«Первый Бит» «оцифровал» приемную кампанию и управление учебным процессом в Краснодарском государственном институте культуры

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по автоматизации приемной кампании и учебного процесса в Краснодарском государственном институте культуры.

Специалисты «Первого Бита» создали единую систему на базе решения «1С:Университет ПРОФ», через которую можно управлять полным циклом задач приемной кампании и учебного процесса – от online-подачи заявлений абитуриентами до автоматического расчета нагрузки на преподавателей при составлении расписания. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Одним из главных результатов автоматизации стал запуск личного кабинета абитуриента, через который желающие могут подавать заявления на поступление в режиме онлайн. Система учитывает все особые права поступающих, а результаты ЕГЭ автоматически сверяются с базой ФИС ГИА.

Настроенный механизм обмена с системой управления электронным обучением Moodle позволил проводить вступительные испытания дистанционно, с передачей результатов и автоматическим формированием ведомостей.

Кроме того, данное решение позволяет хранить, обрабатывать и анализировать данные об абитуриентах и вести учет контингента обучающихся, автоматически интегрируя личные данные зачисленных студентов.

Важным элементом проекта стал учет базовых и рабочих учебных планов в соответствии с актуальными стандартами ФГОС ВО, ФГОС ВПО и ГОС. Система обеспечивает аудит учебных планов, выявляя ошибки в студенческих данных, а также автоматизирует расчет нагрузки, распределяя ее по подразделениям и преподавателям.

«В связи с тем, что в Краснодарском государственном институте культуры есть специфические виды нагрузки на академсостав, систему формирования нагрузки и составления расписания потребовалось усовершенствовать», – сказала руководитель отдела по работе с регионами офиса Москва Марксистская интегратора ИТ-решений «Первый Бит» Юлия Дементьева.

Новый механизм позволяет составлять расписание в виде визуального конструктора и записывать в него занятия из официальных распределений учебных поручений.

Система позволяет учитывать предпочтения преподавателей и различные ограничения (например, размер аудиторий). Расписание можно составлять по различным параметрам – от преподавателя направления обучения, до учебной группы, дисциплине или аудитории.

После внедрения решения, процессы составления расписания стали гибкими и удобными, что позволяет вузу управлять учебным процессом. Встроенные аналитические инструменты помогают устранять коллизии, проверять полученное расписание на соответствие установленным требованиям и критериям, а также формировать соответствующую отчетность.

«Система от «Первого Бита» полностью закрыла запросы нашего института по цифровизации приемной комиссии и планирования учебного процесса. Помимо этого, она позволяет управлять студенческим и преподавательским составом, программами дополнительного образования, довузовской подготовки и аспирантуры, а также воинским учетом», – сказала проректор по учебной работе и международной деятельности Краснодарского государственного института культуры Светлана Трехбратова.