Госслужащие Новосибирской области проходят обучение на платформе «МТС Линк»

Платформа для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» стала основным инструментом для переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих Новосибирской области. Обучение организовано при поддержке правительства региона и охватывает до 4000 слушателей в год. Около 70% занятий проходит в онлайне: слушатели обучаются дистанционно, без отрыва от работы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Корпоративный университет Правительства Новосибирской области еженедельно проводит на платформе занятия для государственных и муниципальных служащих: курсы, тренинги, тематические сессии и программы профессиональной переподготовки. Занятия проходят по разным темам: антикоррупционное законодательство, развитие стрессоустойчивости, эмоционального интеллекта и клиентского подхода в общении с населением. Особое внимание уделяется командной работе. Функция деления на группы и онлайн-доски позволяют воссоздать эффект очного взаимодействия: участники разбирают кейсы, обсуждают решения и фиксируют выводы в режиме реального времени.

Обучение дополняют ИИ-инструменты — текстовая расшифровка и саммаризация встреч. Эти функции значительно упрощают работу с информацией: позволяют быстро найти нужный фрагмент, выделить ключевые идеи и использовать тексты для создания конспектов и учебных материалов. Благодаря этому участники не теряют важное, а преподаватели тратят меньше времени на подготовку к занятиям.

Также на платформе проводят крупные мероприятия с участием официальных лиц. Такие события собирают до 5000 участников и проходят в гибридном формате — часть участников подключается онлайн, часть присутствует очно. Для сопровождения каждого мероприятия «МТС Линк» выделяет отдельного технического специалиста.

«Наша задача — выстроить устойчивую и централизованную систему обучения для всех категорий государственных и муниципальных служащих. Ранее мы использовали несколько разрозненных решений, что затрудняло координацию. С переходом на «МТС Линк» процесс стал более управляемым и доступным. Для нашего региона, где расстояния значительны, это особенно важно: теперь большинство занятий проходит прямо на рабочих местах, без длительных командировок и отрыва от рабочих задач», — отметил заместитель директора Корпоративного университета правительства Новосибирской области Александр Шадт.

«Обучение государственных служащих — это стратегическая инвестиция в развитие всего региона. Оно напрямую повышает скорость и качество взаимодействия между органами власти и гражданами. Мы очень гордимся тем, что все больше организаций, в том числе и госсектор, выбирают платформу «МТС Линк» для создания корпоративных систем обучения. Этот инструмент позволяет ускорить адаптацию новых сотрудников и быстро внедрять актуальные знания», — сказал директор МТС Новосибирской области Алексей Пахомов.

В ближайшее время корпоративный университет правительства Новосибирской области планирует расширение образовательного контента по цифровой грамотности, аналитике данных и проектному управлению. Это позволит сформировать у государственных служащих необходимые компетенции для работы в условиях цифровой трансформации и меняющихся запросов общества.