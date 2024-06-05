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«Ростелеком» и «ХайТэк» объединяют усилия для развития экосистемы цифровой экономики

«Ростелеком» и «ХайТэк» подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии достигнутыми договоренностями стороны намерены осуществлять взаимодействие по вопросам реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 гг., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. №203, стимулирования технического и экономического прогресса, посредством кооперации и объединения усилий для развития экосистемы цифровой экономики.

Подписанное соглашение отражает заинтересованность компаний в сотрудничестве по ряду направлений, связанных с развитием цифровой инфраструктуры и информационной безопасности, цифровых решений в области информационных технологий, включая лучшие практики построения сетей связи технологии хранения и обработки данных, в том числе «Большие данные»; создание и развитие передовых решений в области проводных и беспроводных цифровых информационных технологий; использование облачных сервисов; а также организацию взаимодействия, направленного на обмен опытом и технологиями.

Условиями сотрудничества предусмотрено и взаимодействие в области прикладных решений, а именно разработка, тестирование и внедрение цифровых решений, направленных на создание программного обеспечения в рамках импортозамещения по геоинформационным системам, а также формирование позитивного имиджа «Ростелекома» и корпорации «ХайТэк» в регионах присутствия, обмен опытом, совместная апробация новых технологий, создание совместных платформенных решений в целях повышения качества сервисов, совместные проекты.

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Техника

«ПАО «Ростелеком» является давним надежным партнером предприятий корпорации «ХайТэк» по разным направлениям, такими как системная интеграция и разработка ИКТ-решений в области корпоративных коммуникаций. Данное соглашение позволит выстроить наше сотрудничество более централизовано и структурировано, что, несомненно, повысит его эффективность. Уверен, у нашего сотрудничества большое будущее», – отметил Николай Ивенев, председатель совета директоров корпорации «ХайТэк».

«Сотрудничество с корпорацией «ХайТэк» открывает для наших заказчиков доступ к широкому спектру передовых технологий и ИТ-сервисов, которые помогут повысить операционную эффективность, усовершенствовать бизнес-процессы, а также укрепить связь с клиентами. В свою очередь, мы готовы предложить партнеру нашу экспертизу в реализации масштабных проектов любой сложности, комплексные решения для цифровой трансформации разных отраслей, а также надежную и мощную ИТ-инфраструктуру. Объединяя наши знания и опыт, мы создаем основу для получения максимальной синергии в процессе цифровизации», – сказал Валерий Ермаков, старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома».

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