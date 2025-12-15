Разделы

МИФИ ускорил подготовку финансовой отчётности в 5 раз и сократил трудозатраты на 80% благодаря автоматизации

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» объявил о завершении проекта по автоматизации финансового и управленческого учета в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ». Внедрение решения позволило университету ускорить формирование управленческой и регламентированной отчетности в пять раз, а также полностью устранить кассовые разрывы.

Более того, автоматизация рутинных операций (расчета заработной платы, кадровых процессов и планирования закупок) сократила трудозатраты профильных подразделений до 80%, что повысило их операционную эффективность.

До перехода на новую систему университет сталкивался с ростом объемов отчетности перед контролирующими органами, разрозненностью информационных систем и сложностями в управлении большим количеством научных и образовательных проектов. Эти факторы ограничивали прозрачность финансовых потоков и создавали риск ошибок при распределении ресурсов.

Специалисты «Первого Бита» внедрили комплексное решение на базе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» и «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения». Единая платформа объединила ранее несвязанные системы учета и обеспечила сквозную аналитику по доходам и расходам в разрезе договоров, проектов и источников финансирования, что особенно важно для государственных образовательных организаций.

«В результате внедрения новой системы мы смогли существенно снизить трудозатраты, улучшить контроль за проектами и исключить кассовые разрывы, что напрямую отразилось на эффективности нашей работы. Мы благодарны компании «Первый Бит» за качественную работу и рекомендуем их как надежного партнера для автоматизации и оптимизации бизнес-процессов», — отметила первый проректор НИЯЦ МИФИ Ирина Балакина.

Эксперты:  IBP-системы повышают точность прогноза спроса на 15-30 процентов

Помимо ускорения отчетности, университет добился сокращения операционных расходов на 15% и повышения точности финансового планирования. Успешный опыт НИЯУ МИФИ демонстрирует, что комплексная автоматизация на платформе «» является эффективным решением для крупных образовательных и научных центров, заинтересованных в повышении прозрачности и управляемости финансово-хозяйственной деятельности.

«Наш подход позволил не просто автоматизировать учет, а создать для МИФИ целостную цифровую среду управления финансами. Мы интегрировали все ключевые процессы — от бухгалтерии и зарплаты до управленческого анализа и проектного планирования. Это дает руководству университета инструмент для оперативного принятия взвешенных решений и укрепления финансовой устойчивости», — сказал руководитель проектов компании «Первый Бит» (офис Марксистская) Анатолий Соколов.

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
