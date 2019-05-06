Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 128417
ИКТ 10498
Организации 8297
Ведомства 1376
Ассоциации 796
Технологии 3142
Системы 21143
Персоны 50638
География 2109
Статьи 1423
Пресса 1022
ИАА 617
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2075
Мероприятия 821

BCC Би.Си.Си. BCC Company Business Computer Center Бизнес Компьютер Центр

BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр


06.05.2019 Компания BCC привезла в Россию технологию обратной виртуализации

пользует их как одну виртуальную машину. В России поставщиков подобного решения до сих пор не было. BCC как эксклюзивный партнер компании-разработчика предоставляет полный комплекс услуг, связа
26.03.2014 BCC Stereo Visor — интерактивная образовательная платформа для 3D-визуализации

Компания ВСС представила интерактивную образовательную платформу для 3D-визуализации — BCC Stereo Visor. Первый продукт на основе платформы разработан по заказу Медицинского института Балтийского федерального университета им. И Канта. Программный комплекс ВСС Stereo Anatomica пре
20.01.2014 BCC модернизировала ЛВС офисов «Уралсиба» в Москве и Уфе

Компания BCC выполнила проект модернизации локальной вычислительной сети центрального офиса банка «Уралсиб» в Москве (ЦО) и удаленного центрального офиса (УЦО) в Уфе. Проект реализован с соблюдением все
19.08.2013 BCC создала систему видеоинсталляции для Ленинградского вокзала

Компания BCC создала мультимедийную систему видеоинсталляции для Ленинградского вокзала. Проект специалисты BCC выполнили в рамках финального этапа реконструкции Ленинградского вокзала в Москве.

15.07.2013 BCC создает информационно-аналитический комплекс для «Центра занятости населения Санкт-Петербурга»

Компания BCC Group подписала контракт на создание информационно-аналитического комплекса для подготовк
28.01.2013 BCC Group совместно с MegaLabs реализовали проект интерактивного ТВ для «МегаФона»

Компании BCC и MegaLabs объявили о реализации проекта интерактивного телевидения для абонентов «МегаФо
02.07.2012 BCC создала систему электроснабжения для низкотемпературного терминала и новой фабрики мороженого Unilever в Туле

Компания BCC Group сообщила о завершении проекта по созданию системы электроснабжения низкотемпературн
26.03.2012 BCC Group модернизировала мониторинг ИТ-систем в Северо-Западном филиале «МегаФона» на базе IBM Tivoli Netcool

Специалисты BCC Group провели аудит и модернизацию централизованной системы управления и мониторинга обор
13.02.2012 BCC Group модернизировала систему дистанционного обучения «Почты России»

Компания «Корпоративные Системы Обучения» (входит в BCC Group) завершила проект по по модернизации и расширению функциональных возможностей систе
01.02.2012 В решении TelecomTV от BCC реализована концепция интерфейса NDS Snowflake

Компании BCC и NDS объявили о реализации концепции интерфейса цифрового интерактивного телевидения NDS Snowflake в решении TelecomTV. На основе копцепции NDS Snowflake могут создаваться интерфейсы польз
24.11.2011 BCC Group завершила создание ПО для обучения специалистов в области спутниковых навигационных систем

Компания «Корпоративные Системы Обучения», входящая в BCC Group, завершила создание ПО для автоматизированной системы дистанционного обучения (АСДО
15.11.2011 BCC Group поставила решение IBM Tivoli Storage Manager в дата-центр торговой сети «Лента»

кты по модернизации систем хранения IBM Storage System. Системным интегратором на проекте выступила BCC Group. Территориально-распределенная информационная инфраструктура «Ленты» обслуживает ра
06.04.2011 BCC Group разработала интерактивные тренажерные комплексы по массовым рабочим профессиям

Компания «Корпоративные Системы Обучения» (BCC Group) завершила работы по разработке десяти электронных учебно-методических комплексов (
25.02.2011 Игорь Никифоров назначен генеральным директором головной компании BCC Group

