PTC MathCAD


УПОМИНАНИЯ


13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
15.03.2017 PTC выпустила новую версию Mathcad Prime для точных вычислений при разработке изделий 5
21.01.2016 PTC выпустила решение Mathcad Gateway для универсального доступа к инженерным расчетам 3
23.11.2015 Softkey будет продвигать в России решения MathCAD и Creo от PTC 2
30.10.2014 Лучшие iPad-приложения для школьников: выбор ZOOM 1
01.03.2012 PTC выпустила новую версию ПО для автоматизации расчетов Mathcad Prime 2.0 4
25.08.2011 РТС оснащает САПР школы и вузы 1
30.06.2011 В российских школах будут изучать Creo 1
21.02.2011 «Ирисофт» и ЛЭТИ открывают Центр компетенций по решениям PTC 1
17.01.2011 PTC выпустила Mathcad Prime 1.0 для автоматизации инженерных и математических вычислений 3
10.06.2010 РТС обновила решение для инженерных расчетов Mathcad до версии 15.0 1
06.04.2010 PTC Innovation Forum ’10 пройдёт в апреле в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске 1
24.03.2010 PTC Innovation Forum ’10 пройдёт в апреле в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске 1
11.01.2010 Softline поставила ПО для «Выксунского политехнического техникума» 1
14.08.2009 Разработан семантический формат для чисел 1
28.05.2009 РТС открыла центр компетенций в СПбГПУ 1
22.02.2008 СЗАГС закупает ПО 2
14.11.2007 Softline поставила ПО для Волжской государственной академии водного транспорта 1
01.08.2007 СПбГУВК объявил конкурс на поставку лицензионного ПО 1
14.07.2003 Тайны «Закона Мура» 3
14.07.2003 Тайны «Закона Мура» 3
28.10.2002 SoftLine локализовала MathCAD 1
07.12.2000 MathSoft выпустила новую версию Mathcad 1
29.10.1999 В России появилась последняя версия программы для выполнения математических расчетов Mathcad 2000 2

