Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191239
ИКТ 14747
Организации 11418
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26638
Персоны 83221
География 3032
Статьи 1575
Пресса 1276
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 883

ВГУВТ Волжский государственный университет водного транспорта Институт кораблестроения и инфраструктуры водного транспорта

ВГУВТ - Волжский государственный университет водного транспорта - Институт кораблестроения и инфраструктуры водного транспорта

СОБЫТИЯ


04.03.2026 Автоматизация от «Первого Бита» на 15% повысила эффективность управления учебным процессом вуза и колледжа 1
02.02.2024 «МегаФон» прокачал связь и интернет в нижегородских вузах и сcузах 1
20.07.2021 В группе «М.видео-Эльдорадо» назначен директор по логистике и фулфилменту 1
14.11.2007 Softline поставила ПО для Волжской государственной академии водного транспорта 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

ВГУВТ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 109 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
MathWorks 12 1
МегаФон 10165 1
Microsoft Corporation 25369 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Softline - Софтлайн 3363 1
Autodesk 625 1
Acronis - Акронис 460 1
Adobe Systems 1574 1
X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok) 32 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2758 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1711 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74288 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57954 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3329 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2378 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7732 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3934 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2175 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15024 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22097 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9511 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13718 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17269 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27270 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8579 1
Microsoft Office 2007 242 1
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 50 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 140 1
PTC MathCAD 25 1
Microsoft Windows XP 2423 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
Синий Андрей 1 1
Дементьева Ирина 9 1
Белов Александр 76 1
Изосимов Александр 192 1
Куликов Роман 31 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3442 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 126 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 129 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 55 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 102 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 59 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Чкаловск 14 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кулебаки (городской округ) 11 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Лысковский район - Лысково 11 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Бор (городской округ) 11 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Шаранга 3 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2162 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 173 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20520 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55309 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32130 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3198 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 176 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8234 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6360 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 767 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15332 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 171 1
НРТК - Нижегородский радиотехнический колледж 2 1
НИК - Нижегородский индустриальный колледж 1 1
НГАТУ - Нижегородский государственный агротехнологический университет 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423164, в очереди разбора - 726765.
Создано именных указателей - 191239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240