BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр

Компания BCC привезла в Россию технологию обратной виртуализации пользует их как одну виртуальную машину. В России поставщиков подобного решения до сих пор не было. BCC как эксклюзивный партнер компании-разработчика предоставляет полный комплекс услуг, связа

BCC Stereo Visor — интерактивная образовательная платформа для 3D-визуализации Компания ВСС представила интерактивную образовательную платформу для 3D-визуализации — BCC Stereo Visor. Первый продукт на основе платформы разработан по заказу Медицинского института Балтийского федерального университета им. И Канта. Программный комплекс ВСС Stereo Anatomica пре

BCC модернизировала ЛВС офисов «Уралсиба» в Москве и Уфе Компания BCC выполнила проект модернизации локальной вычислительной сети центрального офиса банка «Уралсиб» в Москве (ЦО) и удаленного центрального офиса (УЦО) в Уфе. Проект реализован с соблюдением все

BCC создала систему видеоинсталляции для Ленинградского вокзала Компания BCC создала мультимедийную систему видеоинсталляции для Ленинградского вокзала. Проект специалисты BCC выполнили в рамках финального этапа реконструкции Ленинградского вокзала в Москве.

BCC создает информационно-аналитический комплекс для «Центра занятости населения Санкт-Петербурга» Компания BCC Group подписала контракт на создание информационно-аналитического комплекса для подготовк

BCC Group совместно с MegaLabs реализовали проект интерактивного ТВ для «МегаФона» Компании BCC и MegaLabs объявили о реализации проекта интерактивного телевидения для абонентов «МегаФо

BCC создала систему электроснабжения для низкотемпературного терминала и новой фабрики мороженого Unilever в Туле Компания BCC Group сообщила о завершении проекта по созданию системы электроснабжения низкотемпературн

BCC Group модернизировала мониторинг ИТ-систем в Северо-Западном филиале «МегаФона» на базе IBM Tivoli Netcool Специалисты BCC Group провели аудит и модернизацию централизованной системы управления и мониторинга обор

BCC Group модернизировала систему дистанционного обучения «Почты России» Компания «Корпоративные Системы Обучения» (входит в BCC Group) завершила проект по по модернизации и расширению функциональных возможностей систе

В решении TelecomTV от BCC реализована концепция интерфейса NDS Snowflake Компании BCC и NDS объявили о реализации концепции интерфейса цифрового интерактивного телевидения NDS Snowflake в решении TelecomTV. На основе копцепции NDS Snowflake могут создаваться интерфейсы польз

BCC Group завершила создание ПО для обучения специалистов в области спутниковых навигационных систем Компания «Корпоративные Системы Обучения», входящая в BCC Group, завершила создание ПО для автоматизированной системы дистанционного обучения (АСДО

BCC Group поставила решение IBM Tivoli Storage Manager в дата-центр торговой сети «Лента» кты по модернизации систем хранения IBM Storage System. Системным интегратором на проекте выступила BCC Group. Территориально-распределенная информационная инфраструктура «Ленты» обслуживает ра

BCC Group разработала интерактивные тренажерные комплексы по массовым рабочим профессиям Компания «Корпоративные Системы Обучения» (BCC Group) завершила работы по разработке десяти электронных учебно-методических комплексов (

Игорь Никифоров назначен генеральным директором головной компании BCC Group Group сообщила о назначении Игоря Никифорова на должность генерального директора головной компании BCC Group — ЗАО «Бизнес Компьютер Центр». Ранее Никифоров являлся генеральным директором ЗАО

BCC приняла участие в церемонии открытия ОЭЗ «Нойдорф» Компания BCC Group приняла участие в церемонии открытия особой экономической зоны «Нойдорф», которое с

BCC построила электронный архив для АТС на базе OpenText LiveLink ECM Компания BCC завершила работы по созданию электронного архива на базе платформы OpenText LiveLink ECM — Document Management 9.7.0. для компании ОАО АТС. В ходе проекта успешно решены задачи потокового в

Microsoft и «1С» раскритиковали тест о превосходстве СУБД Oracle Компания BCC Group протестировала работу системы «1С:Предприятия 8.2» на двух СУБД - Microsoft и Oracl

BCC и БИТ протестировали «1С: Предприятие» на СУБД Oracle Компания BCC Group, партнер Oracle, провела нагрузочное тестирование ПО «1С: Предприятие» на СУБД Orac

BCC построила инженерную инфраструктуру для нового офиса «Банка ВТБ Северо-запад» Группа компаний BCC (BCC Group) завершила построение инженерной инфраструктуры нового офисного здания

BCC Group установила серверное оборудование на заводе Nissan в Санкт-Петербурге требовалась современная ИТ-инфраструктура, построение которой по результатам конкурса было доверено BCC Group. При работе над проектом специалистами BCC был произведен весь комплекс рабо

BCC внедрила инфраструктуру универсального доступа в «Сургутнефтегазе» В компании «Сургутнефтегаз» специалистами BCC Group завершен проект построения инфраструктуры доступа к корпоративным приложениям. Это решение позволит связать воедино информационные системы дочерних компаний «Сургутнефтегаза», располо

