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BCC Би.Си.Си. BCC Company Business Computer Center Бизнес Компьютер Центр

BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр

 

 

 

 

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07.10.2022 «Би.Си.Си.» переведет клиентов на «Базис»

«Би.Си.Си.», участник системной интеграции в России, усиливает направление виртуализации решен
26.03.2014 BCC Stereo Visor — интерактивная образовательная платформа для 3D-визуализации
20.01.2014 BCC модернизировала ЛВС офисов «Уралсиба» в Москве и Уфе
19.08.2013 BCC создала систему видеоинсталляции для Ленинградского вокзала
28.01.2013 BCC Group совместно с MegaLabs реализовали проект интерактивного ТВ для «МегаФона»

огие годы опыт был положен в разработку принципиально новой универсальной технологической платформы MediaStage, которая была использована компанией MegaLabs для проекта компании «МегаФон», - от имени BCC Group сообщил Алексей Лихарев, директор департамента интерактивного ТВ. «Результат нас очень радует, так как можно с уверенностью сказать, что на сегодня это лучший проект интерактивного ТВ
26.03.2012 BCC Group модернизировала мониторинг ИТ-систем в Северо-Западном филиале «МегаФона» на базе IBM Tivoli Netcool

Специалисты BCC Group провели аудит и модернизацию централизованной системы управления и мониторинга оборудования в Северо-Западном филиале компании «МегаФон». Решение, выполненное на базе последних версий
13.02.2012 BCC Group модернизировала систему дистанционного обучения «Почты России»

Компания «Корпоративные Системы Обучения» (входит в BCC Group) завершила проект по по модернизации и расширению функциональных возможностей системы дистанционного обучения ФГУП «Почта России». Важным направлением деятельности в области кадровой

01.02.2012 В решении TelecomTV от BCC реализована концепция интерфейса NDS Snowflake
24.11.2011 BCC Group завершила создание ПО для обучения специалистов в области спутниковых навигационных систем

Компания «Корпоративные Системы Обучения», входящая в BCC Group, завершила создание ПО для автоматизированной системы дистанционного обучения (АСДО) и повышения квалификации специалистов в области спутниковых навигационных систем. В рамках конкурс
15.11.2011 BCC Group поставила решение IBM Tivoli Storage Manager в дата-центр торговой сети «Лента»

решения по резервированию данных бизнес-систем на основе IBM Tivoli Storage Manager, включая комплекты по модернизации систем хранения IBM Storage System. Системным интегратором на проекте выступила BCC Group. Территориально-распределенная информационная инфраструктура «Ленты» обслуживает работу 40 гипермаркетов в 22 городах России. Постоянными покупателями гипермаркетов являются свыше 3 м
06.04.2011 BCC Group разработала интерактивные тренажерные комплексы по массовым рабочим профессиям

Компания «Корпоративные Системы Обучения» (BCC Group) завершила работы по разработке десяти электронных учебно-методических комплексов (
25.02.2011 Игорь Никифоров назначен генеральным директором головной компании BCC Group

Group сообщила о назначении Игоря Никифорова на должность генерального директора головной компании BCC Group — ЗАО «Бизнес Компьютер Центр». Ранее Никифоров являлся генеральным директором ЗАО

29.06.2010 BCC построила электронный архив для АТС на базе OpenText LiveLink ECM
16.09.2009 BCC Group установила серверное оборудование на заводе Nissan в Санкт-Петербурге

запущен 2 июня 2009 г. Завод строился «с нуля». Для обслуживания производственных процессов заводу требовалась современная ИТ-инфраструктура, построение которой по результатам конкурса было доверено BCC Group. При работе над проектом специалистами BCC был произведен весь комплекс работ по монтажу и наладке оборудования, включая сборку и монтаж оборудования в стойки, подключение серверов к

26.12.2008 BCC Group создала ЦОД для ЮТК

Компания BCC Group сообщила о завершении проекта создания центра обработки данных (ЦОД) для «Южной телекоммуникационной компании» (ЮТК) — оператора фиксированной связи Южного федерального округа, предос
16.09.2008 BCC построила ЦОД для группы ОСТ
28.04.2008 BCC модернизировал информационную инфраструктуру юрфака СПбГУ
15.04.2008 BCC создал ЦОД в «УРСА-Банке»
06.02.2008 BCC внедрил комплекс единой авторизации в аппарате губернатора ЯНАО
22.01.2008 BCC Company разработала ЕСДО для Рослесхоза
30.10.2007 BCC Company модернизировала инфраструктуру филиала ВТБ в Петербурге

Компания BCC Company завершила проект создания инженерной инфраструктуры в подразделении Банка ВТБ 24 в Санкт-Петербурге. В связи со значительным увеличением количества транзакций требования к производи
02.10.2007 BCC создал систему универсального доступа в «Ресо-гарантия»
15.11.2006 Компании BCC и Amdocs заключили соглашение о сотрудничестве
12.01.2004 BCC завершил внедрение АСУ ТП в ОАО "Светогорск"
15.07.2002 HP, Intel, Microsoft и BCC открыли Центры компетенции по технологиям универсального доступа в 3-х городах России
20.06.2002 BCC и Hewlett-Packard провели в Санкт-Петербурге совместный семинар
20.03.2001 Optical Access и BCC провели семинар по решениям построения широкополосных сетей доступа на основе волоконно-оптических и беспроводных систем