PTC Inc - Parametric Technology Corporation 159 11
Ирисофт - Инженерно-консалтинговая компания 21 4
Softline - Софтлайн 3168 3
Microsoft Corporation 25134 3
Intel Corporation 12471 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1189 2
Adobe Systems 1568 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 130 2
True Engineering - Тру Инжиниринг - EastBanc Technologies - Истбанк текнолоджиз 8 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Autodesk 621 1
Acronis - Акронис 457 1
Dropbox 510 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 61 1
Softkey - Софткей 212 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 395 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 170 1
IBM - International Business Machines Corp 9532 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2340 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1442 1
Diasoft - Диасофт 1001 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 104 1
OpenText 213 1
SAP SE 5408 1
8802 1
Oracle Corporation 6839 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 240 1
Comindware - Колловэар 170 1
Terrasoft - Террасофт 203 1
Salesforce 445 1
GreenData - Гриндата 40 1
Хост ГК - HostVM 61 1
Infomaximum - Инфомаксимум 47 1
SimbirSoft - СимбирСофт 102 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 125 1
СПбПУ CompMechLab - Центр компьютерного инжиниринга 3 1
Oracle Siebel Systems 514 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 89 1
Alfresco Software 147 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 431 6
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
Газпром ПАО 1396 2
ОСК - НИПТБ Онега 6 2
РЖД - Российские железные дороги 1981 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 200 1
Лента - Сеть розничной торговли 2233 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 437 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 488 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 243 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 1
Белый Медведь 19 1
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3314 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12636 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4731 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1400 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3314 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6211 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1430 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 33 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 82 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3092 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 238 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4006 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14497 8
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4771 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33293 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25636 5
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1852 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5858 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12780 3
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 235 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21604 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26779 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3450 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2346 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22326 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1250 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31489 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9188 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13289 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9611 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21700 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12156 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13186 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16833 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1594 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2373 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13408 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11170 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12187 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1137 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16575 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11362 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4439 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6876 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1051 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 465 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 614 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2137 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7879 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3169 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3910 2
PTC Windchill - PTC FlexPLM 49 7
PTC Creo Parametric - PTC Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 42 7
PTC Creo 42 4
Microsoft Office 3903 3
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 859 3
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 50 3
PTC Arbortext 11 3
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 339 3
Microsoft Windows 7 1990 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1900 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1299 2
Intel Itanium 641 2
Microsoft Office 2007 241 2
Intel Pentium III 781 2
Intel Pentium II 172 2
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 140 2
Microsoft Windows 16174 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 233 2
Microsoft Visio - MS Visio 186 2
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 38 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1471 2
NVision Барьер 707 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7281 1
Apple iCloud 285 1
Microsoft Windows 95 418 1
Microsoft Windows XP 2414 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
Apple iPad 3907 1
Apple - App Store 2980 1
LinguaLeo 29 1
Microsoft Visual FoxPro 19 1
Softline - DeskWork 117 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 78 1
Microsoft Windows 10 1852 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 252 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 976 1
Terrasoft Creatio 97 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 325 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 912 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1012 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 189 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 144 2
Дьяконов Владимир 2 2
Прохоров Андрей 19 1
Мучник Феликс 68 1
Шолохов Андрей 13 1
Тасев Александр 14 1
Ильюшина Софья 1 1
Чернышев Андрей 69 1
Климов Иван 26 1
Паршин Максим 321 1
Ермаков Антон 13 1
Гребенщиков Дмитрий 37 1
Кондратенко Кирилл 19 1
Гусев Михаил 25 1
Касимов Денис 22 1
Шкурпела Полина 12 1
Зайчиков Илья 20 1
Новожилов Алексей 20 1
Бочкин Александр 44 1
Шведова Анна 3 1
Кутузов Владимир 2 1
Красникова Елена 1 1
Савельев Игорь 7 1
Салий Денис 5 1
Прагин Валерий 6 1
Табаев Илья 4 1
Синий Андрей 1 1
Афанасьев Павел 1 1
Турчановский Дмитрий 13 1
Токарев Олег 9 1
Егоров Владимир 85 1
Макаров Игорь 10 1
Чернышов Андрей 15 1
Бобров Михаил 7 1
Ежов Василий 43 1
Stewart John - Стюарт Джон 8 1
Панина Вера 1 1
Шкупер Полина 1 1
Лячек Юлий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154166 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18336 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45178 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14413 4
Европа 24551 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4211 2
Россия - СФО - Новосибирск 4582 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 481 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Онежский район - Онега 31 2
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 670 1
Земля - планета Солнечной системы 10590 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3307 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 91 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1065 1
Созвездие Большая Медведица - Ursa Major 38 1
Беларусь - Белоруссия 5977 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3205 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 112 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2058 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3132 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1373 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 916 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3024 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 143 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 66 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31310 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54232 8
Образование в России 2500 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11326 5
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1369 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6128 3
Английский язык 6835 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 986 3
Закон Мура - Moore's law 209 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3161 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6211 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11581 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17162 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1655 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6247 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 860 2
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 312 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8236 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5883 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14780 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3744 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2952 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19972 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1464 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6154 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50517 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6761 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5782 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2340 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9893 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2875 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6272 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 994 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7902 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 581 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1282 1
Экономический эффект 1173 1
Энергетика - Energy - Energetically 5426 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8155 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2561 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3693 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8315 1
Schnitger Corp 1 1
PTC University - PTCU - PTC's Worldwide Education Initiative - PTC Academic Program 4 4
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 129 3
РАН - Российская академия наук 1982 2
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 40 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 268 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 332 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 35 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 652 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 89 1
БНТУ - Белорусский национальный технический университет 8 1
ВГУВТ - Волжский государственный университет водного транспорта - Институт кораблестроения и инфраструктуры водного транспорта 2 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
Выксунский металлургический колледж имени А.А. Козерадского ГБПОУ - Выксунский политехнический техникум 2 1
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 14 1
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 590 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 13 1
Intel Developer Forum - IDF 278 2
PTC Innovation Forum 11 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2121 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2568 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391002, в очереди разбора - 732882.
Создано именных указателей - 184066.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

