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Маковский Максим



13.01.2025 Ferrum IT Group вступил в партнерскую программу «СберТеха» 1
03.04.2024 Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании 1
11.03.2024 Ferrum IT Group – новый игрок на рынке системной интеграции 1
05.07.2023 Импортозамещение, кооперация и продуктовый подход: о чем говорили эксперты на конференции по ИТ-трансформации 1
27.05.2022 TEGRUS представил услугу «Партнерский сервис» 1
24.03.2022 «МойОфис» и Tegrus подтвердили одновременную работу 600 тыс. пользователей в корпоративной почте Mailion 1
08.12.2021 Промышленные предприятия заморозили цифровизацию на время пандемии 1
08.12.2021 Спрос на цифровизацию промышленности в России увеличится в 14 раз к 2030 г. 2
30.11.2021 «Мойофис» запустил Mailion – корпоративную почту нового поколения 1
01.11.2021 Tegrus и Huawei подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
28.04.2020 Ритейлеры столкнулись с нехваткой технологических мощностей 1
21.04.2020 Продажи ИТ в ритейле растут намного быстрее самой розницы 1
28.09.2017 Отечественный телеком вышел из зоны комфорта 1
28.09.2017 Телеком в режиме экономии, ИТ-компании затягивают пояса 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Маковский Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 11
Крок - Croc 1777 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 5
Softline - Софтлайн 2810 3
Ростелеком 9700 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 3
Ferrum IT Group - Феррум АйТи Групп 8 3
Эвотор - Evotor 184 2
ДатаКрат - DataKrat 19 2
Компьюлинк ГК - Compulink 439 2
Корус Консалтинг ГК 1217 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 2
ИКС 318 2
УльтимаТек - Datana - Датана 29 2
НАГ - NAG 12 2
Ланит Интеграция 190 2
Merlion iRU - Деловой офис 301 2
Powercom - Пауэрком 72 2
Hyperline - Гиперлайн 9 2
Merlion - Мерлион 793 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
ICL ГК 381 1
Blumenkraft - Блюменкрафт 2 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 1
МегаФон 8804 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Huawei 3933 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Альфа-Банк 1769 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
IKEA - ИКЕА 155 1
Бристоль - сеть магазинов 30 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 14 1
Гудзон ТРЦ 2 1
Гагаринский ТРЦ 4 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Русагро Группа Компаний 277 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Фасоль - сеть магазинов 13 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Hyundai-KIA Motors 7 1
PeWeTe - Петро Велт Технолоджис 4 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 12
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
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PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 2
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 2
Новые облачные технологии - МойОфис 778 3
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 124 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Acer ConceptD - Серия ноутбуков 34 1
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 42 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 88 1
Kaspersky OS 124 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 269 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
Merlion - MerliOnCloud 39 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 48 1
Apple Face ID 209 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Kintsugi 13 1
Романенко Андрей 91 2
Смирнов Дмитрий 91 2
Воловик Александр 14 2
Заглумин Павел 6 2
Яковлев Павел 4 2
Горшенин Василий 6 2
Клименко Алексей 13 2
Шуткина Юлия 15 2
Милых Валерий 7 2
Яшин Андрей 12 2
Сварник Павел 19 2
Зельдец Игорь 22 2
Захаров Владимир 22 2
Бочкарев Владимир 13 2
Полунина Полина 5 1
Царева Екатерина 8 1
Мельников Александр 86 1
Кириенко Владимир 139 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Семеновская Елена 41 1
Тюрин Андрей 8 1
Бородин Андрей 38 1
Стрешинский Владимир 8 1
Чазов Андрей 22 1
Жилков Евгений 6 1
Конончук Денис 8 1
Своекошинова Евгения 1 1
Шинкарюк Валерий 2 1
Ямщиков Андрей 2 1
Рассказова Ульяна 1 1
Щеглов Петр 54 1
Павлов Александр 88 1
Лаврентьева Наталья 7 1
Врацкий Андрей 135 1
Баранник Анастасия 2 1
Антонов Андрей 21 1
Косарева Наталия 1 1
Ахмадишин Артур 1 1
Горецкий Борис 1 1
Своекошинова Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 78 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 94 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Япония 13282 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Канада 4881 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Европа 21767 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 632 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Аудит - аудиторский услуги 2657 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунология - Антитела - иммуноглобулины 349 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 3
IDC - International Data Corporation 4910 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 14 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
Markets&Markets Research 112 1
BCG - Boston Consulting Group 107 1
IDC Russia - IDC Россия 157 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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