Group сообщила о назначении Игоря Никифорова на должность генерального директора головной компании BCC Group — ЗАО «Бизнес Компьютер Центр». Ранее Никифоров являлся генеральным директором ЗАО

23.07.2010 BCC приняла участие в церемонии открытия ОЭЗ «Нойдорф»

Компания BCC Group приняла участие в церемонии открытия особой экономической зоны «Нойдорф», которое с
29.06.2010 BCC построила электронный архив для АТС на базе OpenText LiveLink ECM

Компания BCC завершила работы по созданию электронного архива на базе платформы OpenText LiveLink ECM — Document Management 9.7.0. для компании ОАО АТС. В ходе проекта успешно решены задачи потокового в
26.05.2010 Microsoft и «1С» раскритиковали тест о превосходстве СУБД Oracle

Компания BCC Group протестировала работу системы «1С:Предприятия 8.2» на двух СУБД - Microsoft и Oracl
24.05.2010 BCC и БИТ протестировали «1С: Предприятие» на СУБД Oracle

Компания BCC Group, партнер Oracle, провела нагрузочное тестирование ПО «1С: Предприятие» на СУБД Orac
24.09.2009 BCC построила инженерную инфраструктуру для нового офиса «Банка ВТБ Северо-запад»

Группа компаний BCC (BCC Group) завершила построение инженерной инфраструктуры нового офисного здания

16.09.2009 BCC Group установила серверное оборудование на заводе Nissan в Санкт-Петербурге

требовалась современная ИТ-инфраструктура, построение которой по результатам конкурса было доверено BCC Group. При работе над проектом специалистами BCC был произведен весь комплекс рабо
23.01.2009 BCC внедрила инфраструктуру универсального доступа в «Сургутнефтегазе»

В компании «Сургутнефтегаз» специалистами BCC Group завершен проект построения инфраструктуры доступа к корпоративным приложениям. Это решение позволит связать воедино информационные системы дочерних компаний «Сургутнефтегаза», располо
26.12.2008 BCC Group создала ЦОД для ЮТК

Компания BCC Group сообщила о завершении проекта создания центра обработки данных (ЦОД) для «Южной тел
23.12.2008 BCC обновила вычислительную подсистему АБС «Совкомбанка»

Компания BCC Group завершила проект внедрения в ИКБ «Совкомбанк» комплекса аппаратных средств для обес
09.12.2008 BCC создаст СДO для Счетной палаты России

Компания «Корпоративные Системы Обучения», входящая в BCC Group, объявила о заключении в ноябре 2008 г. договора с Федеральным центром информатизац
18.11.2008 BCC модернизирует АСУТП на «Светогорском ЦБК»

Компания BCC Group объявила о выполнении первого этапа программы модернизации технологического процесс
30.10.2008 BCC построила инфраструктуру универсального доступа в СУЭК

Компания BCC Group завершила проект построения инфраструктуры доступа к корпоративным приложениям для

16.09.2008 BCC построила ЦОД для группы ОСТ

Компания BCC построила центр обработки данных (ЦОД) для группы предприятий ОСТ в г. Черноголовка Московской обл. Результатом реализации проекта, выполненного на базе оборудования IBM, стала централизаци
21.05.2008 BCC завершила интеграционный проект для «Аэрофлота»

ешением, реализованным в России. В настоящее время КСИП на базе этого решения готова обеспечить работу бизнес-процессов, использующих 11 основных производственных приложений «Аэрофлота». «Аэрофлот» и BCC планируют дальнейшее развитие КСИП: расширение списка подключенных приложений (до 20 приложений к концу 2008 года), предоставление интеграционного сервиса со стороны КСИП партнерам и клиент
19.05.2008 ЗАО «Корпоративные Системы Обучения» подвело итоги первого года в составе BCC

ЗАО «Корпоративные Системы Обучения» (КСО), созданное в конце 2006 года, завершило первый год своей работы в составе группы компаний BCC (BCC Company). Объем продаж продуктов и услуг КСО в 2007 году приблизился к 100 миллионам рублей, что составляет около 30% российского рынка корпоративных систем дистанционного обуче
28.04.2008 BCC модернизировал информационную инфраструктуру юрфака СПбГУ

