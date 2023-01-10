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МегаФон Nexign CBSS Nexign Converged BSS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.01.2023 Мобильный оператор Kcell завершил переход на единый биллинг с помощью Nexign 1
03.03.2022 Алишер Усманов избавляется от ИТ-активов 1
12.01.2022 Nexign завершила внедрение BSS для узбекского оператора Ucell 2
09.11.2020 Nexign заменит систему биллинга в Ucell 1
16.09.2020 Nexign помогла модернизировать биллинговую систему «Узбектелекома» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС 538 4
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 4
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 4
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 2
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 2
Amdocs 140 2
МегаФон 10742 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 41 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 95 1
ИКС - Форпост 78 1
Казахтелеком 348 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 42 1
ИКС - Цитадель ГК 110 1
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 1
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 55 1
USM Holdings - Удоканская медь ГМК - Байкальская горная компания 16 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
Data monetization - Монетизация данных 1965 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 3
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 474 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 408 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 515 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 2
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 785 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 1
Интерконнект 91 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
DevOps - Development и Operations 1240 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 570 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 1
МегаФон - Nexign NMS - Nexign Network Monetisation Suite 3 1
Горьков Игорь 19 2
Матюшин Михаил 18 1
Козлов Денис 12 1
Зуфаров Алишер 1 1
Захидов Нодирхон 1 1
Черепенников Антон 86 1
Усманов Алишер 311 1
Стрешинский Иван 38 1
Гулидин Андрей 15 1
Узбекистан - Республика 2005 3
Казахстан - Республика 6048 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Украина 7928 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 236 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
Forbes - Форбс 1002 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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