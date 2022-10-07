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BCC Би.Си.Си. BCC Company Business Computer Center Бизнес Компьютер Центр
СОБЫТИЯ
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|07.10.2022
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«Би.Си.Си.» переведет клиентов на «Базис»
«Би.Си.Си.», участник системной интеграции в России, усиливает направление виртуализации решен
|26.03.2014
|BCC Stereo Visor — интерактивная образовательная платформа для 3D-визуализации
|20.01.2014
|BCC модернизировала ЛВС офисов «Уралсиба» в Москве и Уфе
|19.08.2013
|BCC создала систему видеоинсталляции для Ленинградского вокзала
|28.01.2013
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BCC Group совместно с MegaLabs реализовали проект интерактивного ТВ для «МегаФона»
огие годы опыт был положен в разработку принципиально новой универсальной технологической платформы MediaStage, которая была использована компанией MegaLabs для проекта компании «МегаФон», - от имени BCC Group сообщил Алексей Лихарев, директор департамента интерактивного ТВ. «Результат нас очень радует, так как можно с уверенностью сказать, что на сегодня это лучший проект интерактивного ТВ
|26.03.2012
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BCC Group модернизировала мониторинг ИТ-систем в Северо-Западном филиале «МегаФона» на базе IBM Tivoli Netcool
Специалисты BCC Group провели аудит и модернизацию централизованной системы управления и мониторинга оборудования в Северо-Западном филиале компании «МегаФон». Решение, выполненное на базе последних версий
|13.02.2012
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BCC Group модернизировала систему дистанционного обучения «Почты России»
Компания «Корпоративные Системы Обучения» (входит в BCC Group) завершила проект по по модернизации и расширению функциональных возможностей системы дистанционного обучения ФГУП «Почта России». Важным направлением деятельности в области кадровой
|01.02.2012
|В решении TelecomTV от BCC реализована концепция интерфейса NDS Snowflake
|24.11.2011
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BCC Group завершила создание ПО для обучения специалистов в области спутниковых навигационных систем
Компания «Корпоративные Системы Обучения», входящая в BCC Group, завершила создание ПО для автоматизированной системы дистанционного обучения (АСДО) и повышения квалификации специалистов в области спутниковых навигационных систем. В рамках конкурс
|15.11.2011
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BCC Group поставила решение IBM Tivoli Storage Manager в дата-центр торговой сети «Лента»
решения по резервированию данных бизнес-систем на основе IBM Tivoli Storage Manager, включая комплекты по модернизации систем хранения IBM Storage System. Системным интегратором на проекте выступила BCC Group. Территориально-распределенная информационная инфраструктура «Ленты» обслуживает работу 40 гипермаркетов в 22 городах России. Постоянными покупателями гипермаркетов являются свыше 3 м
|06.04.2011
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BCC Group разработала интерактивные тренажерные комплексы по массовым рабочим профессиям
Компания «Корпоративные Системы Обучения» (BCC Group) завершила работы по разработке десяти электронных учебно-методических комплексов (
|25.02.2011
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Игорь Никифоров назначен генеральным директором головной компании BCC Group
Group сообщила о назначении Игоря Никифорова на должность генерального директора головной компании BCC Group — ЗАО «Бизнес Компьютер Центр». Ранее Никифоров являлся генеральным директором ЗАО
|29.06.2010
|BCC построила электронный архив для АТС на базе OpenText LiveLink ECM
|16.09.2009
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BCC Group установила серверное оборудование на заводе Nissan в Санкт-Петербурге
запущен 2 июня 2009 г. Завод строился «с нуля». Для обслуживания производственных процессов заводу требовалась современная ИТ-инфраструктура, построение которой по результатам конкурса было доверено BCC Group. При работе над проектом специалистами BCC был произведен весь комплекс работ по монтажу и наладке оборудования, включая сборку и монтаж оборудования в стойки, подключение серверов к
|26.12.2008
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BCC Group создала ЦОД для ЮТК
Компания BCC Group сообщила о завершении проекта создания центра обработки данных (ЦОД) для «Южной телекоммуникационной компании» (ЮТК) — оператора фиксированной связи Южного федерального округа, предос
|16.09.2008
|BCC построила ЦОД для группы ОСТ
|28.04.2008
|BCC модернизировал информационную инфраструктуру юрфака СПбГУ
|15.04.2008
|BCC создал ЦОД в «УРСА-Банке»
|06.02.2008
|BCC внедрил комплекс единой авторизации в аппарате губернатора ЯНАО
|22.01.2008
|BCC Company разработала ЕСДО для Рослесхоза
|30.10.2007
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BCC Company модернизировала инфраструктуру филиала ВТБ в Петербурге
Компания BCC Company завершила проект создания инженерной инфраструктуры в подразделении Банка ВТБ 24 в Санкт-Петербурге. В связи со значительным увеличением количества транзакций требования к производи
|02.10.2007
|BCC создал систему универсального доступа в «Ресо-гарантия»
|15.11.2006
|Компании BCC и Amdocs заключили соглашение о сотрудничестве
|12.01.2004
|BCC завершил внедрение АСУ ТП в ОАО "Светогорск"
|15.07.2002
|HP, Intel, Microsoft и BCC открыли Центры компетенции по технологиям универсального доступа в 3-х городах России
|20.06.2002
|BCC и Hewlett-Packard провели в Санкт-Петербурге совместный семинар
|20.03.2001
|Optical Access и BCC провели семинар по решениям построения широкополосных сетей доступа на основе волоконно-оптических и беспроводных систем
BCC и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Игорь 35 8
|Липкин Валерий 8 4
|Кузьмичев Виталий 5 3
|Притула Павел 33 3
|Бухрадзе Реваз 14 3
|Березин Сергей 9 3
|Березин Максим 144 3
|Канев Сергей 11 2
|Ковальчук Сергей 2 2
|Шатилова Евгения 2 2
|Сергеева Марина 2 1
|Олюнин Дмитрий 8 1
|Михайлов Дмитрий 8 1
|Юдин Дмитрий 38 1
|Стародубов Виталий 10 1
|Пухов Евгений 12 1
|Горьков Сергей 22 1
|Кузмичев Виталий 1 1
|Курбанов Тимур 13 1
|Ferretti Dave - Ферретти Дэйв 2 1
|Герасимов Александр 46 1
|Медведев Алексей 29 1
|Чухланцев Александр 20 1
|Атаманенко Александр 2 1
|Зверев Андрей 59 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Дружинин Станислав 20 1
|Морозов Константин 10 1
|Головин Сергей 13 1
|Лебедев Олег 16 1
|Никифоров Сергей 13 1
|Михайлов Юрий 8 1
|Минаев Андрей 15 1
|Черников Максим 1 1
|Кутаков Павел 6 1
|Манжа Максим 1 1
|Цвылев Николай 1 1
|Морозевич Андрей 2 1
|Шерышов Сергей 1 1
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