Компания BCC модернизировала информационную инфраструктуру юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Для реализации требований по контролю доступа домен факультета осна
15.04.2008 BCC создал ЦОД в «УРСА-Банке»

Компания BCC завершила создание центра обработки данных (ЦОД) в ОАО «УРСА-Банк». Данная работа завершает серию проектов по консолидации и оптимизации ИТ-инфраструктуры банка, стартовавшую несколько лет

03.04.2008 BCC создаст интерактивные тренажеры для обучения

ЗАО «Корпоративные Системы Обучения», входящее в группу компаний BСC (BCC Company), победило в конкурсе «Создание и поставка интерактивного тренажерного комплекса (ИТК) для образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования СПб». Конку
04.03.2008 BCC создаёт обучающее ПО для Вооружённых сил России

Группа компаний BCC завершила первый этап проекта разработки комплекса «Оперативно-тактическая среда обучения» для оперативно-тактических кафедр военных академий ВС РФ. В августе 2006 года ЗАО «Корпоративные с
06.02.2008 BCC внедрил комплекс единой авторизации в аппарате губернатора ЯНАО

администрирование, обслуживание и масштабирование подсистемы безопасности, а также снижение затрат на техническую поддержку пользователей по вопросам авторизации». Решение, предложенное специалистами BCC, предполагало использование продуктов Citrix Password Manager и ключей авторизации Aladdin eToken как программно-аппаратных средств лидеров технологий безопасности: компаний Citrix Systems

22.01.2008 BCC Company разработала ЕСДО для Рослесхоза

нтстве Лесного Хозяйства РФ (Рослесхоз). В качестве основы ЕСДО используется программная платформа TrainingWare собственной разработки ЗАО «Корпоративные Системы Обучения» (КСО), входящей в структуру BCC. Платформа является основой ЕСДО ФА Рослесхоз, её отдельных узлов - региональных учебных центров, локальных учебных центров, а также управления системой обучением с применением компьютерных
15.01.2008 Компания BCC передала СЗТ в эксплуатацию комплекс для IPTV

мплекса для предоставления доступа к мультимедийной информации (комплекса IPTV) на базе мультисервисной сети ОАО «Северо-Западный телеком» (ОАО «СЗТ»). В качестве подрядчика компании «Синтерра-Медиа» BCC Company осуществила поставку, инсталляцию и пуско-наладку комплекса, который обеспечит абонентам СЗТ в Санкт-Петербурге предоставление услуг «интерактивное цифровое телевидение», «видео по

30.10.2007 BCC Company модернизировала инфраструктуру филиала ВТБ в Петербурге

Компания BCC Company завершила проект создания инженерной инфраструктуры в подразделении Банка ВТБ 24 в Санкт-Петербурге. В связи со значительным увеличением количества транзакций требования к производи
02.10.2007 BCC создал систему универсального доступа в «Ресо-гарантия»

Компания BCC завершила проект по внедрению инфраструктуры универсального доступа к корпоративной информации ОСАО «Ресо-Гарантия». Специалистами компании ВСС была реализована схема универсального доступа
05.09.2007 Численность центра мобильных технологий BCC составит 15 человек

Как сообщила CNews PR-менеджер BCC Company Дарья Барская, в данный момент численность центра мобильных технологий компании BCC в данный момент составляет 4 человека. В планах компании довести число сотрудников центра

04.09.2007 BCC открыл центр мобильных технологий

BCC Company открыла в Москве центр мобильных технологий и подписала партнерское соглашение с корпорацией Nokia. Как сообщил вице-президент BCC Сергей Канев, в рамках Центра мобильных технологий планируется создавать сложные комплексные решения, ориентированные, в первую очередь, на корпоративных пользователей, и сочетающие в себе


