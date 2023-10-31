Получите все материалы CNews по ключевому слову
Зайчиков Илья
Зайчиков Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 49 2
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 234 1
|Гребенщиков Дмитрий 37 6
|Турчановский Дмитрий 13 4
|Попов Геннадий 20 4
|Копаев Геннадий 16 3
|Андреев Владимир 99 3
|Определенов Владимир 20 3
|Носов Михаил 18 3
|Израйлев Иван 11 3
|Емельянов Никита 8 3
|Соколов Алексей 134 2
|Матвеева Татьяна 105 2
|Васильев Кирилл 16 2
|Чукарин Алексей 59 2
|Ступин Евгений 28 2
|Симаков Олег 113 2
|Галактионов Вячеслав 9 2
|Дюбанов Анатолий 95 2
|Калина Роман 62 2
|Гутин Александр 18 2
|Масенков Владислав 10 2
|Приданкин Андрей 30 2
|Зыков Игорь 8 2
|Гоцуцов Сергей 17 2
|Артамохов Павел 6 2
|Печенин Алексей 18 2
|Иванов Георгий 18 2
|Макаренков Константин 41 2
|Шевелев Борис 5 2
|Корягин Михаил 7 2
|Исаев Антон 11 2
|Баренбойм Владислав 5 2
|Кудрявцев Олег 7 2
|Мухамадеев Ильяс 5 2
|Мозин Олег 5 2
|Балашов Игорь 14 2
|Дмитриев Александр 47 2
|Егоров Михаил 18 2
|Дорофеев Дмитрий 31 2
|Гончаров Евгений 20 2
|Пискунович Елена 10 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 8
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 4
|Gartner - Гартнер 3592 1
