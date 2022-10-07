BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр

BCC Group совместно с MegaLabs реализовали проект интерактивного ТВ для «МегаФона» огие годы опыт был положен в разработку принципиально новой универсальной технологической платформы MediaStage, которая была использована компанией MegaLabs для проекта компании «МегаФон», - от имени BCC Group сообщил Алексей Лихарев, директор департамента интерактивного ТВ. «Результат нас очень радует, так как можно с уверенностью сказать, что на сегодня это лучший проект интерактивного ТВ