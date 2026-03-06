Разделы

Администрация Санкт-Петербурга Комитет по образованию Комитет по науке и высшей школе

Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе

СОБЫТИЯ


06.03.2026 Сбербанк и Академия технического творчества и цифровых технологий подписали первое соглашение в Санкт-Петербурге 1
16.01.2024 VK Education запускает бесплатный курс по тестированию для студентов петербургских вузов 1
18.09.2023 В СПбГУ разработали комплексную учебную программу в области машинного обучения и искусственного интеллекта 1
28.09.2021 Денис Бушковский, «Галактика»: В этом году прием в вузы в онлайн-формате напоминал образовательную рулетку 1
03.09.2018 «Корус Консалтинг» обеспечил работу систем безопасности в колледжах 1
18.07.2017 «Корус Консалтинг» обеспечит безопасность в колледжах Комитета по науке и высшей школе СПб 2
08.08.2016 Выпускник российского вуза выиграл олимпиаду Google по программированию третий раз подряд 1
10.11.2015 Липецкий медицинский колледж проводит видеоконференции через VideoMost 1
29.09.2015 СЭД «Тезис» упростила согласование документов в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете 1
25.09.2013 МТС внедряет в петербургских вузах технологии дополненной реальности 1
25.08.2011 РТС оснащает САПР школы и вузы 1
06.04.2011 BCC Group разработала интерактивные тренажерные комплексы по массовым рабочим профессиям 3
24.05.2010 С 28 по 30 мая в Санкт-Петербурге пройдёт вторая Международная стартап-конференция NevaCamp 2010 1
18.12.2008 «Корпоративные Системы Обучения» создали тренажеры для судостроителей 1
17.12.2008 BСC обучила преподавателей профобразования работе с TrainingWare 2
24.11.2008 «Скай Линк» обеспечил мобильным интернетом 180 детей-инвалидов и 40 учителей 1
01.11.2008 Игорь Пахомов назначен директором Томского филиала «Сибирьтелекома» 1
03.09.2008 Игорь Никифоров: Иногда СДО ничем нельзя заменить 1
07.03.2008 «Рексофт» выпустил группу ABAP-программистов 1
13.02.2008 Digital Design открыл второй набор в «Школу сисадмина» 1
22.01.2008 ВУЗы Петербурга привлекут ИТ-кадры из Белоруссии 1
07.11.2007 В школы поставят виртуальную реальность на $2 млн 1
11.10.2007 В питерских вузах будут читать курс «Основы технологий хранения данных» 1
04.10.2007 СПбГУ проводит конкурс инновационных бизнес-идей 1
17.08.2007 Exigen Services выпустил первую группу студентов ИТ-колледжа 1
18.09.2003 Россияне заняли все призовые места на Международной олимпиаде по информатике 1
14.07.2003 Климат-контроль: дожди по вызову? 1
18.06.2003 Госcобственность НИИ достанется малому бизнесу 1
05.03.2003 В Петербурге пройдет встреча 25 Нобелевских лауреатов 1
15.03.2002 Неделя в Сети: Виртуальные этикетки от кофе и спамовое наводнение 1
12.03.2002 Русские спамеры поставили под вопрос существование интернет-пейджеров 1
27.02.2002 При поддержке Института "Открытое общество" с 1997 г. более 400 российских школ подключены к интернету 2
01.02.1999 LANCK поставляет технику для Санкт-петербургского медицинского университета имени академика Павлова 1
17.12.1998 "ПРОМТ" поддерживает программу "Современная школа" 1

Администрация Санкт-Петербурга и организации, системы, технологии, персоны:

