TEGRUS представил услугу «Партнерский сервис»

Для обеспечения непрерывности работы ИТ-инфраструктуры и бизнес-систем заказчиков. Об этом компания сообщила на своей конференции «ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА новой реальности 2022».

26-27 мая российский системный интегратор и поставщик ИТ-услуг TEGRUS организовал свою первую конференцию, посвященную развитию информационных технологий – «ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА новой реальности 2022». Руководители TEGRUS, ключевые партнеры-вендоры и заказчики собрались вместе на одной площадке, чтобы обсудить новые возможности и перспективы для эффективного взаимодействия в текущих условиях рынка, а также поделиться успешным опытом реализации проектов по импортозамещению.

Мероприятие собрало более 200 участников. Проведено более 50 персональных деловых встреч. Программа конференции объединила более 20 докладов от ведущих спикеров ИТ-производителей.

На открытии деловой программы с приветственным словом выступил Максим Маковский, генеральный менеджер TEGRUS. Затем Владимир Бочкарев, технический директор TEGRUS и его команда рассказали более подробно о целях и задачах, которые сегодня стоят перед интегратором, а также об основных рисках, возможностях и опыте импортозамещения в различных сегментах ИТ. Также в рамках своего выступления Владимир познакомил участников с новой услугой TEGRUS «Партнерский сервис», которая обеспечит непрерывность работы и стабильность функционирования ИТ-инфраструктуры заказчиков в формате 24/7. Помимо этого, компания заявила о планах запуска линейки шкафов управления на импортозамещенных компонентах для диспетчеризации инженерных систем и АСУ ТП. После докладов технической дирекции выступила Евгения Своекошинова, руководитель тендерного отдела TEGRUS. Евгения рассказала о грантовой поддержке ИТ-трансформации, о ключевых программах и их особенностях. Тема грантов для заказчиков особенно актуальна в период сложных экономических условий.

Во второй части программы прозвучали доклады ключевых партнеров-вендоров TEGRUS: Astra Linux, CommuniGate Systems, Delta Computers, ELMA, Hyperline, iRU, MerliOnCloud, POWERCOM, RDW Computers, Velvica, UTINET, МойОфис, НАГ. Спикеры развенчивали мифы импортозамещения, говорили о новых возможностях и вызовах, размышляли о развитии отрасли и о меняющихся потребностях российских компаний в текущих условиях.

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В завершение бизнес-части состоялась панельная дискуссия, где представители системного интегратора и ИТ-производителей обсудили основные проблемы, возможности и задачи интеграции продуктов, как сегодня меняется спрос на ИТ-рынке и каковы перспективы развития технологий в различных его сегментах. Модератором панельной дискуссии выступила Наталья Лаврентьева, заместитель главного редактора TAdviser.

Максим Маковский, генеральный менеджер TEGRUS: «Основной фокус нашего мероприятия – развитие ИТ-инфраструктуры в новых реалиях. TEGRUS активно и планомерно занимается импортозамещением как выделенным проектом более года, но сегодня мы как интегратор концентрируемся на решении конкретных задач заказчиков и стремимся реализовать запросы бизнеса на апробированных и протестированных решениях вендоров с возможностью интеграции их в существующие системы. Сегодня любому ИТ-игроку очень важно уметь работать с новыми инструментами и быстро реагировать на все изменения рынка, чтобы оставаться командой профессионалов. Поэтому данное мероприятие мы организовали прежде всего для того, чтобы в живом диалоге обменяться опытом с коллегами по рынку и обсудить с партнерами и заказчиками дальнейшие перспективы сотрудничества».