Публикаций - 155, упоминаний - 155

BCC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9206 32
Microsoft Corporation 23868 27
Citrix Systems 742 18
HP Inc. 5559 17
7342 17
Oracle Corporation 6389 16
Cisco Systems 4914 15
NVision Group - Энвижн Груп 614 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1223 11
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 508 11
SAP SE 4898 10
Xerox 1120 10
Intel Corporation 11750 10
Крок - Croc 1706 9
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 591 9
Dell EMC 4946 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 8
DEPO Computers - Депо Электроникс 580 8
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 549 8
Autodesk 576 7
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 58 7
HP - Hewlett-Packard 3508 7
HPE Networking - HPE ProCurve 27 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 418 7
ПМСофт 59 7
iCore - Ай Ко ЗАО 50 7
Цифра ГК 2221 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1551 6
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 930 6
OpenText - Micro Focus - Novell 869 6
Открытые технологии 574 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 5
Siemens AG - Siemens Group 2505 5
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 426 5
Neoflex - Неофлекс 160 5
Diasoft - Диасофт 648 5
Ростелеком - Связьинвест 1650 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 5
Микротест 276 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 16
Альфа-Банк 1550 10
Почта России ПАО 1939 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 716 7
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 234 7
ГПБ - Газпромбанк 974 6
РЖД - Российские железные дороги 1705 4
ВТБ - ВТБ24 608 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 833 4
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 8 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 227 4
Абсолют Банк 178 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 176 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 76 4
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 5 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 312 3
Открытие ФК - Бинбанк 193 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 195 3
Интеррос - Росбанк АКБ 551 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 3
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 20 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 418 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 104 3
Югория - страховая компания 35 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 3
Открытие ФК - Банк Открытие 448 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 270 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 136 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 608 3
РОСНО СК - Страховая компания 187 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 148 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 348 2
Расчетная палата РТС НКО 3 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 576 2
Газпром ПАО 1179 2
Nordea Bank - Нордеа Банк 33 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 2
Казахмыс - Kazakhmys 50 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 384 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 5
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 639 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 120 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 66 3
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 32 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 413 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 382 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 699 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 110 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 701 2
Федеральное казначейство России 1592 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 209 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 615 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 92 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 494 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 135 2
World Bank Group - Всемирный банк 224 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 882 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 7 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 134 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 312 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 129 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по Государственному Заказу Санкт-Петербурга 3 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 176 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 228 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 197 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 197 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 97 1
4CIO 743 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 91 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 37 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 4 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 4 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 12 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 93
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6174 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 17
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 1324 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4387 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3855 16
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3121 15
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 4122 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2557 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 13
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1629 13
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 1429 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 12
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 1 10
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 352 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 959 10
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 892 10
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 2646 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3971 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 9
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 9
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 725 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 1910 9
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1475 8
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 1438 8
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 769 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 603 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1069 7
HCL WebSphere - IBM WebSphere 403 9
Microsoft Windows 2000 940 9
HPE ProLiant 226 6
Age of Kings 3459 6
IBM Power Systems - серия серверов 182 6
Intel Itanium 609 5
Linux OS 8523 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 4
IBM Tivoli 156 4
Microsoft Windows 14705 4
Oracle СУБД 602 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 387 3
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 62 3
IBM Storage - IBM DS servers 6 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 691 3
ВГТРК - Смотрим 555 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 295 2
Diasoft Flextera 57 2
HPE Integrity - серия серверов 59 2
Microsoft Windows Server 2003 166 2
Bitcoin Cash - криптовалюта 18 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 307 2
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 248 2
Dell Wyse 37 2
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 95 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1484 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 668 2
Bitstamp - криптовалютная биржа 9 2
Microsoft SQL Server 1259 2
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 158 2
IBM InfoSphere ETL 20 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 731 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 271 2
