решений — единицы. Чтобы решить эту проблему, мы добавили функции для более глубокого анализа информации и источников, а также обучили модель нестандартным речевым оборотам, чтобы оживить текст», — отметил директор управления веб-разработки университета «Синергия» Артем Аксянов.

При этом развитие и внедрение ИИ-редакторов ставит перед обществом важный вопрос: сможет ли нейросеть заменить редакторов и копирайтеров? В университете «Синергия» считают, что нет. Ключевым участником процесса создания контента все еще остается человек, работа которого просто становится продуктивнее благодаря внедрению новых инструментов.