BCC Би.Си.Си. BCC Company Business Computer Center Бизнес Компьютер Центр
|06.05.2019
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Компания BCC привезла в Россию технологию обратной виртуализации
пользует их как одну виртуальную машину. В России поставщиков подобного решения до сих пор не было. BCC как эксклюзивный партнер компании-разработчика предоставляет полный комплекс услуг, связа
|26.03.2014
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BCC Stereo Visor — интерактивная образовательная платформа для 3D-визуализации
Компания ВСС представила интерактивную образовательную платформу для 3D-визуализации — BCC Stereo Visor. Первый продукт на основе платформы разработан по заказу Медицинского института Балтийского федерального университета им. И Канта. Программный комплекс ВСС Stereo Anatomica пре
|20.01.2014
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BCC модернизировала ЛВС офисов «Уралсиба» в Москве и Уфе
Компания BCC выполнила проект модернизации локальной вычислительной сети центрального офиса банка «Уралсиб» в Москве (ЦО) и удаленного центрального офиса (УЦО) в Уфе. Проект реализован с соблюдением все
|19.08.2013
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BCC создала систему видеоинсталляции для Ленинградского вокзала
Компания BCC создала мультимедийную систему видеоинсталляции для Ленинградского вокзала. Проект специалисты BCC выполнили в рамках финального этапа реконструкции Ленинградского вокзала в Москве.
|15.07.2013
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BCC создает информационно-аналитический комплекс для «Центра занятости населения Санкт-Петербурга»
Компания BCC Group подписала контракт на создание информационно-аналитического комплекса для подготовк
|28.01.2013
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BCC Group совместно с MegaLabs реализовали проект интерактивного ТВ для «МегаФона»
Компании BCC и MegaLabs объявили о реализации проекта интерактивного телевидения для абонентов «МегаФо
|02.07.2012
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BCC создала систему электроснабжения для низкотемпературного терминала и новой фабрики мороженого Unilever в Туле
Компания BCC Group сообщила о завершении проекта по созданию системы электроснабжения низкотемпературн
|26.03.2012
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BCC Group модернизировала мониторинг ИТ-систем в Северо-Западном филиале «МегаФона» на базе IBM Tivoli Netcool
Специалисты BCC Group провели аудит и модернизацию централизованной системы управления и мониторинга обор
|13.02.2012
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BCC Group модернизировала систему дистанционного обучения «Почты России»
Компания «Корпоративные Системы Обучения» (входит в BCC Group) завершила проект по по модернизации и расширению функциональных возможностей систе
|01.02.2012
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В решении TelecomTV от BCC реализована концепция интерфейса NDS Snowflake
Компании BCC и NDS объявили о реализации концепции интерфейса цифрового интерактивного телевидения NDS Snowflake в решении TelecomTV. На основе копцепции NDS Snowflake могут создаваться интерфейсы польз
|24.11.2011
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BCC Group завершила создание ПО для обучения специалистов в области спутниковых навигационных систем
Компания «Корпоративные Системы Обучения», входящая в BCC Group, завершила создание ПО для автоматизированной системы дистанционного обучения (АСДО
|15.11.2011
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BCC Group поставила решение IBM Tivoli Storage Manager в дата-центр торговой сети «Лента»
кты по модернизации систем хранения IBM Storage System. Системным интегратором на проекте выступила BCC Group. Территориально-распределенная информационная инфраструктура «Ленты» обслуживает ра
|06.04.2011
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BCC Group разработала интерактивные тренажерные комплексы по массовым рабочим профессиям
Компания «Корпоративные Системы Обучения» (BCC Group) завершила работы по разработке десяти электронных учебно-методических комплексов (
|25.02.2011
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Игорь Никифоров назначен генеральным директором головной компании BCC Group
Group сообщила о назначении Игоря Никифорова на должность генерального директора головной компании BCC Group — ЗАО «Бизнес Компьютер Центр». Ранее Никифоров являлся генеральным директором ЗАО
|23.07.2010
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BCC приняла участие в церемонии открытия ОЭЗ «Нойдорф»
Компания BCC Group приняла участие в церемонии открытия особой экономической зоны «Нойдорф», которое с
