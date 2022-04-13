Получите все материалы CNews по ключевому слову
PTC MathCAD
УПОМИНАНИЯ
PTC MathCAD и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 238 1
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 189 2
|Barrett Craig - Барретт Крейг 144 2
|Дьяконов Владимир 2 2
|Прохоров Андрей 19 1
|Мучник Феликс 68 1
|Шолохов Андрей 13 1
|Тасев Александр 14 1
|Ильюшина Софья 1 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Климов Иван 26 1
|Паршин Максим 321 1
|Ермаков Антон 13 1
|Гребенщиков Дмитрий 37 1
|Кондратенко Кирилл 19 1
|Гусев Михаил 25 1
|Касимов Денис 22 1
|Шкурпела Полина 12 1
|Зайчиков Илья 20 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Бочкин Александр 44 1
|Шведова Анна 3 1
|Кутузов Владимир 2 1
|Красникова Елена 1 1
|Савельев Игорь 7 1
|Салий Денис 5 1
|Прагин Валерий 6 1
|Табаев Илья 4 1
|Синий Андрей 1 1
|Афанасьев Павел 1 1
|Турчановский Дмитрий 13 1
|Токарев Олег 9 1
|Егоров Владимир 85 1
|Макаров Игорь 10 1
|Чернышов Андрей 15 1
|Бобров Михаил 7 1
|Ежов Василий 43 1
|Stewart John - Стюарт Джон 8 1
|Панина Вера 1 1
|Шкупер Полина 1 1
|Лячек Юлий 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3693 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8315 1
|Schnitger Corp 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391002, в очереди разбора - 732882.
Создано именных указателей - 184066.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.