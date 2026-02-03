Получите все материалы CNews по ключевому слову
ФЦТ РФ ФИС ГИА и Приема
ФИС ГИА и Приема — федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
ФЦТ РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Галактика ИТ - Экспертный центр 21 2
|Галактика - Корпорация 1509 2
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 917 2
|1С-Рарус 941 1
|1С 9095 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416693, в очереди разбора - 727269.
Создано именных указателей - 189990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.