Citrix Presentation Server 24 2
Apple iPhone 6 597 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 148 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 735 2
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 375 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1034 2
Microsoft SharePoint Server 547 2
Никифоров Игорь 31 18
Бухрадзе Реваз 14 9
Никифоров Николай 1162 9
Канев Сергей 11 9
Карпинский Алексей 37 7
Липкин Валерий 8 7
Баранова Ирина 9 5
Фомичев Андрей 63 5
Серова Елена 83 4
Щенникова Жанна 11 3
Вихров Сергей 8 3
Волков Геннадий 5 3
Березин Сергей 7 3
Назипов Дмитрий 77 3
Катрич Алексей 42 3
Меднов Сергей 121 3
Кузьмичев Виталий 4 3
Орловский Виктор 351 3
Герасимов Александр 42 3
Логачев Вячеслав 3 3
Вожегова Мария 26 3
Притула Павел 33 3
Кирюшин Сергей 71 3
Королев Борис 5 3
Березин Максим 90 3
Смирнов Вячеслав 21 2
Филимонов Сергей 46 2
Стятюгин Роман 32 2
Славин Борис 33 2
Волков Владимир 49 2
Попова Мария 105 2
Оганесян Артак 29 2
Наволокин Алексей 16 2
Толкачева Екатерина 43 2
Макаров Валентин 204 2
Пегасов Сергей 55 2
Савельев Виталий 48 2
Черемных Андрей 29 2
Золочевский Иван 17 2
Лебедев Олег 16 2
Россия - РФ - Российская федерация 127081 103
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 13
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2624 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1628 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 7
Европа 11993 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 6
Украина 6786 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1324 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 5
Казахстан - Республика 4926 5
Германия - Федеративная Республика 8772 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1203 4
Африка - Африканский регион 3033 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1079 3
Франция - Французская Республика 5484 3
Ближний Восток 2717 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1341 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2360 3
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 250 3
Закавказье - Transcaucasia 97 3
Россия - СФО - Новосибирск 3787 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3318 3
Европа Восточная 3026 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1223 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 721 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2110 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1463 2
Турция - Турецкая республика 799 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 698 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 650 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2643 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2256 2
Япония 10469 2
Австрия - Австрийская Республика 1016 2
Великобритания - Лондон 2146 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 45
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 35
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 23
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4462 18
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 534 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 17
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2342 16
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1211 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 13
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 989 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 2743 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 11
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 152 11
Кредитование - Сrediting - Заём 1695 11
Энергетика - Energy - Energetically 2431 9
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс 738 9
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 616 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 238 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 881 8
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 912 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 599 7
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 823 6
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 95 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 560 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1101 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 1381 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2376 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2332 5
Финансовые показатели 1013 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 3113 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1692 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 2330 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8928 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1119 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 1926 4
Образование в России 816 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 5
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 14 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 2
CNews Северо-Запад 24 2
Открытые системы ИД 173 2
News Corp 186 1
Телепортал.ру - Teleportal.ru 7 1
ComNews - Медиа-бизнес 51 1
Sky News - Телеканал 23 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 174 1
Intelligent Enterprise 27 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2642 1
PC Magazine - PCMag 43 1
23ABC News 170 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 860 1
N+1 - Издание 143 1
Bloomberg 1116 1
Прайм - Агентство экономической информации 797 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 21
IDC - International Data Corporation 4775 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1008 8
Gartner - Гартнер 3316 2
Juniper Research 510 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 266 1
Markets&Markets Research 85 1
BCG - Boston Consulting Group 94 1
Forrester Research 801 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 354 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 97 1
RiskIQ 9 1
IHS Infonetics Research 87 1
Интерфакс-100 19 1
Infonetics Research 50 1
Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 16 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 27 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 148 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 176 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 45 2
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 19 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 270 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 3 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 4 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 1
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 3 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 172 1
БФУ - Медицинский институт 1 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 38 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 5 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 64 1
РАН - Российская академия наук 1779 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 768 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 201 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 226 1
ТГУ - Томский государственный университет 113 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 67 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 260 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 155 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 196 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 240 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 187 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1555 4
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 56 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 490 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 4 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 110 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 2
CSTB Telecom & Media 59 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 1
Почтовая Тройка - Международная форум-выставка 5 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще