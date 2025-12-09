Разделы

Hyundai-KIA Motors


СОБЫТИЯ

09.12.2025 ИИ-пузырь скоро лопнет из-за резкого снижения инвестиций автопроизводителей 1
08.12.2021 Промышленные предприятия заморозили цифровизацию на время пандемии 1
13.05.2021 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2020 года 1
22.09.2014 Власти хотят запретить водителям носить «умные часы» 1
03.03.2014 LG и Samsung инвестируют в производство аккумуляторов для электромобилей 1
15.11.2013 ОС Samsung и Intel поборется с Android за автопроизводителей 1
27.08.2013 Живая стена для корейского автогиганта 1
15.08.2013 Samsung окучивает Toyota, а LG - BMW 1

Samsung Electronics 10625 3
LG Electronics 3675 2
Intel Corporation 12541 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 2
Google LLC 12255 2
Samsung SDI 84 2
SAP SE 5425 1
Apple Inc 12628 1
ИКС 392 1
Softline - Софтлайн 3261 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 45 1
Oracle Corporation 6867 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 1
Крок - Croc 1814 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 418 1
Цифра ГК 140 1
УльтимаТек - Datana - Датана 28 1
Ланит Интеграция 213 1
Сонет 170 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 168 1
НАГ - NAG 20 1
SoftwareONE Group 105 1
Philax - Филакс 12 1
Pebble Technology 60 1
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 38 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
LG Innotek - LG Precision 13 1
LG Group 24 1
BMW Group 464 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 3
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 280 2
Русагро Группа Компаний 339 2
Renault Groupe 164 2
Hyundai Mobis 11 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 485 2
LG Chem 27 2
Новотранс 7 1
PeWeTe - Петро Велт Технолоджис - КАТОБЬНЕФТЬ - КАТойл-Дриллинг 7 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 46 1
Hyundai Motor Company 419 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 136 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 1
Газпром нефть 670 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 1
Лента - Утконос 178 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 271 1
Ford 423 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 287 1
Volkswagen Audi Group 223 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 99 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 93 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3428 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73167 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5792 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31734 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1435 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4844 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 2
АСУ ТП - Информационная безопасность 70 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57343 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25699 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18133 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1900 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 886 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1690 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1445 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1372 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6148 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2692 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 622 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 1
Умные платформы 1865 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21818 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1477 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 256 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27181 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3055 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1543 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 676 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 1
ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 157 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 1
Hyundai Genesis 9 1
Hyundai Equus 3 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 1
Apple iPad 3936 1
Google Android 14679 1
Apple iOS 8242 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 1
Samsung Galaxy 996 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 518 1
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 255 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 532 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 294 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 1
Инфосистемы Джет - Jet Galatea - интеллектуальная система поддержки принятия решений 5 1
Инфосистемы Джет - Jet Detective 7 1
Samsung Galaxy Gear 153 1
Samsung Electronics - Bada 187 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 66 1
Samsung Electronics - Tizen IVI - Tizen In-Vehicle Infotainment 1 1
BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива 26 1
Инфосистемы Джет - Jet BI 6 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
Милых Валерий 7 1
Елисеев Владимир 20 1
Сварник Павел 31 1
Шуткина Юлия 15 1
Зельдец Игорь 27 1
Яшин Андрей 12 1
Маковский Максим 14 1
Захаров Владимир 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 156825 4
Южная Корея - Республика 6858 4
Германия - Федеративная Республика 12936 3
Азия - Азиатский регион 5748 2
Япония 13547 2
Германия - Бавария 71 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45702 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4269 1
Германия - Бавария - Мюнхен 478 1
Россия - СФО - Кемеровская область 985 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1241 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1416 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 104 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20385 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55016 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51282 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8128 2
Металлообработка - металлообрабатывающее оборудование 53 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31899 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17402 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4331 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 904 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 422 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9671 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 1
Экономический эффект 1219 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 994 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7271 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 332 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3701 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 689 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4375 1
Химическая промышленность - Chemical industry 290 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1401 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10741 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 1
Типография - полиграфическое производственное предприятие 134 1
Korea Times 132 2
Yonhap News Agency 43 1
CNews - Auto.CNews 51 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
IDC - International Data Corporation 4943 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406029, в очереди разбора - 733488.
Создано именных указателей - 186752.