BCC Group создала ЦОД для ЮТК Компания BCC Group сообщила о завершении проекта создания центра обработки данных (ЦОД) для «Южной тел

BCC обновила вычислительную подсистему АБС «Совкомбанка» Компания BCC Group завершила проект внедрения в ИКБ «Совкомбанк» комплекса аппаратных средств для обес

BCC создаст СДO для Счетной палаты России Компания «Корпоративные Системы Обучения», входящая в BCC Group, объявила о заключении в ноябре 2008 г. договора с Федеральным центром информатизац

BCC модернизирует АСУТП на «Светогорском ЦБК» Компания BCC Group объявила о выполнении первого этапа программы модернизации технологического процесс

BCC построила инфраструктуру универсального доступа в СУЭК Компания BCC Group завершила проект построения инфраструктуры доступа к корпоративным приложениям для

BCC построила ЦОД для группы ОСТ Компания BCC построила центр обработки данных (ЦОД) для группы предприятий ОСТ в г. Черноголовка Московской обл. Результатом реализации проекта, выполненного на базе оборудования IBM, стала централизаци

BCC завершила интеграционный проект для «Аэрофлота» ешением, реализованным в России. В настоящее время КСИП на базе этого решения готова обеспечить работу бизнес-процессов, использующих 11 основных производственных приложений «Аэрофлота». «Аэрофлот» и BCC планируют дальнейшее развитие КСИП: расширение списка подключенных приложений (до 20 приложений к концу 2008 года), предоставление интеграционного сервиса со стороны КСИП партнерам и клиент

ЗАО «Корпоративные Системы Обучения» подвело итоги первого года в составе BCC ЗАО «Корпоративные Системы Обучения» (КСО), созданное в конце 2006 года, завершило первый год своей работы в составе группы компаний BCC (BCC Company). Объем продаж продуктов и услуг КСО в 2007 году приблизился к 100 миллионам рублей, что составляет около 30% российского рынка корпоративных систем дистанционного обуче

BCC модернизировал информационную инфраструктуру юрфака СПбГУ Компания BCC модернизировала информационную инфраструктуру юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Для реализации требований по контролю доступа домен факультета осна

BCC создал ЦОД в «УРСА-Банке» Компания BCC завершила создание центра обработки данных (ЦОД) в ОАО «УРСА-Банк». Данная работа завершает серию проектов по консолидации и оптимизации ИТ-инфраструктуры банка, стартовавшую несколько лет

BCC создаст интерактивные тренажеры для обучения ЗАО «Корпоративные Системы Обучения», входящее в группу компаний BСC (BCC Company), победило в конкурсе «Создание и поставка интерактивного тренажерного комплекса (ИТК) для образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования СПб». Конку

BCC создаёт обучающее ПО для Вооружённых сил России Группа компаний BCC завершила первый этап проекта разработки комплекса «Оперативно-тактическая среда обучения» для оперативно-тактических кафедр военных академий ВС РФ. В августе 2006 года ЗАО «Корпоративные с

BCC внедрил комплекс единой авторизации в аппарате губернатора ЯНАО администрирование, обслуживание и масштабирование подсистемы безопасности, а также снижение затрат на техническую поддержку пользователей по вопросам авторизации». Решение, предложенное специалистами BCC, предполагало использование продуктов Citrix Password Manager и ключей авторизации Aladdin eToken как программно-аппаратных средств лидеров технологий безопасности: компаний Citrix Systems

BCC Company разработала ЕСДО для Рослесхоза нтстве Лесного Хозяйства РФ (Рослесхоз). В качестве основы ЕСДО используется программная платформа TrainingWare собственной разработки ЗАО «Корпоративные Системы Обучения» (КСО), входящей в структуру BCC. Платформа является основой ЕСДО ФА Рослесхоз, её отдельных узлов - региональных учебных центров, локальных учебных центров, а также управления системой обучением с применением компьютерных

Компания BCC передала СЗТ в эксплуатацию комплекс для IPTV мплекса для предоставления доступа к мультимедийной информации (комплекса IPTV) на базе мультисервисной сети ОАО «Северо-Западный телеком» (ОАО «СЗТ»). В качестве подрядчика компании «Синтерра-Медиа» BCC Company осуществила поставку, инсталляцию и пуско-наладку комплекса, который обеспечит абонентам СЗТ в Санкт-Петербурге предоставление услуг «интерактивное цифровое телевидение», «видео по

BCC Company модернизировала инфраструктуру филиала ВТБ в Петербурге Компания BCC Company завершила проект создания инженерной инфраструктуры в подразделении Банка ВТБ 24 в Санкт-Петербурге. В связи со значительным увеличением количества транзакций требования к производи

BCC создал систему универсального доступа в «Ресо-гарантия» Компания BCC завершила проект по внедрению инфраструктуры универсального доступа к корпоративной информации ОСАО «Ресо-Гарантия». Специалистами компании ВСС была реализована схема универсального доступа

Численность центра мобильных технологий BCC составит 15 человек Как сообщила CNews PR-менеджер BCC Company Дарья Барская, в данный момент численность центра мобильных технологий компании BCC в данный момент составляет 4 человека. В планах компании довести число сотрудников центра