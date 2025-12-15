Получите все материалы CNews по ключевому слову
Соколов Анатолий
СОБЫТИЯ
Соколов Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1652 1
|Связной ГК 1384 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1012 1
|Transsion Holdings - Tecno Camon - серия смартфонов 46 1
|Blue Shield Quality System 3 1
|1С Первый Бит - БИТ.ВУЗ 6 1
|ФЦТ РФ - ФИС ГИА и Приема 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157045 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 1
|Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 251 1
|ГГНТУ - Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова 7 1
|День молодёжи - 27 июня 1000 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407602, в очереди разбора - 732689.
Создано именных указателей - 187386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.