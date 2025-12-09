Получите все материалы CNews по ключевому слову
Hyundai-KIA Motors
СОБЫТИЯ
|09.12.2025
|ИИ-пузырь скоро лопнет из-за резкого снижения инвестиций автопроизводителей 1
|08.12.2021
|Промышленные предприятия заморозили цифровизацию на время пандемии 1
|13.05.2021
|«Инфосистемы джет» подвела итоги 2020 года 1
|22.09.2014
|Власти хотят запретить водителям носить «умные часы» 1
|03.03.2014
|LG и Samsung инвестируют в производство аккумуляторов для электромобилей 1
|15.11.2013
|ОС Samsung и Intel поборется с Android за автопроизводителей 1
|27.08.2013
|Живая стена для корейского автогиганта 1
|15.08.2013
|Samsung окучивает Toyota, а LG - BMW 1
Hyundai-KIA Motors и организации, системы, технологии, персоны:
|GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
|Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
|Милых Валерий 7 1
|Елисеев Владимир 20 1
|Сварник Павел 31 1
|Шуткина Юлия 15 1
|Зельдец Игорь 27 1
|Яшин Андрей 12 1
|Маковский Максим 14 1
|Захаров Владимир 22 1
|Korea Times 132 2
|Yonhap News Agency 43 1
|CNews - Auto.CNews 51 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406029, в очереди разбора - 733488.
Создано именных указателей - 186752.
