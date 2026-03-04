Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191239
ИКТ 14747
Организации 11418
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26638
Персоны 83221
География 3032
Статьи 1575
Пресса 1276
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 883

1С:Колледж


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.03.2026 Автоматизация от «Первого Бита» на 15% повысила эффективность управления учебным процессом вуза и колледжа 1
14.05.2024 «1С‑Рарус» автоматизировал учет контингента 54 учреждений, подведомственных Министерству образования Красноярского края 1
04.08.2022 Geekspace запустила личный кабинет абитуриента для Алтайской академии гостеприимства 1
13.02.2020 «1С» представила решения для цифровизации образования и подготовки ИТ-кадров 1
04.09.2015 «1С-Рарус» строит «облачные» региональные системы 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

1С:Колледж и организации, системы, технологии, персоны:

9129 3
1С-Рарус 942 2
GeekSpace - Гикспейс - ЦЛПО 2 1
1С:Франчайзинг 26 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1118 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6364 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1488 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 179 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 51 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 89 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74289 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17283 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34231 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23167 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57956 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32110 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12468 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6311 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32290 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11556 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3588 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6037 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23458 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5910 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2071 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7391 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8866 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1676 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12401 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1760 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12354 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13368 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2545 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4077 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13158 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 327 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 208 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2301 1
Стандартизация - Standardization 2255 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1906 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 337 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5962 2
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 66 2
1С:Университет 11 1
ФЦТ РФ - ФИС ГИА и Приема 6 1
Oracle Java - язык программирования 3361 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 1
1С:ERP Управление предприятием 740 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2464 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 257 1
1С:Документооборот КОРП 90 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 220 1
1С:EDT - 1С:Enterprise Development Tools 13 1
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 48 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 49 1
Клоков Евгений 2 1
Сухорукова Олеся 1 1
Гудриян Валентин 1 1
Казакова Людмила 1 1
Нуралиев Борис 296 1
Белов Александр 76 1
Тезина Наталья 3 1
Мухаярова Оксана 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 159158 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46255 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3328 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 639 1
Россия - СФО - Новосибирск 4727 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1939 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14566 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2720 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1582 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32130 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55310 3
Образование в России 2583 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15332 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 442 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4280 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 607 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4787 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2581 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4439 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8929 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6284 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 166 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6361 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10572 1
Энергетика - Energy - Energetically 5555 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10820 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1478 1
Информатика - computer science - informatique 1145 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 284 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1121 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1310 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 237 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 303 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 107 1
МЭИ - Московский энергетический институт 160 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 687 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 261 1
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 10 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 116 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 39 1
Открытая олимпиада по программированию 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423175, в очереди разбора - 726776.
Создано именных указателей - 191239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240