Публикаций - 71, упоминаний - 93

BCC и организации, системы, технологии, персоны:

BCC - Корпоративные Системы Обучения - КСО 22 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Microsoft Corporation 25775 9
Oracle Corporation 7074 6
Cisco Systems 5372 5
Intel Corporation 12811 5
Citrix Systems 868 5
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
HP Inc. 5883 4
Крок - Croc 1964 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 3
ОЭЗ СПб Нойдорф - Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» - Инжиниринговый центр 30 3
МегаФон 10742 3
SAP SE 5601 3
9594 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
Schneider Electric 614 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
Panduit 44 3
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Лазерные системы НПП - Лазерные системы НПО 8 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 94 2
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 28 2
Optima - Альфа-Интегратор-Инфоэнерго 4 2
Ломо-Прибор 2 2
БНТ Прибой - Базовые новые технологии Прибой 3 2
Арман - Арман Технолоджис 2 2
ЛЭИВО - Русско-финское закрытое акционерное общество 2 2
Verimatrix 14 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 32 2
Почта России ПАО 2370 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Unilever - Юнилевер Русь 171 2
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 1
BLF Partners 13 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 26 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Энергоаудитконтроль ИЦ - Инженерный центр 8 1
Силовые машины - ЛМЗ - Ленинградский металлический завод - Ленинградский металлический завод 15 1
Беллесбумпром - Интернешнл Пейпер целлюлозно-бумажный комбинат - Светогорский ЦБК НПАО - Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат - Тихвинский КЛПХ - СветоТехСервис - СветоПак - Глобал Пейпер Текнолоджиз 16 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 1
International Paper 27 1
Российский кредит - Банк Российский Кредит 18 1
Альта-Банк 5 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Альфа-Банк 1979 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 4
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 62 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 35 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
U.S. ANICO - American National Insurance Company - Американская национальная страховая компания США 1 1
Правительство Москвы - ДНПИМС Москва - Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы 1 1
Правительство Москвы - ДКР Москва - Департамент капитального ремонта города Москвы 11 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 42 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга - Государственная Служба занятости населения Санкт-Петербурга - Центр занятости населения Санкт-Петербурга, СПб ГАУ ЦЗН 5 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Москвы - Главконтроль - Главное контрольное управление города Москвы - АЦКД ГБУ - Аналитический центр контрольной деятельности Москвы 14 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ASOCIO - Asian-Oceanian Computing Industry Organization 1 1
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 7
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 236 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 546 4
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
HPE ProLiant 409 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 2
IBM System eServer BladeCenter 118 2
IBM Storage - IBM DS servers 61 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 16882 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 2
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 145 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 2
Microsoft Windows Server 2003 571 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 1
IBM Storage - IBM System Storage 46 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 30 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 146 1
Luxms BI 119 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 1
PassMark CPU Benchmarks 2 1
Инверсия - Банк XXI - Банк 21 век ЦАБС - централизованная автоматизированная банковская система 90 1
ВТБ Бизнес 48 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 53 1
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 1
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 1
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 1
HPE Integrity - серия серверов 141 1
IBM Storage - IBM SVC Storage System 10 1
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 1
ЦБ РФ - ЕТКБС - Единая телекоммуникационная сеть Банка России 8 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Никифоров Игорь 35 8
Липкин Валерий 8 4
Кузьмичев Виталий 5 3
Притула Павел 33 3
Бухрадзе Реваз 14 3
Березин Сергей 9 3
Березин Максим 144 3
Канев Сергей 11 2
Ковальчук Сергей 2 2
Шатилова Евгения 2 2
Сергеева Марина 2 1
Олюнин Дмитрий 8 1
Михайлов Дмитрий 8 1
Юдин Дмитрий 38 1
Стародубов Виталий 10 1
Пухов Евгений 12 1
Горьков Сергей 22 1
Кузмичев Виталий 1 1
Курбанов Тимур 13 1
Ferretti Dave - Ферретти Дэйв 2 1
Герасимов Александр 46 1
Медведев Алексей 29 1
Чухланцев Александр 20 1
Атаманенко Александр 2 1
Зверев Андрей 59 1
Толкачева Екатерина 43 1
Филимонов Сергей 46 1
Дружинин Станислав 20 1
Морозов Константин 10 1
Головин Сергей 13 1
Лебедев Олег 16 1
Никифоров Сергей 13 1
Михайлов Юрий 8 1
Минаев Андрей 15 1
Черников Максим 1 1
Кутаков Павел 6 1
Манжа Максим 1 1
Цвылев Николай 1 1
Морозевич Андрей 2 1
Шерышов Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 16
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