|29.06.2010
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BCC построила электронный архив для АТС на базе OpenText LiveLink ECM
Компания BCC завершила работы по созданию электронного архива на базе платформы OpenText LiveLink ECM — Document Management 9.7.0. для компании ОАО АТС. В ходе проекта успешно решены задачи потокового в
|26.05.2010
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Microsoft и «1С» раскритиковали тест о превосходстве СУБД Oracle
Компания BCC Group протестировала работу системы «1С:Предприятия 8.2» на двух СУБД - Microsoft и Oracl
|24.05.2010
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BCC и БИТ протестировали «1С: Предприятие» на СУБД Oracle
Компания BCC Group, партнер Oracle, провела нагрузочное тестирование ПО «1С: Предприятие» на СУБД Orac
|24.09.2009
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BCC построила инженерную инфраструктуру для нового офиса «Банка ВТБ Северо-запад»
Группа компаний BCC (BCC Group) завершила построение инженерной инфраструктуры нового офисного здания
|16.09.2009
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BCC Group установила серверное оборудование на заводе Nissan в Санкт-Петербурге
требовалась современная ИТ-инфраструктура, построение которой по результатам конкурса было доверено BCC Group. При работе над проектом специалистами BCC был произведен весь комплекс рабо
|23.01.2009
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BCC внедрила инфраструктуру универсального доступа в «Сургутнефтегазе»
В компании «Сургутнефтегаз» специалистами BCC Group завершен проект построения инфраструктуры доступа к корпоративным приложениям. Это решение позволит связать воедино информационные системы дочерних компаний «Сургутнефтегаза», располо
|26.12.2008
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BCC Group создала ЦОД для ЮТК
Компания BCC Group сообщила о завершении проекта создания центра обработки данных (ЦОД) для «Южной тел
|23.12.2008
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BCC обновила вычислительную подсистему АБС «Совкомбанка»
Компания BCC Group завершила проект внедрения в ИКБ «Совкомбанк» комплекса аппаратных средств для обес
|09.12.2008
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BCC создаст СДO для Счетной палаты России
Компания «Корпоративные Системы Обучения», входящая в BCC Group, объявила о заключении в ноябре 2008 г. договора с Федеральным центром информатизац
|18.11.2008
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BCC модернизирует АСУТП на «Светогорском ЦБК»
Компания BCC Group объявила о выполнении первого этапа программы модернизации технологического процесс
|30.10.2008
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BCC построила инфраструктуру универсального доступа в СУЭК
Компания BCC Group завершила проект построения инфраструктуры доступа к корпоративным приложениям для
|16.09.2008
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BCC построила ЦОД для группы ОСТ
Компания BCC построила центр обработки данных (ЦОД) для группы предприятий ОСТ в г. Черноголовка Московской обл. Результатом реализации проекта, выполненного на базе оборудования IBM, стала централизаци
|21.05.2008
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BCC завершила интеграционный проект для «Аэрофлота»
ешением, реализованным в России. В настоящее время КСИП на базе этого решения готова обеспечить работу бизнес-процессов, использующих 11 основных производственных приложений «Аэрофлота». «Аэрофлот» и BCC планируют дальнейшее развитие КСИП: расширение списка подключенных приложений (до 20 приложений к концу 2008 года), предоставление интеграционного сервиса со стороны КСИП партнерам и клиент
|19.05.2008
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ЗАО «Корпоративные Системы Обучения» подвело итоги первого года в составе BCC
ЗАО «Корпоративные Системы Обучения» (КСО), созданное в конце 2006 года, завершило первый год своей работы в составе группы компаний BCC (BCC Company). Объем продаж продуктов и услуг КСО в 2007 году приблизился к 100 миллионам рублей, что составляет около 30% российского рынка корпоративных систем дистанционного обуче
|28.04.2008
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BCC модернизировал информационную инфраструктуру юрфака СПбГУ
Компания BCC модернизировала информационную инфраструктуру юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Для реализации требований по контролю доступа домен факультета осна
|15.04.2008
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BCC создал ЦОД в «УРСА-Банке»
Компания BCC завершила создание центра обработки данных (ЦОД) в ОАО «УРСА-Банк». Данная работа завершает серию проектов по консолидации и оптимизации ИТ-инфраструктуры банка, стартовавшую несколько лет
