Маковский Максим
Маковский Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 2
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
|ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
|Романенко Андрей 91 2
|Смирнов Дмитрий 91 2
|Воловик Александр 14 2
|Заглумин Павел 6 2
|Яковлев Павел 4 2
|Горшенин Василий 6 2
|Клименко Алексей 13 2
|Шуткина Юлия 15 2
|Милых Валерий 7 2
|Яшин Андрей 12 2
|Сварник Павел 19 2
|Зельдец Игорь 22 2
|Захаров Владимир 22 2
|Бочкарев Владимир 13 2
|Полунина Полина 5 1
|Царева Екатерина 8 1
|Мельников Александр 86 1
|Кириенко Владимир 139 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Семеновская Елена 41 1
|Тюрин Андрей 8 1
|Бородин Андрей 38 1
|Стрешинский Владимир 8 1
|Чазов Андрей 22 1
|Жилков Евгений 6 1
|Конончук Денис 8 1
|Своекошинова Евгения 1 1
|Шинкарюк Валерий 2 1
|Ямщиков Андрей 2 1
|Рассказова Ульяна 1 1
|Щеглов Петр 54 1
|Павлов Александр 88 1
|Лаврентьева Наталья 7 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Баранник Анастасия 2 1
|Антонов Андрей 21 1
|Косарева Наталия 1 1
|Ахмадишин Артур 1 1
|Горецкий Борис 1 1
|Своекошинова Елена 1 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
|НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
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