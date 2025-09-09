Разделы

BCC Корпоративные Системы Обучения КСО


УПОМИНАНИЯ


09.09.2025 Госслужащие Новосибирской области проходят обучение на платформе «МТС Линк» 1
15.07.2013 BCC создает информационно-аналитический комплекс для «Центра занятости населения Санкт-Петербурга» 2
13.02.2012 BCC Group модернизировала систему дистанционного обучения «Почты России» 2
24.11.2011 BCC Group завершила создание ПО для обучения специалистов в области спутниковых навигационных систем 2
28.04.2011 В СДО TrainingWare добавлена возможность оценки персонала по методу «360 градусов» 3
06.04.2011 BCC Group разработала интерактивные тренажерные комплексы по массовым рабочим профессиям 2
25.02.2011 Игорь Никифоров назначен генеральным директором головной компании BCC Group 1
22.04.2009 Объем продаж «Корпоративных Систем Обучения» в 2008 г. увеличился в 2,5 раза 5
18.12.2008 «Корпоративные Системы Обучения» создали тренажеры для судостроителей 3
17.12.2008 BСC обучила преподавателей профобразования работе с TrainingWare 3
09.12.2008 BCC создаст СДO для Счетной палаты России 2
29.10.2008 TrainingWare Class: первая российская СДО с открытым кодом 3
11.09.2008 «Корпоративные Системы Обучения» выиграли два конкурса Комитета по образованию СПб 4
21.05.2008 Валерий Липкин: Бизнес кардинально меняет ИТ-приоритеты 1
19.05.2008 ЗАО «Корпоративные Системы Обучения» подвело итоги первого года в составе BCC 1
03.04.2008 BCC создаст интерактивные тренажеры для обучения 1
18.03.2008 Обучающую систему «SA-TraX» внедрили в строящейся АЭС «Бушер-1» 2
04.03.2008 BCC создаёт обучающее ПО для Вооружённых сил России 1
22.01.2008 BCC Company разработала ЕСДО для Рослесхоза 2
22.01.2008 Рослесхоз внедряет единую систему дистанционного обучения 1

Публикаций - 21, упоминаний - 43

BCC и организации, системы, технологии, персоны:

BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 168 13
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 1
Сервис Плюс 184 1
Сервис Плюс Интеграция - СПИНТ 10 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 437 1
Почта России ПАО 2211 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 837 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 144 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 33 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 784 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5146 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3075 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 140 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга - Государственная Служба занятости населения Санкт-Петербурга - Центр занятости населения Санкт-Петербурга, СПб ГАУ ЦЗН 4 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 44 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32945 9
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 194 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70542 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1950 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21914 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12673 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10864 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5597 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7940 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12121 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2158 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5753 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2155 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 845 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6053 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11669 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1374 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8375 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55094 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16527 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 679 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13206 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9533 1
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 118 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31259 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7077 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8417 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14234 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2345 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25477 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 843 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3968 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11067 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 328 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3311 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6769 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 687 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 352 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2296 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1129 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2840 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 785 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 854 1
Никифоров Игорь 31 7
Липкин Валерий 8 2
Ковальчук Сергей 2 2
Поляков Александр 53 1
Толкачева Екатерина 43 1
Никифоров Сергей 13 1
Базлов Игорь 2 1
Женаев Анатолий 1 1
Сылка Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152858 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18212 8
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 108 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17798 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52970 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44936 1
Япония 13432 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3012 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7919 1
Индия - Bharat 5607 1
Бразилия - Федеративная Республика 2424 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14358 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2124 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1383 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 942 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 588 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1487 1
Иран - Исламская Республика Иран 1108 1
Европа Западная 1487 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31038 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53847 10
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2091 4
Образование в России 2473 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8825 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50234 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1358 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3101 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25364 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1079 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7181 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6173 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2867 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19804 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 983 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5945 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3303 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11278 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4584 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3242 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
ЛК РФ - Лесной кодекс Российской Федерации 9 1
Английский язык 6818 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 343 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17048 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5900 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2022 1
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 90 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1590 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 200 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1305 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1803 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3403 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 14 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 20 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 12 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 1