BCC - Корпоративные Системы Обучения - КСО 21 3
Microsoft Corporation 25373 3
Dell EMC 5112 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14778 2
Intel Corporation 12604 2
IBM - International Business Machines Corp 9570 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1381 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9262 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4645 2
Yahoo! 3711 2
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 168 2
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир - Lanck Systems - Ланк Системс 39 1
Ростех - Автоматика Концерн 1760 1
МегаФон 10175 1
SAP SE 5474 1
Amazon Inc - Amazon.com 3176 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 159 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
HP Inc. 5782 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 133 1
VideoMost - ВидеоМост 280 1
Рексофт - Reksoft 437 1
Галактика - Корпорация 1511 1
Spirit DSP - Спирит Корп 475 1
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 51 1
ФОРС - Центр разработки 683 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Promt - Промт 309 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 553 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
AOL Inc - America Online 1878 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 256 1
Polymedia - Полимедиа 156 1
Галактика ИТ - Экспертный центр 21 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 164 1
Google LLC 12374 1
Otello Corporation - Opera Software 337 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 1
Blackboard 17 1
Tchibo - Тибио - Чибо СНГ 6 1
eBay Inc 1632 1
Visa International 1977 1
Volvo Cars 260 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2768 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 228 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 436 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 1
Alpari - Альпари 66 1
SBI Holdings - SBI Group 25 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 63 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 318 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 144 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 1
Barnes & Noble 170 1
Priceline.com - online travel agency 139 1
НСК ИМХО Диджитал Альянс - IMHO Digital Sales House 10 1
Дефанс Страхование - Кардиф СК - страховая компания - CARDIF Insurance company 8 1
Soros Fund Management - Soros Private Equity - Open Society Foundations - Открытое общество Фонды - Open Society Institute - Открытое общество Институт - фонды Сороса 37 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6371 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1491 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3588 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3130 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 373 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 308 2
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 26 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 216 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13102 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3168 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5293 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1186 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
Совет при президенте Российской Федерации 201 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 164 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 95 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 143 1
ООН ЮНИДО - Организация Объединённых Наций по промышленному развитию - UNIDO - United Nations Industrial Development Organization, 14 1
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1634 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1054 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74368 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58035 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11658 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16728 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34268 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23501 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22107 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9443 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19120 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2159 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17296 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2334 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1485 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17289 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27280 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1685 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9633 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13114 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4387 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29029 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4307 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12411 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1363 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13371 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13165 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1530 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15043 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7728 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13102 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10194 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1922 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4995 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4758 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4865 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6254 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32340 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25832 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7497 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3120 1
Oracle Java - язык программирования 3362 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 887 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Yahoo! GeoCities 38 1
ФЦТ РФ - ФИС ГИА и Приема 6 1
Google YouTube - Видеохостинг 2924 1
Google Android 14870 1
Linux OS 11080 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5970 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2026 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1029 1
Stafory - робот Вера 357 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 141 1
Google Android WebView 52 1
PTC Creo 42 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 47 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 716 1
Google Account - Google ID 52 1
Intel Inside 29 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 65 1
ICQIS - ICQ Interest Search 1 1
Галактика Управление вузом 8 1
PTC MathCAD 25 1
PTC Windchill - PTC FlexPLM 49 1
Haulmont - Тезис СЭД 91 1
Yahoo! Shopping 13 1
Transas - Транс-Форс 15 1
PTC Creo Parametric - PTC Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 42 1
Шалманов Сергей 201 3
Кочанов Дмитрий 20 2
Фурсенко Андрей 128 2
Васильев Владимир 39 2
Никифоров Игорь 31 2
Травин Олег 1 1
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 61 1
Чередниченко Вячеслав 1 1
Чернюк Наталья 1 1
King David - Кинг Дэвид 10 1
Толстов Илья 1 1
Johnston Garrett - Джонстон Гарретт 6 1
Рейман Леонид 1059 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 1
Кузнецов Николай 27 1
Короткевич Геннадий 12 1
Ковальчук Михаил 23 1
Орлов Дмитрий 24 1
Маврин Павел 3 1
Агамирзян Игорь 74 1
Бушковский Денис 6 1
Толкачева Екатерина 43 1
Алфёров Жорес 57 1
Артеменков Михаил 1 1
Шер Даниил 1 1
Репина Елена 1 1
Костин Геннадий 1 1
Баев Юрий 19 1
Кузнецов Олег 17 1
Клебанов Илья 23 1
Чистов Кирилл 17 1
Диденко Петр 11 1
Алешин Борис 16 1
Малюков Александр 8 1
Деменчук Николай 7 1
Стругацкие (братья) 35 1
Львов Дмитрий 7 1
Цыганков Михаил 7 1
Мужиков Николай 7 1
Базлов Игорь 2 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18891 30
Россия - РФ - Российская федерация 159276 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53669 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46273 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13603 4
Европа 24718 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3259 3
Южная Корея - Республика 6899 2
Япония 13585 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3069 2
США - Нью-Йорк 3158 2
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 76 1
Земля - планета Солнечной системы 10715 1
Азия - Азиатский регион 5789 1
Беларусь - Белоруссия 6103 1
Швеция - Королевство 3721 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8267 1
Сингапур - Республика 1916 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3328 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3228 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3609 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2546 1
Германия - Федеративная Республика 12978 1
Франция - Французская Республика 8020 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2731 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 271 1
Россия - СФО - Новосибирск 4729 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1731 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14569 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3012 1
Украина 7829 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1642 1
Саудовская Аравия - Королевство 646 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 483 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 904 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 994 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1404 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1084 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 715 1
Кипр - Республика 622 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32165 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55362 14
Образование в России 2589 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15341 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17519 5
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1534 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10825 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6421 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2258 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11483 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51589 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8575 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2202 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4357 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 443 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3752 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8930 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4696 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10578 2
Физика - Physics - область естествознания 2849 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7633 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2191 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7048 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6400 2
Экзамены 487 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2983 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1046 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 599 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1560 2
Здравоохранение - Реабилитация 421 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3694 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5838 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6319 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11847 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 607 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7837 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2994 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4785 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3751 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9778 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11458 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 504 1
New Scientist 1448 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3783 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 536 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 614 6
РАН - Российская академия наук 2047 3
КСОБ СПб - Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 9 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 268 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 133 2
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 16 2
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 44 2
МВД РФ - СПбУ - Санкт-Петербургский университет МВД Российской Федерации 9 1
Липецкий медицинский колледж ГАПОУ 1 1
Микроинформ 35 1
СмолГУ - Смоленский государственный университет 4 1
PTC University - PTCU - PTC's Worldwide Education Initiative - PTC Academic Program 4 1
СГА - Современная гуманитарная академия 17 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 156 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 203 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 303 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 171 1
Минздрав РФ - РязГМУ ФГБОУ ВО - Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова 4 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 15 1
МГУ МВШЭ - Московская Высшая Школа Экономики 3 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 1
СПХФУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский Государственный химико-фармацевтический университет 4 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 35 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 21 1
НИЦ Курчатовский институт - ФНИЦ Кристаллография и фотоника - НИИ Фотоника - Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН - Центр фотохимии - Институт фотонных технологий - Институт проблем лазерных и информационных технологий 11 1
МГУ - Открытый экологический университет 1 1
СПбГУПТД ВО ФГБОУ - Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна - Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности 11 1
СПбГТИ ТУ - Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 12 1
НГУ имени П.Ф. Лесгафта - Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта 4 1
СПбГУ ГА - Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 3 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 13 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 92 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 13 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 39 1
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 8 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Венчурная ярмарка 25 1
День молодёжи - 27 июня 1015 1
Масленица - Масленая неделя 26 1
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 1