|03.04.2008
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BCC создаст интерактивные тренажеры для обучения
ЗАО «Корпоративные Системы Обучения», входящее в группу компаний BСC (BCC Company), победило в конкурсе «Создание и поставка интерактивного тренажерного комплекса (ИТК) для образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования СПб». Конку
|04.03.2008
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BCC создаёт обучающее ПО для Вооружённых сил России
Группа компаний BCC завершила первый этап проекта разработки комплекса «Оперативно-тактическая среда обучения» для оперативно-тактических кафедр военных академий ВС РФ. В августе 2006 года ЗАО «Корпоративные с
|06.02.2008
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BCC внедрил комплекс единой авторизации в аппарате губернатора ЯНАО
администрирование, обслуживание и масштабирование подсистемы безопасности, а также снижение затрат на техническую поддержку пользователей по вопросам авторизации». Решение, предложенное специалистами BCC, предполагало использование продуктов Citrix Password Manager и ключей авторизации Aladdin eToken как программно-аппаратных средств лидеров технологий безопасности: компаний Citrix Systems
|22.01.2008
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BCC Company разработала ЕСДО для Рослесхоза
нтстве Лесного Хозяйства РФ (Рослесхоз). В качестве основы ЕСДО используется программная платформа TrainingWare собственной разработки ЗАО «Корпоративные Системы Обучения» (КСО), входящей в структуру BCC. Платформа является основой ЕСДО ФА Рослесхоз, её отдельных узлов - региональных учебных центров, локальных учебных центров, а также управления системой обучением с применением компьютерных
|15.01.2008
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Компания BCC передала СЗТ в эксплуатацию комплекс для IPTV
мплекса для предоставления доступа к мультимедийной информации (комплекса IPTV) на базе мультисервисной сети ОАО «Северо-Западный телеком» (ОАО «СЗТ»). В качестве подрядчика компании «Синтерра-Медиа» BCC Company осуществила поставку, инсталляцию и пуско-наладку комплекса, который обеспечит абонентам СЗТ в Санкт-Петербурге предоставление услуг «интерактивное цифровое телевидение», «видео по
|30.10.2007
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BCC Company модернизировала инфраструктуру филиала ВТБ в Петербурге
Компания BCC Company завершила проект создания инженерной инфраструктуры в подразделении Банка ВТБ 24 в Санкт-Петербурге. В связи со значительным увеличением количества транзакций требования к производи
|02.10.2007
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BCC создал систему универсального доступа в «Ресо-гарантия»
Компания BCC завершила проект по внедрению инфраструктуры универсального доступа к корпоративной информации ОСАО «Ресо-Гарантия». Специалистами компании ВСС была реализована схема универсального доступа
|05.09.2007
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Численность центра мобильных технологий BCC составит 15 человек
Как сообщила CNews PR-менеджер BCC Company Дарья Барская, в данный момент численность центра мобильных технологий компании BCC в данный момент составляет 4 человека. В планах компании довести число сотрудников центра
|04.09.2007
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BCC открыл центр мобильных технологий
BCC Company открыла в Москве центр мобильных технологий и подписала партнерское соглашение с корпорацией Nokia. Как сообщил вице-президент BCC Сергей Канев, в рамках Центра мобильных технологий планируется создавать сложные комплексные решения, ориентированные, в первую очередь, на корпоративных пользователей, и сочетающие в себе
BCC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Игорь 31 18
|Бухрадзе Реваз 14 9
|Никифоров Николай 1162 9
|Канев Сергей 11 9
|Карпинский Алексей 37 7
|Липкин Валерий 8 7
|Баранова Ирина 9 5
|Фомичев Андрей 63 5
|Серова Елена 83 4
|Щенникова Жанна 11 3
|Вихров Сергей 8 3
|Волков Геннадий 5 3
|Березин Сергей 7 3
|Назипов Дмитрий 77 3
|Катрич Алексей 42 3
|Меднов Сергей 121 3
|Кузьмичев Виталий 4 3
|Орловский Виктор 351 3
|Герасимов Александр 42 3
|Логачев Вячеслав 3 3
|Вожегова Мария 26 3
|Притула Павел 33 3
|Кирюшин Сергей 71 3
|Королев Борис 5 3
|Березин Максим 90 3
|Смирнов Вячеслав 21 2
|Филимонов Сергей 46 2
|Стятюгин Роман 32 2
|Славин Борис 33 2
|Волков Владимир 49 2
|Попова Мария 105 2
|Оганесян Артак 29 2
|Наволокин Алексей 16 2
|Толкачева Екатерина 43 2
|Макаров Валентин 204 2
|Пегасов Сергей 55 2
|Савельев Виталий 48 2
|Черемных Андрей 29 2
|Золочевский Иван 17 2
|Лебедев Олег 16 2
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