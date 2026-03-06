Получите все материалы CNews по ключевому слову
Администрация Санкт-Петербурга Комитет по образованию Комитет по науке и высшей школе
СОБЫТИЯ
Администрация Санкт-Петербурга и организации, системы, технологии, персоны:
|Шалманов Сергей 201 3
|Кочанов Дмитрий 20 2
|Фурсенко Андрей 128 2
|Васильев Владимир 39 2
|Никифоров Игорь 31 2
|Травин Олег 1 1
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 61 1
|Чередниченко Вячеслав 1 1
|Чернюк Наталья 1 1
|King David - Кинг Дэвид 10 1
|Толстов Илья 1 1
|Johnston Garrett - Джонстон Гарретт 6 1
|Рейман Леонид 1059 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 1
|Кузнецов Николай 27 1
|Короткевич Геннадий 12 1
|Ковальчук Михаил 23 1
|Орлов Дмитрий 24 1
|Маврин Павел 3 1
|Агамирзян Игорь 74 1
|Бушковский Денис 6 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Алфёров Жорес 57 1
|Артеменков Михаил 1 1
|Шер Даниил 1 1
|Репина Елена 1 1
|Костин Геннадий 1 1
|Баев Юрий 19 1
|Кузнецов Олег 17 1
|Клебанов Илья 23 1
|Чистов Кирилл 17 1
|Диденко Петр 11 1
|Алешин Борис 16 1
|Малюков Александр 8 1
|Деменчук Николай 7 1
|Стругацкие (братья) 35 1
|Львов Дмитрий 7 1
|Цыганков Михаил 7 1
|Мужиков Николай 7 1
|Базлов Игорь 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3783 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423860, в очереди разбора - 727075.
Создано именных указателей - 191303.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.